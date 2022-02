„Das Kranzbach“: Regierung bucht komplettes Hotel für G7-Gipfel - alle „normalen“ Gäste storniert

Von: Josef Hornsteiner

Im Windschatten von Schloss Elmau: Das nicht minder noble Schloss Kranzbach im Elmauer Tal. © dpa

Die Regierung hat das „Kranzbach“ wieder für den kompletten Zeitraum des G7-Gipfels 2022 in Elmau gebucht. Die Gäste, die schon reserviert hatten, schauen nun in die Röhre.

Kranzbach – Es liegt im medialen Windschatten des berühmten Nachbarn. Doch von wegen zweite Garde: Etwas abseits des Trubels im Schlosshotel Elmau haben sich 2015 zahlreiche Spitzenpolitiker im Vier-Sterne-Plus-Hotel „Das Kranzbach“ niedergelassen. Das wird auch heuer wieder der Fall sein, wenn sich zwischen dem 26. und 28. Juni 2022 die Mächtigsten der Welt zum G7-Gipfel im beschaulichen Elmauer Tal treffen.

„Ich war überrascht. Mit einem zweiten Mal habe ich überhaupt nicht gerechnet.“ Für den Hausherrn des nicht minder noblen Refugiums, Dr. Jakob Edinger, kam die Nachricht aus völlig heiterem Himmel. Im Dezember 2021 erhielt er den Anruf, dass sein Nachbar, Dietmar Müller-Elmau, erneut Gastgeber des Großevents wird. Die Anweisung an Edinger war deutlich: Für 19 Tage bucht die Regierung im Juni die gesamte Herberge – 137 Zimmer mit 240 Betten blockieren sie. Sofort musste Edinger reagieren. Schließlich war das Hotel bereits gut ausgebucht zu dieser Zeit.

G7-Gipfel in Elmau: Hotel „Das Kranzbach“ muss Gästen wieder stornieren

„Wir haben sofort mit den Gästen Kontakt aufgenommen“, sagt der Tiroler. Alles andere als einfach für ihn. „Es waren ja auch Hochzeitsreisen oder Geburtstagsfeiern darunter.“ Und solchen Gästen mitteilen zu müssen, ihnen bleibe nur umzubuchen oder zu stornieren, weil Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden oder Englands Premier Boris Johnson bei den Nachbarn übernachten, ist keine alltägliche und sicherlich auch keine schöne Aufgabe für eine Luxusherberge.

Welche Delegationen heuer kommen, weiß Edinger noch nicht. Doch ein Blick auf die Gästeliste 2015 lässt bereits erahnen, welche hochkarätigen Besucher er in seinem Haus bald begrüßen darf. So waren beim letzten Treffen mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon oder Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, einflussreiche Weltenlenker im Kranzbach. Das würde bedeuten, das heuer vielleicht António Guterres, der aktuelle Generalsekretär aus Portugal, oder Kristalina Georgiewa aus Bulgarien in seinem Hause nächtigen werden.

Zahlreiche Politiker beim G7-Gipfel in Elmau: Genaue Gästeliste noch unklar

Möglich wäre auch der belgische Politiker und Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, oder eine bereits Altbekannte: Ursula von der Leyen, ehemalige Verteidigungsministerin, die aktuell den Posten als Präsidentin des Europäischen Kommission innehat. Auch das Auswärtige Amt mit seinen Angestellten und die Präsidenten von Ländern außerhalb des Kreises der großen Sieben könnten erneut auf der Gästeliste stehen. Doch ganz egal wer kommt: Edinger ist bereit und möchte erneut ein hervorragender Gastgeber sein.

Gefragter Gesprächspartner: Ehemaliger US-Generalsekretär Ban Ki-moon (l.) speist mit Horst Seehofer. © dpa

Aktuell kommen wöchentlich Mitarbeiter der Regierung, sehen sich das Hotel vor Ort an, planen. 180 Angestellte arbeiten im Kranzbach. Momentan macht dem Hotelier und seiner Belegschaft die Corona-Pandemie gehörig zu schaffen. Es gibt immer noch unzählige kurzfristige Stornierungen. „Die Gäste sind vorsichtig geworden“, sagt Edinger. Auch das Virus macht vor seiner Mannschaft nicht Halt. „Aktuell herrsche Mitarbeiterknappheit im Schloss.“

Schwierige Situation für das „Kranzbach“: Trotzdem gut gerüstet für G7-Gipfel

So schwierig sei die Situation noch nie zuvor gewesen. Glücklicherweise sind keine großen baulichen Vorbereitungen mehr nötig, meint Edinger. Das Hotel hat bereits im Vorfeld des letzten Gipfels gehörig in seine Infrastruktur investiert. „Es sind nur mehr Kleinigkeiten zu erledigen.“ Das Gipfeltreffen kann also trotz aller Widrigkeiten kommen, man sei einsatzbereit, verspricht er.

Viele seiner Angestellten kennen noch die Situation von vor sieben Jahren. „Wir wissen mittlerweile, wie der Hase läuft“, sagt Edinger. Eine anstrengende Zeit steht bevor. Denn das G7-Gipfeltreffen ist völlig anders, als es das Hotelkonzept eigentlich vorsieht. Das Kranzbach ist bekannt und beliebt für seine Ruhe und dafür, dass keine Kinder erlaubt sind, man auf Tagesbesucher verzichtet und auf Großveranstaltungen sowieso. Nun muss im Juni wieder ganz unregelmäßig Essen gekocht und serviert werden, von ganz früh bis ganz spät am Abend. „Ein erhöhter Aufwand“, umschreibt es der Hotelier.

Könnte ein Gast werden: António Guterres. © Imago

„Das Kranzbach“ muss Zimmer für G7-Politiker blocken: Stammgäste zwiegespalten

Seine Stammgäste sehen den Gipfel zwiegespalten, erzählt er. „Uns haben nach 2015 schon einige deutlich zu verstehen gegeben, dass sie so etwas hier nicht wollen.“ Andere wiederum fühlen sich geehrt, in einem Hotel zu übernachten, in dem schon die Spitzen bedeutender Industrienationen gastiert haben.

Ein Versprechen hat sich Edinger allerdings schon eingeholt: Es sei ihm zugesichert worden, dass es ein nachhaltiger und verträglicher Gipfel wird und dass der Tross Rücksicht auf die Natur im Elmauer Tal nehmen wird. „Das Treffen wird ja voraussichtlich nicht so groß wie jenes vor sieben Jahren.“ Auch seine Gäste sollen nun in den kommenden Wochen und Monaten nichts mitbekommen von den Vorbereitungen. 2015 zeigte sich: Schon zwei Tage nach dem Gipfeltreffen war im Schloss Kranzbach alles wieder so wie zuvor.

