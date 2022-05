G7-Gipfel in Elmau: Wo fanden die Treffen bislang statt? Ein Überblick

Von: Janine Napirca

Der G7-Tagungsort ist 2022 wie bereits 2015 das Schloss Elmau in den bayerischen Alpen. Wo die Gipfel seit Beginn der Treffen stattfanden, erfahren Sie hier.

Elmau – Der G7-Gipfel findet 2022 wieder in Deutschland statt. Wie bereits im Jahr 2015, treffen sich die jeweiligen Staats- und Regierungschefs in Schloss Elmau in Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Doch wo war überhaupt der Gipfel 2021? Wer gehört zu den G7? Und wann und warum ist aus der G7 die G8 und plötzlich wieder G7 geworden? Fragen über Fragen. Die Antworten darauf, lesen Sie im Folgenden.

Treffen: G7-Gipfel Datum: 26.-28. Juni 2022 Ort: Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen

G7-Gipfel 2022 in Deutschland im Schloss Elmau – Wer gehört zu den G7?

Die Abkürzung G7 steht für Gruppe der Sieben, gemeint sind damit die G7-Länder. Dazu zählen die großen Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, USA, Kanada und Japan. Einmal jährlich treffen sich besagte Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Länder, um sich über globale Themen auszutauschen.

Nach 2015 findet der G7-Gipfel 2022 nun schon zum zweiten Mal in Schloss Elmau statt. © Peter Widmann/Imago

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Wo fanden die Treffen bislang statt?

Das erste Gipfeltreffen fand übrigens vom 15. bis 17. November 1975 im französischen Rambouillet statt. Damals handelte es sich noch um einen G6-Gipfel, denn Kanada war noch nicht mit von der Partie. Von 1976 bis 1998 – sowie ab 2014 bis heute – finden die G7-Treffen einmal jährlich an wechselnden Orten statt.

Beispielsweise war der letzte Gipfel 2021 im englischen St Ives. In Deutschland fand das G7-Treffen bislang insgesamt sechsmal statt, und zwar 1978 sowie 1985 in Bonn, 1992 in München, und 1999 in Köln. Seit dem 11. September 2001 soll für die Veranstaltung ein Ort gewählt werden, den man gut absichern kann. Deswegen wurden die G7-Gipfeltreffen in Deutschland 2007 in Heiligendamm und 2015 in Schloss Elmau abgehalten.

Eine Übersicht aller bisheriger G7-Gipfel:

Nummer Datum Ort 47 (G7) 11.-13.06.2021 St Ives, Vereinigtes Königreich 46 (abgesagt wegen Corona) 10.-12.06.2020 Camp David, Maryland, USA 45 (G7) 24.-26.08.2019 Biarritz, Frankreich 44 (G7) 08.-09.06.2018 La Malbaie, Québec, Kanada 43 (G7) 26.-27.05.2017 Taormina, Italien 42 (G7) 26.-27.05.2016 Shima, Japan 41 (G7) 07.-08.06.2015 Schloss Elmau, Deutschland 40 (G7) 04.-05.06.2014 Brüssel, Belgien Sondertreffen 24.-26.03.2014 Den Haag, Niederlande 39 (G8) 17.-18.06.2013 Lough Erne, Nordirland, Vereinigtes Königreich 38 (G8) 18.-19.05.2012 Camp David, Maryland, USA 37 (G8) 26.-27.05.2011 Deauville, Frankreich 36 (G8) 25.-26.06.2010 Huntsville, Kanada 35 (G8) 08.-10.07.2009 L'Aquila, Italien 34 (G8) 07.-09.07.2008 Tōyako, Japan 33 (G8) 06.-08.06.2007 Heiligendamm, Deutschland 32 (G8) 15.-17.07.2006 Sankt Petersburg, Russland 31 (G8) 06.-08.07.2005 Gleneagles, Schottland 30 (G8) 08.-10.07.2004 Sea Island, USA 29 (G8) 01.-03.06.2003 Évian-les-Bains, Frankreich 28 (G8) 26.-27.06.2002 Kananaskis, Kanada 27 (G8) 18.-22.07.2001 Genua, Italien 26 (G8) 21.-23.07.2000 Okinawa, Japan 25 (G8) 18.-20.06.1999 Köln, Deutschland 24 (G8) 15.-17.05.1998 Birmingham, Vereinigtes Königreich 23 (G8) 20.-22.06.1997 Denver, USA 22 (G7) 27.-29.06.1996 Lyon, Frankreich 21 (G7) 15.-17.06.1995 Halifax, Kanada 20 (G7) 08.-09.07.1994 Neapel, Italien 19 (G7) 07.-09.07.1993 Tokio, Japan 18 (G7) 06.-08.07.1992 München, Deutschland 17 (G7) 15.-17.06.1991 London, Vereinigtes Königreich 16 (G7) 09.-11.07.1990 Houston, USA 15 (G7) 14.-16.07.1989 Paris, Frankreich 14 (G7) 19.-21.06.1988 Toronto, Kanada 13 (G7) 08.-10.06.1987 Venedig, Italien 12 (G7) 04.-06.05.1986 Tokio, Japan 11 (G7) 02.-04.05.1985 Bonn, Deutschland 10 (G7) 07.-09.06.1984 London, Vereinigtes Königreich 9 (G7) 28.-30.05.1983 Williamsburg, USA 8 (G7) 04.-06.06.1982 Versailles, Frankreich 7 (G7) 20.-21.07.1981 Ottawa, Kanada 6 (G7) 22.-23.06.1980 Venedig, Italien 5 (G7) 28.-29.06.1979 Tokio, Japan 4 (G7) 16.-17.07.1978 Bonn, Deutschland 3 (G7) 07.-08.05.1977 London, Vereinigtes Königreich 2 (G7) 27.-28.06.1976 San Juan, Puerto Rico, USA 1 (G6) 15.-17.11.1975 Rambouillet, Frankreich

G7-Gipfel 2022: Warum ist aus der G7 die G8 - und dann wieder die G7 geworden?

Mit der Aufnahme Russlands wurde 1997 aus der G7 die G8. Bis zum Jahr 2013 traf man sich noch gemeinsam mit Russland. Ursprünglich war im Jahr 2014 der G8-Gipfel in Sotschi geplant. Anfang März erklärten jedoch die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder, dass so lange keine G8-Gipfel mehr stattfinden würden, bis Russland nicht mehr die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine verletzen würde – am 18. März 2014 erfolgte die Annexion der Krim.

Stattdessen gab es am 24. März 2014 in Den Haag ein Sondertreffen. Dort wurde bekannt gegeben, dass der 40. G7-Gipfel vom 4. bis 5. Juni 2014 in der belgischen Hauptstadt Brüssel stattfinden würde. Also erstmals in einem Nicht-G7- bzw- G8-Land – und zwar ohne Russland. (jn)

