Meditationshaus in Kranzbach: Wunderwerk eines Welt-Architekten

Kengo Kuma baut nicht nur das Olympiastadion in Tokio. Im Nobel-Refugium Kranzbach hat der gefragte Architekt aus Fernost nun ein Kunstwerk im Wald erschaffen.

Kranzbach – Zwei Stunden streift Kengo Kuma bereits durchs Gehölz. Immer wieder blickt er nach oben, betrachtet die Sonneneinstrahlung. Plötzlich bleibt der Japaner wie angewurzelt stehen. „Das ist der Platz, hier bauen wir.“ Gerne erinnert sich Dr. Jakob Edinger (74) an den Spaziergang, den er mit dem Star-Architekten im Juni 2017 auf einem Waldhang unweit seines Vier-Sterne-Superior-Hotels „Das Kranzbach“ unternommen hatte. Bereits dieser Moment hatte etwas Magisches – zumindest für Kuma. „Der Boden spricht zu mir“, soll er Edinger anvertraut haben.

Gleichzeitig bedeutet diese Eingebung die Geburtsstunde eines in der Region einzigartigen Wunderwerks: eines Meditationshauses, ummantelt von 1550 Weißtannen-Schindeln, inmitten von Bäumen. Am Dienstagabend feierten die Kranzbacher, die bereits ein Baumhaus ihr eigen nennen, die Eröffnung dieses Solitärgebäudes der Extraklasse.

Magischer Rückzugsort

„Ein magischer Rückzugsort, ein mystischer Platz“, schwärmt Edinger, ansonsten eher bekannt für seine vornehm-charmante Zurückhaltung und Bodenständigkeit. Vor längerer Zeit entwickelten der Tourismus-Experte aus Tirol und sein nicht minder visionärer Sohn David – seines Zeichens Architekt – die Idee von einem Yogahaus umgeben von Natur und Ruhe. Für die stressgeplagten Hotelgäste, die einer immer hektischeren Welt entfliehen wollen, sollte eine Energie- und Kraftquelle entstehen, ein Refugium, in dem aufgetankt werden kann.

Ein besonderes Bauwerk erfordert einen besonderen Schöpfer. So kontaktierten Vater und Sohn einen ganz Großen der Branche: eben jenen Kengo Kuma. Der 64-Jährige gab nicht nur dem Victoria & Albert-Museum in Dundee eine spektakuläre, felsklippen-ähnliche Fassade. Er zeichnet auch für den Bau des Olympiastadions von Tokio verantwortlich. „Ein Welt-Architekt.“ Mit dieser Einschätzung liegt Auftraggeber Edinger goldrichtig. Schnell fanden der Tiroler und der Japaner den richtigen Draht zueinander. „Ich fühlte, dass wir dieselbe Philosophie vertreten“, erzählt Kuma. Für den Global Player war das Kranzbach-Abenteuer gleichzeitig ein Gegenentwurf zum monumentalen Olympia-Auftrag. Der Japaner konzipierte in enger Abstimmung mit der österreichischen Kollegin Barbara Poberschnigg, die sich in erster Linie um den Behördenkram kümmerte, ein Konstrukt aus Holz und Glas mit einem Dach aus Zinkblech – nicht zu vergessen die 1550 Schindeln, die der Außenhaut eine extravagante Struktur geben. Doch Erlesenes ist teuer. Die Frage nach den Kosten lächelt Dr. Edinger mit Nonchalance weg. „Wir rechnen diese Investition nicht“, meint er in einem Beisatz.

„Kranzbach will leise sein“

In gerade einmal fünf Monaten entstand dieses Wunderwerk im Wald – 40, in erster Linie einheimische Handwerksbetriebe halfen bei der Umsetzung. Gleichzeitig durften sie in die geniale Gedankenwelt eines Kengo Kuma eindringen. Sie verwendeten laut Edinger „heimisches, sanftes, naturales und gleitendes Material“ – eben „leise Stoffe“. Denn: „Kranzbach will leise sein.“

Ein fernöstlich angehauchtes Meditationshaus in den bayerischen Bergen brachte zunächst den zuständigen Gemeinderat Krün ins Grübeln – und schon bald ins Schwärmen. „Eine gelungene Architektur“, findet Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). Die durchaus inspirierend sei. Daraus schlussfolgert er: „Vielleicht sollten wir im Rathaus unseren Sitzungssaal neu überplanen.“ Geistesblitze schaden bekanntlich nicht.

In die allgemeinen Elogen stimmt auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler) ein. „Hier wurde etwas Einmaliges geschaffen.“ Doch die erste Nacht im Meditationshaus gebührt einem anderen – Kengo Kuma.