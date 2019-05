Schulweg in Krün soll sicherer werden: Es gibt aber einen Wermutstropfen

Die Bundesstraße durch Krün ist für Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Schule sehr gefährlich.

Krün– Eltern dürfen aufatmen: Sie kommt, die Überquerungshilfe an der Krüner Karwendelstraße, durch die mehr Sicherheit auf dem Schulweg gewährleistet werden soll. Wann sie kommt, steht allerdings noch nicht fest.

Bereits 2017 thematisierte Rathauschef Thomas Schwarzenberger (CSU) bei der Bürgerversammlung ein Schreiben eines einheimischen Ehepaars, das auf die Entschärfung der Situation gedrängt hatte. Das Problem damals wie heute: Es handelt sich um eine Bundesstraße. Bei einer solchen hat nicht die Gemeinde die Entscheidungsgewalt, wie die Straße gestaltet und der Verkehr geregelt wird. Untätig blieb die Kommune trotzdem nicht, versuchte mit dem Staatlichen Bauamt in Weilheim eine Lösung zu finden.

Die Bundesstraße sorgt in Krün immer wieder für Aufruhr. Bei den Einheimischen wächst immer mehr der Groll,angesichts nicht enden wollender Blechlawinen.

Krün versucht Lösung mit Bauamt zu finden: Die ersten Versuche scheiterten

Die ersten Versuche scheiterten. Der nächste Anlauf führte zum Erfolg. Die Behörde kam im Zuge der anstehenden Sanierung der Ortsdurchfahrt auf die Gemeinde zu. „Wir haben die Chance genutzt und eine Querungshilfe beantragt“, sagt Schwarzenberger jetzt bei der Bürgerversammlung.

Bereits im Vorfeld war eine Ampelanlage geprüft worden. Mit wenig überzeugendem Ergebnis. „Wir mussten feststellen, dass schon bei mittlerem Verkehrsaufkommen der Rückstau in den Ort so stark sein könnte, dass es zu einem Verkehrskollaps kommt“, berichtete der Bürgermeister. Eine Mittelinsel soll’s also werden. In dem Bereich der B11, wo der Schulweg über die Floriansbrücke und durch den kleinen Garten vor dem Feuerwehrhaus an der Straße endet. Für diese Option hat sich der Gemeinderat entschieden, weil sie den Verkehr beruhigen würde, selbst wenn niemand die Straße passiert. Dieser Variante erteilte das Bauamt grünes Licht. Auch das Amt für ländliche Entwicklung sicherte eine Förderung von gut 60 Prozent bereits zu.

Der stetig wachsende Verkehr durch Wallgau und Krün nimmt für die Anwohner an der Bundesstraße derweil unerträgliche Ausmaße an. Nun wollen Kommunalpolitiker dieser beiden auto-geplagten Dörferbuchstäblich ein Zeichen setzen.

Mehr Sicherheit auf Krüns Schulwegen: Es gibt einen Wermutstropfen

Einen Wermutstropfen gibt es trotzdem: Die Kommune hat damit kalkuliert, dass die Mittelinsel von der Behörde gemeinsam mit der Sanierung der B11 realisiert werden würde. Doch dieses Projekt verschiebt sich Schwarzenberger zufolge ins kommende Jahr. „Man hat uns gebeten, die Maßnahme für den Einbau einer Übergangshilfe selbst zu übernehmen.“

Für Krün heißt das nun, erst einmal einen Planer zu finden. Dann wird abschätzbar sein, ob die Mittelinsel noch in diesem Jahr installiert werden kann. Schwarzenberger will’s auf jeden Fall versuchen, dass dies so schnell als möglich geschieht. „In Zeiten des steigenden Verkehrsaufkommens eine wichtige Maßnahme.“