Hotel zum Bad 2.0 - Zeitenwende am Bärnbichl

37 Jahre stehen Hedi und Engelbert Paschek im Hotel zum Bad in der Spitze. Das Refugium am Krüner Bärnbichl soll nun in jüngere Hände gelegt werden - und nicht nur das.

Krün – Appartements, die sich in den Hang schmiegen und im Erdreich nahezu verschwinden. Nur auf der Balkonseite kommen sie zum Vorschein. Diese Idee hat der bekannte Wallgauer Künstler Bernhard Rieger für das künftige Krüner Hotel zum Bad zu Papier gebracht. „Für uns zeichnet sozusagen der Kini“, scherzt Seniorchef Engelbert Paschek in Anlehnung an die König-Ludwig-Rolle, in die Rieger gerne und oft schlüpft.

Zukunftsvision

Seine Zukunftsvision hat natürlich einen ernsthaften Hintergrund. Im idyllisch gelegenen Familienbetrieb auf dem Bärnbichl bahnt sich ein Generationswechsel an. Zeitenwende – und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen möchten sich Hedi (61) und Engelbert Paschek (63) langsam von der Firmenspitze zurückziehen, zum anderen wollen ihre beiden Söhne Andreas (30) und Michael (27) im Verbund mit ihrem Freund Constantin Schaffer (31) die Familientradition fortsetzen. Mehr noch: Sie streben eine spürbare Erweiterung des Hotels zum Bad an. So soll die Bettenkapazität um 30 bis 40 wachsen. Aktuell sind es in elf Doppelzimmern, fünf Suiten und drei Einzelzimmern 37 Nachtlager. „Auf lange Sicht reicht das nicht aus“, verdeutlicht Engelbert Paschek senior. Mit Riegers Entwurf kann nicht nur der gebürtige Österreicher gut leben. Auch der Krüner Gemeinderat findet am Hotel zum Bad 2.0 Gefallen. „Das passt da sehr gut hin“, findet Klaus Koppe (Freie Wähler Klais), von berufswegen Architekt. „Eine gute Entwicklung“, schließt sich Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) dieser Einschätzung an. Lob gibt es zudem von Georg Schober (Aktiv für Krün) für die Pläne seines ehemaligen Fraktionskollegen. „Das fügt sich gut ein und ist kein Fremdkörper“, urteilt der Hotelier, der selbst vor vielen Jahren seinen Alpenhof für Geld vergrößert und modernisiert hat. „Grundsätzlich sollten wir so etwas unterstützen, wo es nur geht. So ein Betrieb ist unverzichtbar.“ Alois Kramer (CSU) wiederum findet: „Es ist gut, wenn sich ein Familienbetrieb das zutraut.“ Denn schließlich geht es bei der Erweiterung am Bärnbichl um einige Millionen Euro.

Grünes Licht

Der Gemeinderat gab einstimmig Grünes Licht für das Projekt, indem er sich auf dem Anwesen Paschek, das bekanntlich im Außenbereich liegt, sowohl für eine entsprechende Flächennutzungsplan-Änderung (Sondergebiet Tourismus) als auch für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aussprach. Mit den Planungen beauftragte das Gremium die Landschaftsarchitektin Ulrike Pröbstl aus Etting.

Engelbert Paschek vernimmt diese Botschaft aus dem Rathaus gerne. Bei seiner kurzen Begründung im Gemeinderat sagte der Hotelier: „Wir haben den Grund und die Lage.“ Knapp vier Hektar sind’s , um genau zu sein. Hedi Pascheks Oma Katharina Kriner hat in den 1950ern den Familienbetrieb begründet – seinerzeit eine Pension mit 18 Betten. 1983 übernahmen Hedi und Engelbert Paschek das Refugium, das sogar einen Badeweiher aufweist, und erweiterten es 1990. „Das ist unser Lebenswerk“, verdeutlicht der Hausherr. „Wir haben fast 38 Jahre das Hotel geführt, da wär’s nicht schlecht, wenn wir ins zweite Glied treten.“ Dass seine Söhne Michael, ein Koch, und Andreas, ein Bankkaufmann, nun den Eltern nachfolgen wollen, bezeichnet der Vater als „Glücksfall“. Zumal der nicht minder versierte Hotelfachmann Constantin Schaffer das künftige Führungstrio komplettiert.

Zuletzt hatte das Hotel zum Bad laut Paschek senior eine Auslastung von ungefähr 60 Prozent. „Da ist noch Luft nach oben.“ Seine Nachfolger können im Bärnbichl-Refugium 2.0 dahingehend gerne nachbessern.