Wasserwacht Krün-Wallgau die Gewinnerin der Pandemie

Immer und immer wieder: Bernhard Heinfling, einer der vielen Freiwilligen der Wasserwacht, hat bei Besuchern des Testzentrums unzählige Abstriche gemacht. © Wolfgang Kunz

So paradox es auch klingen mag: Die Wasserwacht Krün-Wallgau zählt zu den Gewinnern der seit über zwei Jahren grassierenden Corona-Pandemie. Diese Tatsache ist von den Verantwortlichen nicht von der Hand zu weisen.

Krün - Die Wasserretter, die ähnlich wie der Sportverein gemeindeübergreifend auftreten, gibt es im Grunde schon bald 60 Jahre. 2023 feiert die BRK-Ortsgruppe sozusagen einen Runden. Trotz dieser jahrzehntelangen Präsenz fiel das Licht zumeist auf andere. Das änderte sich schlagartig, als im Frühjahr 2020 alle Welt nur noch von einem gefährlichen Virus sprach.

„Dadurch wurden wir in den vergangenen beiden Jahren erst so richtig wahrgenommen“, unterstrich Wasserwachtchef Manuel Achtner. Er begründete dies mit den unzähligen Einsätzen, die sich in Folge von Covid 19 aneinander reihten.

Hilfe in vielfacher Hinsicht

„Wir haben bereits am 26. April 2021 in Krün mit täglichen Tests angefangen“, blickt Achtner auf eine arbeitsreiche Zeit zurück, Ab 17. Mai haben er und seine Mitstreiter dann abwechselnd in Krün und Wallgau und ab dem 22. Mai auch noch zusätzlich alle zwei Tage am Campingplatz Tennsee diesen wichtigen Service angeboten. Pro Station waren immer vier Helfer der Wasserwacht mit einem Vertreter der Isartaler Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel beziehungsweise des Campingplatzes in Aktion – und zwar bis 6. Juni 2021 täglich und von da ab bis 29. Juni alle zwei Tage bis zur vorläufigen Schließung.

Eine stolze Leistung, denn die Helfer waren insgesamt 80 Tage – darunter auch an Tagen mit mehreren besetzten Teststationen – in ehrenamtlicher Mission unterwegs. Nach einer Pause ging es am 12. Dezember wieder los. Bis Heiligdreikönig, 6. Januar, hantierten die Wasserretter im Kurhaus-Testzentrum in Krün an den Wochenenden und über die Weihnachtsfeiertage ein weiteres Mal mit dem Nasen-Stäbchen. „Wir hatten uns daneben auch entschieden“, betont Achtner, „in dieser Zeit allen Familien einen Besuch ihrer Angehörigen im Klinikum oder Altenheim zu ermöglichen“.

Insgesamt 8000 Abstriche gemacht

Zwischen Juli und Dezember haben die Wasserwachtler zusätzlich noch Teststationen bei Fortbildungen und Veranstaltungen aufgebaut. „Insgesamt kommen wir so auf 11 000 Einsatzstunden“, rechnete Achtner den erstaunten Zuhörern im Gasthof Schöttlkarspitz vor. Oder anders ausgedrückt: Es wurden in der fraglichen Zeit 8000 Abstriche gemacht.

Daneben mussten in Zeiten einer Pandemie zahlreiche andere Aufgaben bewältigt werden. „Wir haben in Krün Masken verteilt, einen Einkaufsservice für unsere Mitbürger und im Rahmen des Katastrophenschutzes Krankentransporte organisiert.“

Die Erkenntnis von Wasserwacht-Chef Achtner, „dass wir eine Super Truppe sind“, konnten Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger – er würdigte die ehrenamtlichen Helfer auch in seiner Eigenschaft als BRK-Kreisverbandsvorsitzender – und Wallgaus Rathauschef Bastian Eiter mit einem riesigen Vergelt’s Gott nur bestätigen.

Das Resümee von Achtner fällt daher trotz der ernsten Gesundheitslage durchweg positiv aus. „Ich glaube, wir können uns als Gewinner der Pandemie bezeichnen und werden beim kommenden G7-Gipfel sicher mit einem noch höheren Stellenwert als bisher wahrgenommen.“ Wolfgang Kunz