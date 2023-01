Gasherd in Krüner Lokal fängt Feuer: Vollalarm in Krün

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Konnten rechtzeitig löschen: Einsatzkräfte bringen einen Küchenbrand am Krüner Dorfplatz unter Kontrolle. © schmid

Krüner Feuerwehr muss Küchenbrand in einem Lokal am Dorfplatz löschen. Ein technischer Defekt hat den Gasherd in Flammen aufgehen lassen.

Krün – Glücklicherweise haben die Lokalbetreiber rechtzeitig reagiert, konnten somit eine Katastrophe verhindern. In einem Lokal am Krüner Dorfplatz ist am Neujahrstag gegen 19.40 Uhr ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Ein Gasherd ist aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Flammen züngelten blitzschnell hinter und unter dem Herd. Der Lokalbetreiber konnte noch rechtzeitig zwei Löschdecken auf die Brandstelle werfen und somit Schlimmeres verhindern. „Der Zugang zum Brandherd war sehr schwierig“, sagt Anton Simon, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Krün. Seine Kameraden und er rückten mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräfte an.

Gasherd musste komplett ausgebaut werden

Wegen der Beschaffenheit musste der Gasherd komplett ausgebaut werden. „Erst dann war es möglich für uns, den Brand unter schweren Atemschutz-Gerät zu löschen.“ Da die Lage zu Beginn des Einsatzes unklar war, löste die Krüner Wehr einen sogenannten „Vollalarm“ aus, weshalb zusätzlich die Kameraden aus Mittenwald mitalarmiert wurden. „Sie kamen dann aber nicht mehr zum Einsatz.“ Nach eineinalb Stunden konnten die Brandbekämpfer wieder nach Hause gehen, das Feuer war gelöscht, etwaige Glutnester zunichte gemacht.