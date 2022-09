Almfest in Krün: Erfolgsgeschichte mit neuem Drehbuch

Von: Christof Schnürer

Bürgermeister Thomas Schwarzenberger

Diese Veranstaltung hat im Isartaler Terminkalender einen festen Platz. Man könnte fast sagen, das Almfest in Krün hat sich zum Spätsommer-Klassiker in der Alpenwelt Karwendel entwickelt. In 16 Tagen geht es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder über die Bühne – mit einer wesentlichen Veränderung.

Krün – Von Tradition im klassischen Sinn kann beim Krüner Almfest noch nicht gesprochen werden. Dafür ist dieses Spektakel im Spätsommer mit seinen gerade mal 15 Jahren einfach noch zu frisch. Doch ins Herz geschlossen haben es Einheimische und Gäste schon lange, was tausende von Besuchern beweisen. Umso schlimmer, dass es 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. In gut zwei Wochen (17. September) findet dieser blutjunge Klassiker nach drei Jahren – einer gefühlten Ewigkeit – wieder statt. Das Drehbuch dieser Erfolgsgeschichte wurde dabei in zentralen Punkten aber komplett umgeschrieben.

Was beim Almfest 2.0 sofort ins Auge sticht: Es gibt kein Bierzelt. Da mag sich jetzt so mancher bayerische Patriot verdutzt die Augen reiben, doch der Festplatz im Gries bleibt diesmal tatsächlich leer. „Wir haben uns gedacht, wir sollten was am Konzept ändern, damit sich die Sache nicht irgendwann totläuft und die Wertschöpfung im Dorf bleibt“, bemerkt der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Daneben gibt es einen völlig pragmatischen Grund für diese Entscheidung: „Momentan einen Festwirt zu finden, ist nicht leicht.“ Wie das Beispiel Penzberg beweist. Erst auf den letzten Drücker hat die Stadt dort einen Gastronomen für ihr Volksfest begeistern können. Auch das sind die Nachwehen der Pandemie.

In Krün wird das Almfest nun sozusagen dezentralisiert. Nachdem die etwa 115 Rinder – noch grasen sie auf der Krüner und Brandle-Alm – durch das Dorf getrieben wurden, der eigentliche Anlass des Almfests, verwandelt sich das Viertel zwischen Rathaus und Gasthof Schöttlkarspitz in eine Flaniermeile. Dort öffnen Wirtsleute und Vereine ihre Mini-Festzelte mit kulinarischen Schmankerln. Blocks Post beispielsweise serviert ihren Gästen dem Vernehmen nach ein Spanferkel. „Und überall gibt’s Musik“, ergänzt der Rathauschef. Unter der Regie des Touristikvereins öffnen zwischen den Einkehrmöglichkeiten die Stände des Bauernmarkts. Diese fanden sich bislang beim Festzelt im Gries. Doch das ist, wie gesagt, passé.

Die Resonanz von Seiten der Ortsvereine und Geschäftsleute kann sich sehen lassen. Schwarzenberger rechnet mit insgesamt 25 Ständen entlang der Straßen. Um den erwartungsgemäß vielen Passanten ein verkehrsfreies Flanieren zu ermöglichen, sind die betreffenden Strecken allesamt zwischen 10 und 17 Uhr gesperrt. Durchreisende, die während dieser Zeit von der B2 auf der B 11 Richtung Wallgau fahren möchten und umgekehrt, werden über den Ortsteil Bärnbichl umgeleitet.

Noch eine Änderung sieht das Almfest-Drehbuch vor: Der Bürgermeister steht dieses Jahr zwecks Urlaub nicht als Moderator des Viehtriebs zur Verfügung. Wissenswertes und Amüsantes zur Almwirtschaft liefert diesmal ein anderer. Nur wer das sein wird, weiß nicht einmal Thomas Schwarzenberger.