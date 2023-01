Illegaler Handel mit Welpen: Russe fliegt auf

Von: Christof Schnürer

Bis hierhin und nicht weiter: Die Bundespolizei stoppt den Welpenhändler. © Bundespolizei

Ein Russe ging im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ins Netz. Er wollte verbotenerweise zwei Welpen verkaufen.

Krün – Die Bundespolizei hat am Dienstag das spanische Visum eines russischen Businsassen kurzerhand annulliert. Außerdem erhielt er ein mehrjähriges Einreiseverbot. Der Mann war auf der B 2 bei Klais festgenommen worden. Noch am selben Tag musste er das Land mit mehreren Anzeigen im Gepäck wieder verlassen – ohne die Hundewelpen, die er aus Mailand mitgebracht hatte, und mit 750 Euro weniger im Geldbeutel.

Zunächst konnte sich der 37-Jährige in dem italienischen Bus mit Pass und Visum ausweisen. Sein Ziel war laut Fahrkarte München. Der Mann führte zwei Welpen der Hunderasse Pomerian Spitz mit. Außerdem verfügte er über Dokumente, die auch für die Veräußerung der Tiere erforderlich gewesen wären. Seine demnach offenkundige Absicht, zum Verkauf der Welpen in die Bundesrepublik reisen zu wollen, stand im Widerspruch zu dem in Spanien für touristische Zwecke erteilten Visum.

Bei Recherchen stellte sich zudem heraus, dass der Mann bereits polizeilich registriert worden war. So war er am Frankfurter Flughafen erst im Oktober mit Welpen im Gepäck erwischt worden. Dort war er unter anderem beschuldigt worden, illegalen Handel mit Hundebabys zu betreiben. Im Bundespolizeirevier in Garmisch-Partenkirchen wies er alle Vorwürfe von sich. Als die Beamten auch die zu den Tieren gehörenden Dokumente unter die Lupe nahmen, erkannten sie, dass bei den Papieren Veränderungen vorgenommen worden waren. Der Moskauer erhielt Anzeigen wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und Visumserschleichung. Sein Visum erklärten die Fahnder für ungültig, zeigten ihn wegen illegaler Einreise an und setzte für vier Jahre ein Einreiseverbot fest. Zudem wurde er nach Österreich abgeschoben. Die zwei gesunden Welpen befinden sich nun im Tierheim.