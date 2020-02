UNESCO-Weltkulturerbe: Auch Krün sagt Ja

„Es ist ein Prädikat, kein Schutzstatus“, verdeutlicht Georg Schober – also eine Chance und kein Nachteil. Dieser Meinung kann im Krüner Gemeinderat auch die überwältigende Mehrheit folgen. In einer Stellungnahme ans Landratsamt wird die Bewerbung um das UNESCO-Weltkulturerbe positiv bewertet.

Krün – Für Gemeinderat Georg Schober (Aktiv für Krün/AfK) liegt der Fall auf der Hand: Teil des UNESCO-Weltkulturerbes zu sein, sei „ein Prädikat und kein Schutzstatus“. Also ein Glücksfall für die Region. „Wenn wir da kein Zeichen setzen, dann bekommt der Landkreis keinen Zuschlag.“ Dann dürfen sich möglicherweise als nächstes die bayerischen Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee mit dieser weltweit strahlenden Auszeichnung schmücken.

Einwände gibt es auch

Der Krüner Gemeinderat konnte sich der Meinung des scheidenden Mandatsträgers anschließen – bis auf Franz-Paul Reindl (Bürgerliche Wählergemeinschaft/BWG). „Wir wissen, dass das auch eine Eigendynamik entwickeln kann.“ Was Reindl damit offenbar sagen will: Er traut dem Ganzen nicht und vermutet hinter der vermeintlichen Wertschätzung einer Landschaft weitere restrikte Regularien für diese.

7:1 für Bewerbung

Womit er sich viel Kopfschütteln einhandelte. „Du vermischt da was ganz gewaltig“, sagte Schober. Denn es gehe nicht um Weltnatur, sondern um Weltkultur. Im Falle der vom Landratsamt eingereichten alpinen und voralpinen Wiesen- und Moorlandschaften um einzigartige Flächen, die zum Teil erst durch Menschenhand zu dem geworden sind, was sie sind. Deshalb votierte der Gemeinderat letztlich mit 7:1 für eine alles in allem positive Stellungnahme, die ähnlich mit anderen Gemeinden mit einigen Änderungswünschen versehen ist. So sollen aus der UNESCO-Gebietskulisse mehrere Bereiche herausgenommen werden – unter anderem am Tenn- und Barmsee, rund um den Weiler Gerold und das Hotelgelände in Kranzbach. Warum? „Weil das mögliche Entwicklungsflächen sind“, präzisierte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU).

Bei Änderungen werden Bauern informiert

Des Weiteren legte das Kommunalparlament fest, dass heimische Landwirte bei Änderungen zu informieren sind und sich der Gemeinderat eine abschließende Zustimmung vorbehält.

Ortsobmann meldet sich zu Wort

Zuvor hatte Alois Kramer junior (CSU) auch in seiner Funktion als Krüner Bauern-Obmann von dem jüngsten Treffen der sogenannten Mitbewirtschafter im Rathaus berichtet. Seiner Einladung waren 36 Bürger gefolgt. 33 von ihnen unterstützten die Bewerbung ums Weltkulturerbe. „Das ist ein eindeutiges Votum“, urteilte Kramer. Der „Ferl“ sieht in dem angestrebten Prädikat zum einen „eine große Herausforderung“, zum anderen „ein touristisches Marketing-Instrument“.

Für einen genussorientierten Tourismus

In diesem Punkt hakte Andeas Zick (CSU) ein. „Es sollte in touristisches Begleitkonzept entwickelt werden“, schlug der Chef des AlpenCaravanparks Tennsee vor. „Damit könnten Reibungspunkte entschärft und Besucherströme gelenkt werden.“ Zicks Fraktionskollege Kramer sieht’s genauso. Schließlich solle über das Obere Isartal mit seinen Buckelwiesen „keine Käseglocke drüber“, sondern „gelebte und authentische Kultur“ gezeigt werden. „Daher sollten wir einen genussorientierten Tourismus entwickeln.“ Oder wie es der studierte Landwirt Kramer in bestem Isartalerisch ausdrückt: „Slow tourism“.

