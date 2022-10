Operation „Kirchplatz“: Startschuss im Frühjahr 2023

Im Frühjahr soll‘s losgehen mit der Umgestaltung des Krüner Kirchplatzes. Möglich ist das dank üppiger G7-Staatszuschüsse.

Krün – Die Neugestaltung des Krüner Kirchplatzes nimmt nach dreijähriger Unterbrechung wieder Fahrt auf. Den Entwurf, der im Großen und Ganzen schon ausgearbeitet ist, haben Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU), Architektin und Stadtplanerin Susanne Dorner sowie der zuständige Betreuer aus dem Amt für ländliche Entwicklung (ALE), Peter Oster, bei einem Infoabend im Kurhaus der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“, sagte der Rathauschef eingangs seiner Ausführungen. Die Projekte Dorf- beziehungsweise Kirchplatz sind im Gemeinderat schon länger auf dem Monitor (wir berichteten). Doch die üblichen Fördersätze und eine veränderte Finanzsituation in der Kommune brachten die Umsetzung ins Wanken. Das Vorhaben am Dorfplatz jedenfalls liegt aus monetären Gründen erst mal auf Eis.

Als sich im Oktober 2021 überraschend ein weiterer G7-Gipfel in Krün ankündigt hatte, rochen die Gemeindevertreter Lunte und überlegten, wie der Ort von dem Weltereignis neuerdings profitieren könnte. So rückte die dahin schlummernde Dorferneuerung – konkret der Kirchplatz – wieder in den Fokus. Für die alte Planung und Kostenrechnung in Höhe von 860 000 Euro beantragte man im Rathaus eine Förderung in Höhe von 80 Prozent. Die Zusage folgte prompt. Einmal mehr hatte der Krüner Bürgermeister in der Vorphase des Gipfels sein Verhandlungsgeschick unter Beweis gestellt. Das attestierte ihm auch Oster. „Normalerweise liegen die Fördersätze bei 37 bis maximal 50 Prozent. So günstig geht es nicht mehr.“

Natürlich müssen die mittlerweile gestiegenen Baukosten auf schätzungsweise bis zu 1,2 Millionen Euro nach oben korrigiert werden. Eingangs dämpfte Schwarzenberger die Erwartungen. „Die Planung wird nicht mehr neu erstellt.“ Kosmetische Eingriffe sind jedoch im Umfeld der elf betroffenen Anwesen möglich. Das macht eine schnellere Genehmigung in den Wintermonaten einfacher. Der Start soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Im Herbst will man das Projekt abgeschlossen haben. Doch Oster machte gleichzeitig deutlich: „Wir sind keine Sanierungsbehörde. Wir fördern gestalterische Verbesserungen, die die Lebens- und Aufenthaltsqualität erhöhen.“

Stadtplanerin Susanne Dorner präsentierte nochmals die Planung. Gestalterisch knüpft sie nahtlos an den Rathausvorplatz mit gleichen Materialien an. Die Gehwege verlaufen auf der Südseite der Fischbachalmstraße. Stellplätze stehen an der Kirchenmauer und im nördlichen Bereich zur Verfügung. An eine Ladestation für E-Autos wird auch gedacht. Die Bushaltestelle bleibt und wird etwas verkleinert, das an zwei Seiten offene Wartehäuschen wird gedreht.

Der Asphalt am Kirchplatz verschwindet und durch gesägte, gut begehbare Natursteine in unterschiedlichen Formaten und Farben ersetzt. Auch als Kontrast zur Verkehrsführung. Die Kirche soll zudem durch größere Steinplatten betont werden. Anstelle von ursprünglich sieben will man jetzt nur mehr vier Bäume pflanzen. Über deren Standorte besteht mit der Familie Simon („Scheck“) noch Klärungsbedarf. Die Sitzbänke sollen in der robusteren Variante „Bauhof“ ausgeführt werden. Bei den Pflanzbehältern tendiert man zum Granitmodell. Silberlinden werden gepflanzt. Die geben keine klebrigen Substanzen ab und können mit Blick auf die Klimaveränderungen Trockenphasen gut überstehen.

Dem schlechten Regenwasserablauf wird durch zusätzliche Gullys Rechnung getragen. Auch der älteste, störanfällige Strang der Krüner Wasserversorgung von anno 1880 wird in dem Zuge durch eine neue Leitung ersetzt.

Brandaktuell kündigte der Rathauschef ein Angebot der Telekom an, Leerrohre für den 2025 vorgesehenen Glasfaserausbau mitzuverlegen. Georg Schober senior meldete sich mit seiner Vision vom Kirchplatz zu Wort. Eine Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität sei für ihn noch zu wenig erkennbar. Er präsentierte auch gleich seine Gedanken zum Kirchplatz als kulturellen Mittelpunkt und regte an, mit den Eigentümern der südlich der Kirche gelegenen Garage in Kontakt zu treten und einen Ringtausch anzusprechen. So könne eventuell ein richtiger Kirchplatz entstehen. Schwarzenberger dämpfte die Erwartungen, weil er dabei für die Eigentümer keinen Vorteil erkennen kann.

Barbara Berkmüller hatte Bedenken, dass die Platten lauter als der Asphalt werden. Mit einem Dachprofil soll die von Alois Simon und Andreas Leitner angesprochene derzeit oftmals prekäre Regenwassersituation verbessert und entspannt werden.

Abschließend wies Oberbaurat Oster darauf hin, dass Privatförderungen möglich sind. Beraterverträge seien abgeschlossen und für die Eigentümer gratis. Leonhard Habersetzer