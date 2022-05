G7-Gipfel 2022: Alle Proteste und Demos rund um Schloss Elmau im Überblick

Von: Laura May

Beim G7-Gipfel handeln die sieben Industriestaaten zum Nachteil vieler ärmerer Länder, so die Kritik der Aktionsplattform „Stop-G7-Elmau“ – geplant sind Protestaktionen und Demos rund um Elmau.

Elmau – Unter dem Namen „Stop G7 Elmau“ vereinen sich Menschen und Organisationen, die etwas gegen die exklusiven Abmachungen der mächtigen G7-Staaten haben. Die Kritik: Hinter verschlossenen Türen entscheiden diese über wichtige Fragen von globaler Bedeutung. Die G7-Mitglieder treffen sich zwischen 26. und 28. Juni 2022 zu ihrem jährlichen G7-Gipfel in Elmau. Zwischen 1998 und 2014 war Russland ebenfalls Teil des Bündnisses, das dadurch zur G8 wurde.

Da Deutschland aktuell die Präsidentschaft der G7 innehat, findet die Veranstaltung wie schon 2015 auf Schloss Elmau statt. Rund um den Gipfel sind zahlreiche Protestaktionen und Demos geplant. Die Polizei bereitet sich mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen auf das Ergeignis vor.

Diese Aktionen plant „Stop G7-Elmau“ gegen den G7-Gipfel 2022:

6. bis 29. Juni: G7-Mobi-Rundreise – Genau wie bei G7-Gipfel vor sieben Jahren will das Aktionsbündnis mit der sogenannten Mobi-Rundreise Aktivismus aus der ganzen Welt nach Bayern bringen. Damit soll die Perspektive benachteiligter Länder sichtbar werden. Vom 25. bis zum 29. Juni wird eine Karawane am Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen sein, wo Programm-Zelte mit Programm zu internationalistischen Themen bespielt werden.

17. bis 19. Juni: GEKKO-Konferenz

24. Juni.: Alternativgipfel München – Auf einem Gegenkongress mit diversen Workshops und Vorträgen sollen eigene Ideen und Akteure vorgestellt werden. „Stop G7 Elmau“ will nicht nur gegen etwas sein, sondern auch eigene Inhalte liefern, wie Hagen Pfaff vom Presseteam des Bündnisses für merkur.de erklärt.

24. bis 28. Juni: Camp Garmisch – In den fünf Tagen plant das Bündnis ein Aktionscamp in Krün, Kreis Garmisch-Partenkirchen. Rund 750 Teilnehmer werden erwartet. Mit Zelten werden die Aktivisten auf der Wiese neben dem Garmischer Reitlweg kampieren.

25. Juni: Großdemo in München – Für den 25. Juni ist eine große Demonstration in München geplant. Organisiert wird der Aufmarsch unter anderem von Attac, Greenpeace, den Naturfreunden und Campact.

26. Juni: Demo in Garmisch – Für den 26. Juni ist eine Demonstration in Garmisch-Partenkirchen geplant.

Alle Informationen zu den verschiedenen Aktionen von „Stop G7 Elmau finden Sie hier.