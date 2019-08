An Abseilstelle abgestürzt: Mann (49) stirbt beim Canyoning in Finzbachklamm

Ein 49 Jahre alter Mann aus München ist bei einem Canyoning-Unfall in der Finzbachklamm bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestorben.

Krün - Der Mann sei vermutlich an einer Abseilstelle in der Klamm bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestürzt und habe sich dabei tödlich verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Eine Canyoning-Gruppe, die ebenfalls in der Klamm unterwegs war, fand den Mann am Freitagmittag in einem Becken unterhalb der Abseilstelle. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bei der Bergung waren zwei Hubschrauber und 36 Kräfte mehrerer Bergwachten im Einsatz.

Krün: Unfallopfer stammt vermutlich aus München

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 49-Jährigen aus München, der wohl allein unterwegs war. Die genaue Ursache des Unfalls sei bislang noch unklar, es gebe jedoch keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter.

Beim Canyoning werden Schluchten durch Klettern, Schwimmen oder Abseilen in der Regel von oben nach unten durchschritten. Dabei sind alpine Erfahrung und gute Schwimmfähigkeiten gefordert.

dpa

