Traumhafte Tourismus-Zahlen: Krün knackt 100 000er-Gäste-Marke

Das hat es in dem G7-Dorf noch nicht gegeben: eine sechsstellige Zahl bei den Gäste-Ankünften. Man kann also getrost von einem historischen Wert sprechen. Bürgermeister Thomas Schwarzenberger zeigt sich darüber erfreut. „Das ist wirklich eine sehr gute Entwicklung.“

Krün – Das Dorf Krün weist aktuell 1930 Einwohner auf. Im vergangenen Jahr besuchten 100 930 Urlauber die Isartal-Gemeinde. Was wiederum bedeutet: 2018 kamen auf einen Einheimischen 52 Gäste. Eine unglaubliche, historische Marke. Schritt für Schritt hat sich das kleine Krün, das deutlich mehr Übernachtungen (490 000) generiert als die neun Gemeinden vom Blauen Land (rund 400 000), an diesen magischen Wert herangearbeitet – von 86 331 (2014) über 94 000 (2016) auf eben jene 100 930 im Vorjahr.

„Das ist eine sehr positive Entwicklung“, bilanziert Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) sichtlich zufrieden. Dieses Wachstum ist für den Rathauschef auch auf die „konsequente Marktbearbeitung“ durch die Isartaler Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel zurückzuführen. Mit den zwei Partnerorten Mittenwald und Wallgau an Bord verfüge man in puncto Werbung über eine ganz andere Schlagkraft. „Ich bin überzeugt“, betont Schwarzenberger, „dass Krün alleine in der Form nicht wahrgenommen werden würde“. Der Mitinitiator der Alpenwelt Karwendel sieht sich mit dem ortsübergreifenden Tourismus-Management „auf dem richtigen Weg“.

Die großen Drei

Doch eines möchte der Bürgermeister nicht verhehlen: Die schwindelerregenden Zahlen bei den Gäste-Ankünften wären ohne die boomenden Top-Adressen AlpenCaravanpark Tennsee, Schloss Elmau und „Das Kranzbach“ nicht möglich. Das bestätigt auch Sabrina Blandau, die Geschäftsführerin der Alpenwelt-Karwendel-GmbH. Bei ihrer Präsentation der Jahresstatistik am Donnerstag in Mittenwald (wir berichteten) wies sie darauf hin, dass von den 490 000 Übernachtungen 2018 in Krün lediglich gut 200 000 dem Hauptort zugerechnet werden können. Knapp 300 000 Nächte schliefen die Urlauber in den Betten der mitunter luxuriösen Herbergen der umliegenden Weiler.

Wiedervereinigungs-Wunder

In diesem Zusammenhang empfiehlt sich auch ein Blick zurück in die jüngere Vergangenheit – genauer gesagt: ins Jahr 1992. Damals schossen im Zuge der Wiedervereinigung die Fremdenverkehrsdaten ebenfalls durch die Decke. So erzielte Krün bei einer Betten-Kapazität von 2800 die Traummarke von über 600 000 Übernachtungen. Mit 57 000 Gäste-Ankünften erreichte man seinerzeit aber nur etwas über die Hälfte des Wertes von 2018. Mit anderen Worten: Die Urlauber von 1992 sind viel länger in Krün geblieben als die Kurgäste von heute, denen aktuell nur mehr 2116 Betten zur Verfügung stehen.

Diese Flut an zahlungskräftigen Auswärtigen bedeutet aber auch viele Pkw-Bewegungen. Erst am Samstag war Krün wieder dicht. „Ein Auto nach dem anderen“, klagt Schwarzenberger. Das Problem, das er sieht: „Diese Tage werden immer mehr.“ Der prosperierende Tourismusmarkt ist also Segen und Fluch zu gleich. Denn dass Krün eine Reise wert ist, spricht sich auch beim Naherholer herum.