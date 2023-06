Hilferufe am Barmsee: Plötzlich kreist der Hubschrauber

Von: Christof Schnürer

Am malerischen Barmsee bei Krün war eine Suchaktion im Gange. © Peter Kornatz

Allerhand was los war am Montag am Barmsee: Dort hat eine Einheimische einen größeren Einsatz ausgelöst.

Krün – Eine Isartalerin (71) hat am Montag einen größeren Einsatz am Krüner Barmsee ausgelöst. Am Ende folgte auf den Schreck die Erleichterung.

Kurz nach 15.30 Uhr stieß die Frau beim Baden plötzlich Hilferufe aus. Sie hatte nämlich einen 29-jährigen Angehörigen, der mit ihr beim Schwimmen war, auf einmal aus den Augen verloren. Sie befürchtete, der Mann sei untergegangen.

Weitere Badegäste am Ufer hörten die Schreie und setzten die Rettungskette in Gang. Bei der Suche mit einem Boot und dem Hubschrauber konnte der vermeintlich Ertrunkene schließlich wohlbehalten und schwimmend auf dem See gefunden werden. Dieser war laut Polizei vermutlich durch den kräftigen Wind in Richtung des Schilfgürtels abgetrieben worden.