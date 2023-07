Über 5400 Kommunen verglichen: Krün erfolgreichster und beliebtester Urlaubsort in Bayern

Von: Josef Hornsteiner

Krün ist offiziell in einem aufwendigen Ranking zum erfolgreichsten bayerischen Urlaubsort erkoren worden. © Dominik Bartl

Nach Corona ist Urlaub in Deutschland gefragter denn je – sehr zur Freude der Kommunen, die auf Tourismus setzen. Das Fachmagazin „kommunal“ hat nun erstmalig 5400 kleinere Orte bundesweit ausgewertet – Krün ist dabei als einzige bayerische Gemeinde unter die Top-Ten gekommen.

Krün – Die Suche nach dem beliebtesten Urlaubsort in Deutschland gestaltet sich ja oftmals schwierig – beziehungsweise ist die Wahl stets subjektiv. Eine Jury aus Menschen mit individuellen Ansichten, Erfahrungen und Bedürfnissen ernennen oft nach Gutdünken ihren Favoriten. Die Ergebnisse lassen deshalb ziemlich viel Platz für Interpretationsspielraum.

Deshalb ist das aktuelle Ranking des Online-Magazins „kommunal.de“ für Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) eines, auf das er mit Recht stolz sein kann. Denn hat das Fachmagazin für Kommunen nach anderen Maßstäben entschieden, wer vorne landet und wer nicht: Nämlich in einem aufwändigen Rechercheverfahren. Und siehe da: Krün schafft es als einzige bayerische Gemeinde unter die Top Ten: Mit Platz sieben hat der G7-Ort beispielsweise Schwangau (Platz 12) oder Rottach-Egern (Platz 24) auf ihre Plätze verwiesen. Natürlich sei das kein Wettkampf, meint Schwarzenberger. „Aber zeigt es deutlich, dass wir zu den beliebtesten Tourismusorten in ganz Deutschland gehören.“

Norden und Süden boomen: Krün belegt den besten bayerischen Platz. grafik: kommunal.de 67 Indikatoren analysiert © Grafik: kommunal.de

5400 Gemeinden in ganz Deutschland verglichen

Das Ergebnis ist wie folgt zustande gekommen: Verglichen wurden vom Fachmagazin 5400 Gemeinden im gesamten Bundesgebiet mit mindestens 1000 und weniger als 10 000 Einwohnern. Demnach zieht es Touristen in Deutschland – wenig überraschend – ans Meer oder an die Berge. Bayern schafft es mit immerhin 13 Orten in die Top 50 – doch Mecklenburg-Vorpommern räumt noch stärker ab.

Eingeflossen in die Analyse sind 67 Indikatoren, die kommunal.de nach eigenen Angaben mithilfe des Standortanalysetools Contor Regio ausgewertet hat. Unter anderem: Umsatz und Entwicklung von Hotels und Gaststätten, Entwicklung der Bevölkerungszahlen, das verfügbare Einkommen der Einwohner. Auch Faktoren wie Arbeitslosigkeit und Anzahl der Insolvenzen spielten eine Rolle. Nicht beachtet wurde hingegen, ob Menschen aus geschäftlichen Gründen oder zu privaten Zwecken einen Ort besuchen. „Herausgekommen ist ein Ranking, das es so in Deutschland nie zuvor gegeben hat“, teilt das Magazin in einer Presseaussendung mit.

Warum nur kleine Orte ausgewählt wurden? Das begründet das Fachmagazin damit, dass größere Städte neben ihrer Funktion als Tourismusmagneten auch aus anderen Gründen Menschen anziehen und Geld erwirtschaften. Was in der Auswertung auffällt: Die ersten sechs Spitzenplätze liegen alle direkt an der Ost- oder Nordseeküste. Bayern taucht dank Krün zumindest ab Platz sieben auf. Im Landkreis kommt als nächste Kommune Grainau auf Platz 45. Auf Platz eins ist Seebad Binz auf Rügen. Ein Urlaubsort, der sich ganz dem Tourismus verschrieben hat.

Wie hat es Krün also in diese Top-Platzierung geschafft? Für Schwarzenberger spielen da nicht nur die zwei großen Leitbetriebe Schloss Elmau und Schloss Kranzbach in die Wertung mit ein. „Auch Hotelbetriebe wie der Alpenhof in Krün oder der Alpen-Caravanpark Tennsee haben dazu beigetragen“, sagt Schwarzenberger. „Nicht zu vergessen die zahlreichen Privatvermieter.“ Sie alle würden dafür sorgen, dass Krün touristisch auf soliden Beinen steht, wozu auch die kommunale Politik seit Jahrzehnten beiträgt. „Mit sämtlichen Bauleitplanungen et cetera haben wir auch politisch die Grundlage geschaffen, dass es den Betrieben gut geht.“