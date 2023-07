Geroldsee: Badegäste zertrampelten Felder und Wiesen - Jetzt gibt‘s endlich offizielle Badestelle

Von: Josef Hornsteiner, Barbara Falkenberg

Hinein ins kühle Nass: Besucher am neuen Einstieg ins Wasser am Ostufer. © Barbara Falkenberg

Mit einer neuen Badestelle soll endlich dem Besucheransturm am Geroldsee Einhalt geboten beziehungsweise die Gäste besser gelenkt werden. Denn diese haben bislang für Flurschäden auf Feldern und Wiesen gesorgt – besonders während der Hegezeit.

Krün – Er ist so beliebt, dass die Alpenwelt Karwendel sich sogar selbst ein Werbeverbot verhängt hat. Der Geroldsee ist schon lange kein idyllisches Kleinod der Entspannung mehr. Spätestens, als er als beliebtes Motiv in den Sozialen Medien Einzug fand, war’s mit der Ruhe vorbei. Über tausend Besucher kommen an schönen Tagen. Die Folge: Erholungssuchende trampelten auf den umliegenden Wiesen und Feldern herum, hinterließen auch während der Hegezeit Flurschäden. Nun ist eingelenkt worden: Zum ersten Mal gibt es eine offizielle Badestelle am Ostufer.

Freuen sich auf den Geroldsee: (v.l.) Lilo, Diana, Olaf und und Anja Lindner an der neuen Badestelle. © Barbara Falkenberg

Damit soll die unendliche Geschichte endlich ein Ende finden: Das Areal ist nun eingerichtet, Einheimische und Urlauber freuen sich. Wie Diana, 47 Jahre alt, Sporttherapeutin, und ihr Begleiter Olaf Lindner aus Potsdam. Die beiden kamen mit ihren Kindern Lilo (6) und Anja (9) zum Baden. Vergangenes Jahr haben sie noch die rund 100 Meter weiter liegende Badestelle genutzt – die inoffizielle, wo Betretungsverbot herrscht. „Jetzt ist alles gut angelegt, auf dem Weg ist das Wasser bequem zu erreichen und das buckelige Gelände mit seinen vielen Liegeflächen bietet allen ein eigenes Plätzchen“, schwärmt der 50-jährige Lehrer, der mit seiner Familie auf einem viertägigen Kurztrip in Garmisch-Partenkirchen unterwegs war. Für die vier gehört der Geroldsee zum Pflichtprogramm, wenn sie in der Gegend Urlaub machen. So wie für viele andere auch.

Traumhafte Bilder und Videos auf Instagram und TikTok machen sogar Touristikern zu schaffen

Doch diese Beliebtheit ist es, die den idyllischen See zum Bedauern vieler Alteingesessener schon lange nicht mehr zu einem Ort der Ruhe und Besinnung macht. Traumhafte Bilder und Videos auf Instagram, TikTok und Co. machen sogar den Touristikern zu schaffen. Manuel Huber weiß um die Problematik. Schon längst bewirbt der stellvertretende Geschäftsführer der Alpenwelt Karwendel den Geroldsee nicht mehr. „Er ist teilweise stark frequentiert, wir möchten nicht dazu beitragen, dass der Ort überlastet wird“, erklärt der Mittenwalder die eingeschränkten Marketingmaßnahmen für dieses Kleinod, das er mit dem Eibsee in Grainau vergleicht. „Solche Gegenden sollte man nicht plakativ bewerben.“ In den Sozialen Medien kursiert beispielsweise ein beliebtes Motiv. Es zeigt einen Holzstadl, von wo aus man einen überwältigenden Blick auf den Geroldsee hat. „Dieses Foto haben wir gelöscht.“

Müllverschmutzung und Flurschäden durch Massenansturm

Viele Besucher hinterließen Schäden und Müll. „Wir müssen Sorge dafür tragen, dass diese Gegenden nicht zu sehr überlaufen wird“, mahnt Huber. Dazu soll auch die neu gestaltete Badestelle beitragen.

Die alte am Westufer ist seit geraumer Zeit nicht mehr zugänglich. Die Besitzer hatten das Wiesen-Areal umzäunt, nachdem sie, so ist zu vermuten, das jahrzehntelang übliche Eintrittsgeld von zwei Euro pro Person nicht mehr erheben durften (wir berichteten). Eine neue Stufe der Eskalation trat ein, als auch die letzten Furchtlosen, die trotz des Zauns die idyllische Sicht auf die Berge nicht missen wollten und über den Zaun geklettert waren, von einem Elektrozaun am Zugang gehindert wurden. Die ehemals als Badefläche genutzte Wiese wird nun von Schafen bevölkert.

Früher Badeplatz, heute Weide: Das ehemalige Areal wird jetzt von Schafen bevölkert. © Barbara Falkenberg

Ehemalige Badestelle ist nun Weidegrund für Schafe

Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass irgendwann einmal auch diese bisherige Badestelle, die jetzt als Weidegrund dient, wieder für Besucher zugänglich sein wird. „Dann hätten wir zwei offizielle Badestellen an beiden Seeufern, das wäre natürlich ideal“, meint der Rathauschef. Eine stille Hoffnung.

Doch Gespräche mit den Eigentümern gibt es nicht mehr. Schwarzenberger lässt einen gewissen Unmut anklingen, wenn er sagt: „Mein Eindruck ist, dass die Tiere als Vorwand dienen, um die Fläche nun endgültig abzuriegeln. Denn die Eigentümer haben selbst keine mehr.“

Für ihn ist die neue Badestelle ein guter Kompromiss in einer verfahrenen Situation. „Wir haben mit Peter Simon einen verlässlichen Vertragspartner gefunden, der sich bereit erklärt hat, die Wiesen zu mähen und das Gras abzufahren“, berichtet er. Rund 5000 Euro hat es sich die Gemeinde kosten lassen, einen Weg anzulegen, Schilder aufzustellen und das Areal neu herzurichten. Viele Arbeiten seien in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof erfolgt, erklärt der Bürgermeister.

Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen, hatte vor einiger Zeit in dieser Angelegenheit erklärt: „Die Flächen rund um den Geroldsee sind Privatgrund. Grundsätzlich besteht aber das freie Betretungsrecht der Natur. Dieses Recht kann eingeschränkt werden, wenn das Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl von Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag erheblich gemindert oder in unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt wird.“ Jetzt sorgen die Schafe für die entsprechende Verunreinigung. Eine Handhabe für ein Verbot, eine landwirtschaftliche Fläche, die beweidet wird, einzuzäunen, gibt es laut Schwarzenberger nicht.