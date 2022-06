G7-Gipfel 2022 in Elmau: Das sind die Gesprächsthemen – Infos zu Agenda und Zeitplan

Von: Theresa Kuchler

Das Gipfeltreffen der G7 auf Schloss Elmau im Juni 2022 steht unter dem Leitsatz „Fortschritt für eine gerechte Welt“. Konkret will man sich mit fünf Themen auseinandersetzen.

Elmau – In diesem Jahr hat Deutschland zum siebten Mal die G7-Präsidentschaft inne. Damit ist die Bundesregierung die Gastgeberin der Staats- und Regierungschefs, die sich vom 26. bis 28. Juni 2022 für ein gemeinsames Gipfeltreffen auf Schloss Elmau einfinden. In Gesprächen zu globalen Fragen, will man sich auf Positionen einigen und Ziele abstimmen – um die Welt voranzubringen.

Treffen: G7-Gipfel Veranstaltungsort: Schloss Elmau oberhalb der Gemeinde Krün Datum: 26. bis 28. Juni 2022 Teilnehmer: Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, USA, England

Als Veranstalterin darf die Bundesregierung die Schwerpunkte des diesjährigen G7-Gipfels festlegen. Bereits im Januar 2022, also kurz nach Übernahme der Präsidentschaft, wurde das Programm zur Tagung auf Schloss Elmau veröffentlicht. Deutschland habe als Veranstalter die „große Chance, globale Themen aktiv mitzugestalten“ – und die wolle man nutzen.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Das steht auf der Tagesordnung

Auf Schloss Elmau soll möglichst über alles gesprochen werden, das unseren Globus weiterbringt: die multilaterale Zusammenarbeit, den Zusammenhalt in und zwischen Gesellschaften sowie gemeinsame globale Herausforderungen. Die Veranstalter fassen die gesamte Agenda des G7-Gipfels in einem Leitsatz zusammen: „Fortschritt für eine gerechte Welt“.

Aufgedröselt in fünf Unterpunkten, soll die Agenda möglichst viele Handlungsfelder der G7 abdecken. Besonders der Klimaschutz, aber auch ein gerechtes Miteinander, die Gesundheit aller Menschen und wirtschaftliche Stabilität gehören zu den Sitzungspunkten. An welchem Tag und zu welcher Zeit die einzelnen Themen diskutiert werden, ist aktuell (Stand: 31. Mai) übrigens noch nicht bekannt.

Dafür steht fest, dass die Gäste via Helikopter nach Krün einfliegen. Bereits ab 19. Juni eine weitläufige Sperrzone rund um Schloss Elmau errichtet. Sobald ein genauer Zeitplan des G7-Gipfels auf Schloss Elmau veröffentlicht ist, erfahren Sie es auf Merkur.de/G7-Gipfel Elmau.

Die Agenda des G7-Gipfels 2022 im Überblick – das sind die Themenschwerpunkte:

1. Nachhaltiger Planet: Die G7 will eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einnehmen. Um das zu erreichen, will man in diesem Jahr konkret über die „Gründung eines offenen und kooperativen internationalen Klima-Clubs“ sprechen. Auch der Schutz von Umwelt und Biodiversität und eine globale Energiewende sind Schwerpunktthemen.

Die G7 will eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einnehmen. Um das zu erreichen, will man in diesem Jahr konkret über die „Gründung eines offenen und kooperativen internationalen Klima-Clubs“ sprechen. Auch der Schutz von Umwelt und Biodiversität und eine globale Energiewende sind Schwerpunktthemen. 2. Wirtschaftliche Stabilität und Transformation: Für den globalen wirtschaftlichen Fortschritt hat Deutschland „Weichenstellungen für die wirtschaftliche Erholung“ auf die Agenda des G7-Gipfels 2022 geschrieben. Das Ziel sei es, für finanzielle Stabilität zu sorgen und ein „nachhaltiges, soziales und gerechtes globales Wirtschaftssystem“ zu etablieren.

Für den globalen wirtschaftlichen Fortschritt hat Deutschland „Weichenstellungen für die wirtschaftliche Erholung“ auf die Agenda des G7-Gipfels 2022 geschrieben. Das Ziel sei es, für finanzielle Stabilität zu sorgen und ein „nachhaltiges, soziales und gerechtes globales Wirtschaftssystem“ zu etablieren. 3. Gesundes Leben für alle: Im Zuge der Corona-Pandemie beschäftigt sich die G7 auf Schloss Elmau mit der Frage, wie die Gesundheit aller Menschen auf der Welt gestärkt werden kann. Sowohl die Pandemiebekämpfung und -vorsorge als auch eine weltweit verbesserte Gesundheitsarchitektur sind daher als Diskussionspunkte festgesetzt.

Im Zuge der Corona-Pandemie beschäftigt sich die G7 auf Schloss Elmau mit der Frage, wie die Gesundheit aller Menschen auf der Welt gestärkt werden kann. Sowohl die Pandemiebekämpfung und -vorsorge als auch eine weltweit verbesserte Gesundheitsarchitektur sind daher als Diskussionspunkte festgesetzt. 4. Investitionen in eine bessere Zukunft: Für dieses Ziel will die G7 darüber sprechen, wie sich nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur weltweit umsetzen lässt. Auch der Ausbau von Partnerschaften zu Klima und Energie dürfte nicht zuletzt wegen des Ukraine-Konflikts und der problematischen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas ein wichtiges Gesprächsthema auf Schloss Elmau sein. Im Einsatz für Frieden und Sicherheit will die G7 ebenfalls vorankommen.

Für dieses Ziel will die G7 darüber sprechen, wie sich nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur weltweit umsetzen lässt. Auch der Ausbau von Partnerschaften zu Klima und Energie dürfte nicht zuletzt wegen des Ukraine-Konflikts und der problematischen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas ein wichtiges Gesprächsthema auf Schloss Elmau sein. Im Einsatz für Frieden und Sicherheit will die G7 ebenfalls vorankommen. 5. Ein starkes Miteinander: Als letzten Agenda-Punkt für den G7-Gipfel hat Deutschland den „Einsatz für offene, resiliente, geschlechtergerechte Gesellschaften und Menschenrechte“ bestimmt. Dazu gehört beispielsweise, die freiheitlichen Demokratien zu verteidigen und die Pressefreiheit zu wahren.

Zu der G7 gehören die größten Industriestaaten der Welt: neben Deutschland sind das Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Mit ihrer Macht kommt eine große Verantwortung einher, derer sie bei den jährlichen Treffen gerecht zu werden versuchen. Kritiker sehen allerdings mehr Nach- als Vorteile in dem Zusammentreffen der Mächtigen. So sind für 2022 schon zahlreiche Proteste und Demos rund um Schloss Elmau geplant.

Vom 26. bis 28. Juni 2022 kommen die Vertreter der G7-Staaten auf Schloss Elmau zusammen. Die Agenda legt die Bundesregierung fest. © Peter Widmann/imago

Auch für die Gemeinde Krün im Kreis Garmisch-Partenkirchen, die unweit des Veranstaltungsorts liegt, hat der G7-Gipfel immense Auswirkungen. Immerhin ist Verkehrschaos durch Straßensperren vorprogrammiert und es kommt zu Einschränkungen durch die erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. (kuc)

