Krüner Container-Siedlung für bis zu 50 Flüchtlinge wird nicht aufgehübscht - Einzug im Spätherbst

Von: Josef Hornsteiner

Bereits gerodet, bald soll planiert werden: Die 1200 Quadratmeter große Fläche am Gewerbegebiet © kor-a

In Krün soll bekanntlich eine Container-Siedlung für 50 Flüchtlinge und Migranten entstehen. Dem Wunsch der Gemeinde, die temporären Zweckbauten aufzuhübschen, wurde allerdings eine Abfuhr erteilt. Der Grund: zu teuer.

Krün – In Kürze rücken in Krün die Baufahrzeuge an. Sie planieren die 1200 Quadratmeter große Fläche südlich des Gewerbegebiets. Das Areal wird hergerichtet, um künftig 50 Flüchtlingen und Migranten in Containern eine Unterkunft zu bieten (wir berichteten). Drei Jahre lang sollen die Menschen dort unterkommen. Danach will die Gemeinde auf der Fläche ihr Gewerbegebiet ausweiten.

Im Spätherbst sollen die Flüchtlinge und Migranten einziehen

Die Inbetriebnahme erfolgt nun laut Landratsamtssprecher Stephan Scharf im Spätherbst dieses Jahres. Wie viele Container entstehen, ist indes noch nicht klar. „Es wird aber mit maximal 50 Personen geplant“, sagt Scharf. Auch die Kosten stehen noch nicht fest, „Da werden gerade neue Angebote eingeholt.“ Security ist nach Einzug der Flüchtlinge „derzeit nicht beabsichtigt“. Die Betreuung soll durch das Landratsamt und durch die Integrationsbeauftragten sichergestellt werden. Das sind gute Neuigkeiten: Damit ist die Chance hoch, dass Familien und jene Migranten nach Krün kommen, die noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Anders als beispielsweise die Unterkunft in Oberau, die rund um die Uhr mit Sicherheitskräften überwacht wird.

Aufbau beginnt, wenn Regierung von Oberbayern grünes Licht gibt

Die Aufbauarbeiten beginnen nach der Genehmigung der Regierung von Oberbayern. Gibt es dort grünes Licht, geht’s los. „Das hat sich alles ein wenig nach hinten verzögert“, sagt Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Der Grund: Er und sein Gemeinderat wollten, dass die temporäre Siedlung, die ab Baubeginn drei Jahre bestehen soll, aufgehübscht wird – keine Container im 08/15-Stil. „Ein bisschen verkleidet, nicht ganz so schmucklos“, teilte das Landratsamt damals mit. Auch Schwarzenberger hätte das ausdrücklich begrüßt. „Schließlich sind wir eine Tourismusgemeinde.“ Doch daraus wird leider nichts. Aus Kostengründen ist die Modulbauweise verworfen worden. „Es entsteht eine übliche Containeranlage“, sagt Scharf.

Landkreis hat somit die Möglichkeit, Flüchtlinge nicht in Turnhallen unterbringen zu müssen

Krün hat bereits alle Vorbereitungen getroffen. Fristgerecht bis zum 28. Februar ist die 1200 Quadratmeter große Waldfläche mit Kiefern und Fichten gerodet worden – rechtzeitig vor der Vogelbrutzeit. Damit hat der Landkreis die Möglichkeit, Flüchtlinge nicht in Turnhallen unterbringen zu müssen. Das führt nämlich aktuell in Miesbach zu gehörigen Problemen.