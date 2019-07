Frau will einparken und beschädigt dabei ein halbes Dutzend Autos

Da hat eine Fahrzeuglenkerin wohl zu tief ins Glas geschaut. Sie wollte einparken und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Gerold - Eine Spur der Verwüstung hinterließ am Mittwoch eine 65-jährige Frau aus dem Loisachtal. Der Grund: Sie wollte einparken.

Die Dame wollte gegen 17.20 Uhr im Krüner Ortsteil Gerold in eine freie Parklücke links neben der befestigten Straße einfahren, sagt Thomas Holzer, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Mittenwald. Das Problem nur: Die Frau war stark betrunken.

Fahrzeuglenkerin war betrunken: Beim einparken ging das Chaos los

So stieß sie mit ihrem Audi gegen einen abgestellten Pkw der Marke Citroen aus Oberau und schob ihn auf einen davor geparkten VW aus Garmisch-Partenkirchen auf. Dann dürfte die Chaos-Lenkerin in Panik verfallen sein, mutmaßt die Polizei. Denn sie legte hastig den Rückwärtsgang ihres Automatik-Gefährts ein und gab Gas.

So beschädigte sie dann rücklings ein Auto der Marke BMW aus Garmisch-Partenkirchen vorne rechts am Kotflügel. Doch es war noch nicht vorbei: Als sie weiter rückwärts über die Straße fuhr, rumpelte sie hinten links gegen einen VW-Bus mit Münchner Kennzeichen. Dieser Aufprall war so wuchtig, dass sich das abgestellte Fahrzeug um 90 Grad drehte.

Betrunkene Autofahrerin: Promillewert liegt deutlich im Straftatenbereich

Zum Abschluss fuhr die 65-Jährige über einen Abhang und kam gegenüber an der geteerten Straße an einem dort parkenden Pkw zum Stehen. Auch auf diesen Hyundai aus Garmisch-Partenkirchen fuhr sie auf und beschädigte ihn rechts am Heck.

Nachdem die Dame innerhalb weniger Minuten insgesamt sechs Fahrzeuge touchiert hatte, stellten die herbei gerufenen Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab schließlich einen Wert, „der deutlich im Straftatenbereich, also über 1,1 Promille, lag“, teilt Holzer mit. Die Frau wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Den Führerschein gab sie freiwillig ab. Insgesamt entstand bei diesem Serienunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

