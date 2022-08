G7-Kulisse ein Sanierungsfall: Am Rathaus Krün blättert die Farbe ab

Von: Christof Schnürer

Unübersehbar: Das Bickel-Gemälde an der Südfassade weist überall Schäden auf. © Peter Kornatz

Spätestens der G7-Gipfel 2015 hat mit Nachdruck unter Beweis gestellt: Das Krüner Rathaus taugt selbst bei der legendären Stippvisite von Präsident Barack Obama als Bilderbuch-Kulisse. Doch nun weist die scheinbar perfekte Fassade Makel auf. Der Gemeinderat will handeln.

Krün – Was gingen da für ein Millionenpublikum perfekte Bilder von Krün hinaus in die Welt, als sich im Juni 2015 US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Weißwurstfrühstück im Herzen Krüns eine Charme-Offensive lieferten. Im Hintergrund das oberbayerische Parade-Rathaus mit dem Gemälde des bekannten Freskokünstlers Heinrich Bickel (1897 bis 1965) im Dachgeschoss.

Seit 1953 prangt es unübersehbar auf der Südfassade des etwa 200 Jahre alten Anwesens. Wer sich etwas Zeit nimmt, sein Haupt nach oben richtet und Bickels Werk einmal genauer betrachtet, wird nicht nur Bergwelt, Flößer, Jäger und Musikanten erkennen, sondern auch ziemlich viele weiße Flecken. „Ja, der letzte Hagel hat der Südfassade noch einmal kräftig zugesetzt“, teilte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) dem Krüner Gemeinderat mit. Dieser stimmte nach kurzer Debatte einhellig dafür, die kosmetische Operation am Rathaus in Angriff zu nehmen. Geld im laufenden Haushalt ist vorhanden.

Denn die 65 000 Euro, die man eigentlich für eine Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach eingeplant hatte, werden nicht benötigt. Eine Statikprüfung von Diplom-Ingenieur (FH) und Gemeinderat Franz Ostler (Bürgerliche Wählergemeinschaft) hatte ergeben, dass die Dachpfetten keine PV-Anlage tragen könnten. Also war’s das in Sachen Energiewende am Rathaus. Es sei denn, man würde einen komplett neuen Dachstuhl errichten.

Was für den Gemeinderat derzeit wohl auch aus Kostengründen nicht in Frage kommt. Also präferierte man lieber das Aufpolieren der Südfassade – und zwar so schnell wie möglich. „Denn die Lüftlmalerei ist ein dringender Sanierungsfall“, verdeutlichte der Bürgermeister.

Er geht dabei von Kosten von rund 30 000 Euro aus. Einen G7-Zuschuss gibt es staatlicherseits mit Verweis auf den laufenden Dorferneuerungsprozess zum Leidwesen Schwarzenbergers nicht. Ebenso steht in den Sternen, wann mit der Renovierung gestartet werden kann. Der Rathauschef nennt dazu den Grund: „Wir werden heuer wohl keine Handwerker mehr finden.“