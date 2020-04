Gemeinderat Ragaller verzichtet auf künftiges Mandat

Aus und vorbei: Lothar Ragaller will dem neuen Gemeinderat Krün nicht mehr angehören. Ihm zufolge sollen es berufliche Gründe für seinen Rückzug sein.

Krün – Die erste Sitzung des Krüner Ferienausschusses war gleichzeitig eine denkwürdige: Am Ende der öffentlichen Sitzung des in Corona-Zeiten verschlankten Gemeinderats teilte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) den Gremiumsmitgliedern unter Sonstiges mit, dass Lothar Ragaller (Bürgerliche Wählergemeinschaft) sein künftiges Mandat nicht ausüben werde. In einem Schreiben, das vor einer Woche im Rathaus landete, gibt Ragaller berufliche Gründe für seinen Rücktritt an. Damit hat der BWG-Chef zum Ende der alten Legislaturperiode eine Bombe platzen lassen.

„Mir tut‘s leid“

Gegenüber dem Tagblatt gibt sich der Bauleiter der Kliniken im Nachbar-Landkreis Weilheim-Schongau ungewohnt wortkarg. „Es ist Zeit, dass ich aufhöre.“ Im Gemeinderat selbst wurde diese Entscheidung eher teilnahmslos zur Kenntnis genommen. Kommentare? Fehlanzeige. „Eine komische Situation“, findet Ragaller. „Ich bin jedenfalls befreit rausgegangen.“ Gleichzeitig betont der BWG-Vorsitzende: „Mir tut’s leid für die Leute, die mich gewählt haben.“ 791 Stimmen hatte der 56-Jährige am 15. März erhalten. Ragaller, der seit 2008 die „Bürgerlichen“ im Rat vertritt, steuerte somit seine dritte Amtszeit an. Doch diese ist wie aus dem Nichts pulverisiert. Dass es wirklich nur berufliche Gründe in der Corona-Ausnahmezeit sind, bezweifeln nicht wenige.

Ostler der Nachfolger

Einer, der möglicherweise mehr weiß, sagt dazu nichts. „Ich möchte das nicht kommentieren“, meint Bürgermeister Schwarzenberger. „Ich persönlich finde es schade, dass er sich zu diesem Schritt entschieden hat.“ Der Rathauschef verweist auf gesetzliche Vorgaben, wonach ein Volksvertreter sogar ohne Angabe von Gründen sein Mandat niederlegen könne.

Am 12. Mai, wenn der neue Gemeinderat – aus Corona-Gründen wahrscheinlich im Kurhaus – zur Konstituierenden Sitzung zusammentritt, wird auf dem Stuhl von Ragaller ein anderer sitzen: Nachrücker Franz Ostler von der BWG. Für den Bau-Ingenieur kam es etwas überraschend, als ihn vor einigen Tagen Schwarzenberger mit dieser Neuigkeit konfrontierte. Für Ostler schien das Thema nach der Wahl eigentlich abgeschlossen. „Deshalb habe ich mir bisher wenig Gedanken darüber gemacht.“

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger. Lothar Ragaller hat in jüngster Zeit offenbar viel hin und her überlegt. Möglicherweise muss er sich nun vor dem einen oder anderen enttäuschten Sympathisanten rechtfertigen.