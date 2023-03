Frau aus Krün vermisst: Sie ging in Richtung Finzklamm - Polizei sucht mit Foto nach ihr

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen in und um Krün aktuell nach der vermissten Frau. © Habersetzer

Die 55-jährige Barbara Mayr aus Krün wird seit Mittwochvormittag vermisst. Eine sofort eingeleitet Suchmaßnahme blieb erfolglos. Nun bittet die Polizei aus Hinweise aus der Bevölkerung.

Krün - Sie ist nach wie vor spurlos verschunden. Seit Mittwoch, 8. März, wird die 55-jährige Barbara Mayr aus Krün vermisst. Die Krünerin brach am Mittwoch gegen 11 Uhr von der Walchenseestraße in Richtung Finzklamm auf und kehrte bislang nicht zurück, teilt die Polizeiinspektion Mittenwald in einer Vermisstenanzeige mit.

Wer hat Barbara Mayr (55) aus Krün gesehen? Sie ist in Richtung Finzklamm unterwegs gewesen. © Polizei

Nachdem eine sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen bislang ergebnislos verliefen, wendet sich die Polizei parallel zur Suchaktion an die Bevölkerung.

Zur Personenbeschreibung: Frau Mayr ist 176 cm groß, schlank und trägt blondes, schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie mit einem blauen, knielangen Mantel, grauer Jeans und braunen Schuhen. Sie führt einen kleinen, blauen Rucksack mit sich. Wer hat Frau Mayr seit dem 8. März 2023, 11 Uhr, gesehen? Um Hinweise wird dringend gebeten unter Telefon 0 88 23/9 21 40.