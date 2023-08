Frische Farbe für die Flößer am Krüner Rathaus - Bickel-Wandgemälde wird restauriert

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Feingefühl gefragt: Luisa Wagner und Arno Pietsch restaurieren aktuell das Secco-Gemälde von Heinrich Bickel an der Südfassade des Krüner Rathauses. © joho

Das ist echte Tüftel-Arbeit: Mit geschickter und ruhiger Hand wird aktuell von zwei Profis das Secco-Gemälde des Werdenfelser Künstlers Heinrich Bickel am Krüner Rathaus restauriert. Ein Hagelschaden und die Sonne haben es zu einem echten Sanierungsfall werden lassen.

Krün – Sie braucht Licht, Platz und ganz viel Feingefühl. Wenn Luisa Wagner den Pinsel ansetzt, muss jeder Handgriff sitzen. Sie begutachtet die Farbe. Rührt neue an. Vergleicht wieder. Mischt einen anderen Ton hinzu. Rührt. Vergleicht. Minuten vergehen, bis sie den ersten Pinselstrich ansetzt, die richtige Intensität gefunden hat.

Die Kirchenmalerin und Restauratorin sitzt mit ihrem Kollegen Arno Pietsch auf einem Baugerüst. Beide haben eine wichtige Aufgabe: Sie dürfen das Secco-Gemälde von Heinrich Bickel (1897 bis 1965) auf dem Krüner Rathaus restaurieren, das geschichtsträchtige Kunstobjekt für die Zukunft erhalten.

Hagelschauer hat 2022 das Secco-Gemälde an der Wand des Krüner Rathauses beschädigt

Vergangenes Jahr hat ein Hagelschauer das Bildnis mehr oder weniger durchlöchert (wir berichteten). „Er hat der Südfassade noch einmal richtig zugesetzt“, sagt Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). Das Bickel-Secco ist seither mit weißen Flecken übersät. Eiskörner haben das Gemälde regelrecht aufplatzen lassen.

Der Krüner Gemeinderat stimmte 2022 zu, die kosmetische Operation am Rathaus anzupacken. Für 30 000 Euro wird aktuell die gesamte Südfassade ertüchtigt – jene geradezu geschichtsträchtige Bilderbuchkulisse, vor der der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 während des G7-Gipfels die Einheimischen und ein Weltpublikum begrüßten.

Luisa Wagner kommt aus Forchheim und ist Kirchenmalerin und Restauratorin

Wagner ist aus Forchheim im Frankenland. Die Kirchenmalerin und Restauratorin hat Freude an ihrer aktuellen Arbeit in Krün. „Da ist gar nicht so viel zu machen“, erzählt sie. Mit Pietsch, Vergolder und Faßmaler, wird sie in wenigen Tagen das Secco-Gemälde erneuert haben. Die weißen Flecken müssen dabei mit genau der gleichen Farbe ausgebessert werden, die 1953 Heinrich Bickel genutzt hatte. Er verwendete zu jener Zeit Keim’sche Mineralfarben. Eine Technik, die in den 1880er-Jahren erfunden wurde. Die Zwei-Komponenten-Farbe gilt in Fachkreisen als besonders witterungsbeständig.

Bei der Seccotechnik können große Flächen oder sehr zeitaufwendige Malereien ausgeführt werden, ohne auf die Trocken- oder Feuchtzeiten des Putzes zu achten. Ebenso sind Unterbrechungen möglich, zum Beispiel bei schlechter Witterung oder zu hohen Temperaturen. Die Vorteile der Seccotechnik gehen aber zu Lasten der Haltbarkeit einer Lüftlmalerei.

Um das Secco in Krün zu reparieren, mussten Wagner und Pietsch es vorerst festigen, dann die neuen Farbschichten auftragen. Das erste Mal wird das Gemälde aber nicht saniert, wie beide vermuten. „In den 1990er-Jahren sind die Fenster des Rathauses erneuert worden“, erzählt Pietsch, der vorab die Fassade bis ins Kleinste inspiziert hat. „Da dürften bereits erste Ausbesserungen vorgenommen worden sein.“