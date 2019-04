Ein massiver Eingriff

Im Vorjahr machte der Gemeinderat Krün noch ein Steuergeschenk. Nun muss die Kommune für die Vielzahl an Projekten erstmals seit 2010 wieder einen Kredit aufnehmen und zudem einen Millionenbetrag aus den Reserven entnehmen. Aber das Dorf kann sich die Investitionen leisten.

Krün – Alois Kramer junior (CSU) formulierte es am treffendsten: „Ein heftiger Eingriff“, meinte der „Ferl-Luis“ zu der Kreditaufnahme von einer Million Euro und der Rücklagen-Entnahme von 1,3 Millionen Euro. Die Reserven schrumpfen damit von 2,2 Millionen auf 862 000 Euro. Das sind die beiden signifikanten Eckpunkte des Haushalts 2019, den der Krüner Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig auf den Weg brachte.

Glaubt man dem Bürgermeister, hat das finanzstarke Krün den Scheitelpunkt erreicht. „2019 erwarte ich wieder ein gutes Jahr – aber keines, das an die Spitzenjahre 2016 und 2017 herankommen wird“, verdeutlichte Thomas Schwarzenberger (CSU). „Allerdings sind die Einnahmen der Gemeinde nach wie vor so stabil, dass der eingeschlagene Weg der vergangenen Jahre fortgesetzt werden kann.“ Eine Kurskorrektur sei nicht notwendig. „Wir müssen nur etwas nachsteuern.“

So sieht’s auch Vize-Bürgermeister Klaus Koppe (Freie Wähler Klais). „Deswegen brauchen wir jetzt nicht in Panik verfallen, wir hatten schon wesentlich schlimmere Jahre.“ Der 75-jährige Architekt, der seit 1984 ein Mandat innehat, kann sich dabei noch gut an die Zeit um 2000 erinnern, als die finanzielle Lage dermaßen angespannt war, dass jeder Ausgabeposten genau unter die Lupe genommen wurde.

Davon ist Krün 2019 meilenweit entfernt. Das Budget mit einem Gesamtvolumen von 9,6 Millionen Euro weist wieder Investitionen von rund drei Millionen Euro auf. Erstmals seit 2010 müssen dafür Schulden aufgenommen werden. Doch die können sich die Krüner leisten angesichts üppiger Einnahmen. Erstmals überspringt der Anteil an der Einkommensteuer die Millionenmarke. Noch mehr kassiert man bei der Gewerbesteuer. Indizien, wie gesund das 1957-Einwohner-Dorf dasteht, sind zum einen die Umlage an den Kreis, die mit 1,4 Millionen überdurchschnittlich hoch ausfällt, und die fehlenden Staatszuschüsse. Diese Schlüsselzuweisungen gibt’s nämlich nur für klamme Kommunen – und Krün ist alles andere als pleite. Aber Geschenke an Hauseigentümer wie 2018, als man die Grundsteuer B von 420 auf 400 Punkte moderat abschmolz, wird’s so schnell wohl nicht mehr geben.

Der konsequente Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre wird heuer also unterbrochen. „Der derzeitige Schuldenstand ist aber absolut vertretbar“, betonte Schwarzenberger, „um nicht zu sagen: extrem niedrig“. In Zahlen ausgedrückt; 2,6 Millionen Euro werden’s zum Jahresende an Verbindlichkeiten sein, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1329 Euro entspricht.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass das kleine Krün seit 2010 Investitionen in Höhe von 17,5 Millionen Euro allein mit Eigenmitteln gestemmt hat. Dieses Jahr packt man unter anderem die Vereinehalle im Gewerbegebiet und den Bau der Kinderkrippe an. Was, wie gesagt, nur mit Darlehen und der Rücklagen-Entnahme funktioniert. Was den Gemeinderäten schon zu denken gibt. „Wir müssen künftig bei Investitionen wieder vorsichtiger sein“, mahnte etwa Alois Kramer. Seinem CSU-Fraktionskollegen Andreas Zick bereitet der Griff ins kommunale Sparschwein „Bauchschmerzen“. „Ziel sollte sein, den Rückgang zu begrenzen.“ Hier stimmte Bürgermeister Schwarzenberger zu, meinte aber: „Ob wir’s in siebenstelliger Höhe wieder hinbringen, wage ich zu bezweifeln.“

Lothar Ragaller (Bürgerliche Wählergemeinschaft/BWG) verteidigte die millionenfachen Investitionen. „Wir können nur alles machen oder nichts, sonst macht es keinen Sinn.“ Denn bei den Projekten Feuerwehrhaus, Vereinehalle und Bauhof greife eine Maßnahme in die andere.

Den Schlusspunkt setzte nach einer kurzen Aussprache der Rathauschef. „Trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben“, konstatierte Schwarzenberger. „Wir stehen nach wie vor gut da.“