Gipfel der Geschenke: Drei Millionen Euro für Krün vom deutschen Steuerzahler

Von: Christof Schnürer

Teilen

Große Politik zum Anfassen: Steht G7 bevor, geben sich Minister wie Joachim Herrmann (Mitte) gerne leutselig. Die Bergwachtmitglieder (v. l.) Hubert Pleyer, Franziska Müller, Bernhard Riesch und Hannes Mikenda finden das Probesitzen aufdem geländegängigen Einsatzfahrzeug spaßig. © Hans Buchwieser

Der G7-Gipfel hat es zwar ins Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler geschafft, doch für den Gastgeberort Krün hat sich das erneute Treffen der Weltpolitik in Schloss Elmau mehr als rentiert. Bis zu drei Millionen Euro an Landes- und Bundesmitteln flossen diesmal in den 2000-Seelenort.

Krün – Ausgaben in Höhe von 180 Millionen Euro für ein dreitägiges Treffen in luxuriösem Ambiente lassen beim Bund der Steuerzahler die Alarmglocken schrillen: Pure Verschwendung öffentlicher Mittel, lautet sein Urteil. Der Eintrag ins berühmt-berüchtigte Schwarzbuch ist dem G7-Gipfel 2022 in Schloss Elmau (26. bis 28. Juni) gewiss.

Der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) kam am Donnerstagabend bei der Bürgerversammlung im Kurhaus auf diese monströsen Summen zu sprechen. Dass aber knapp drei Millionen an Landes- und Bundesmitteln nach Krün abflossen, bezeichnet der Rathauschef als „gut angelegtes Geld“. Dieser erneute Gipfel der Geschenke spülte allerdings bei weitem nicht so viel Geld in die Krüner Kasse wie die Premiere 2015. Damals sind es sogar zehn Millionen Euro für die Gastgeber-Gemeinde gewesen. Doch Schwarzenberger will nicht meckern. „Alles in allem können wir sehr zufrieden sein.“

Doch die Schockstarre währte nicht lange

Ende Oktober 2021 hatte das Auswärtige Amt um einen Gesprächstermin in Schloss Elmau gebeten. Dort erfuhr Schwarzenberger vom Gipfel 2.0. „Anders als 2014 war mir sofort bewusst, was auf uns zukommt“, sagte der 52-Jährige rückblickend. Die Freude bei ihm hielt sich zunächst in Grenzen. „Doch die Schockstarre währte nicht lange.“ Eiligst trommelte er den Gemeinderat zusammen. Dieser hatte bereits Ende November den Wunschzettel erarbeitet, der schnurstracks an die Bayerische Staatskanzlei abgeschickt wurde. 27 Anliegen umfasste das Arbeitspapier – angefangen beim Klimaschutz über die Dorferneuerung bis hin zur Verbesserung der Infrastruktur.

Anhand von zwei Beispielen wird klar, welche Vorhaben dank G7 plötzlich finanzierbar sind. Normalerweise erhält man beim Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs eine staatliche Förderung von maximal 30 Prozent. Der Rest sind Eigenmittel. „Doch dieses Verhältnis hat sich gedreht“, erläutert Schwarzenberger. Also: 70 Prozent bezahlen die Bundesbürger, 30 Prozent die Krüner. Bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die sonst zu 100 Prozent von der Gemeinde über Gebühren finanziert werden, schoss der Freistaat Bayern 650 000 Euro dazu. Wunder über Wunder.

1A-Werbung und warmer Regen

Doch der G7-Segen 2022 geht noch weiter. Für die überfällige Sanierung des Kurhauses, das man in der heißen Phase zur Polizei-Kantine umfunktioniert hatte, drehte der Staat ebenfalls den Geldhahn auf. Die Investition mit Kosten von 450 000 Euro, für die andere Orte nicht einen Cent Förderung erhalten, wurde urplötzlich mit 80 Prozent bezuschusst. 360 000 Euro flossen. Lediglich 90 000 Euro bleiben für die Krüner übrig.

Ein üppiges G7-Geschenk gibt es auch bei der Umgestaltung des Kirchplatzes. Bei diesem Vorhaben der Dorferneuerung kann im normalen Leben mit einer Finanzspritze von höchstens 37 Prozent gerechnet werden. Doch kommen die sieben führenden Staats- und Regierungschefs der westlichen Industriestaaten in einem idyllisch gelegenen Luxus-Resort zusammen, sind’s schwuppdiwupp 80 Prozent. Für den Kirchplatz fallen Kalkulationen zufolge etwa 1,2 Millionen an. „Da kann sich jeder ausrechnen, was wir uns bei diesem Projekt sparen“, meint Schwarzenberger. Für ihn war der G7-Gipfel wie schon 2015 eine „1A-Werbung“ und ein „warmer Regen“.