Massensterben an der Isar: Fischer tief gespalten

Kiesfang-Debatte bei Krüner Isar: Beim Runden Tisch mit Abgeordneten Krahl sind die Fronten verhärtet.

Krün – Kiesfang ja oder nein, oberhalb oder unterhalb des Wehrs? Die Meinungen in der Causa Kiesproblematik in der Isar bei Krün könnten nicht konträrer sein. Das ist am Freitagvormittag vor allem einem erst so richtig bewusst geworden: Andreas Krahl, Landtagsabgeordneter der Grünen. Er lud alle Betroffenen an einen runden Tisch, um Lösungen zu erarbeiten. Doch stattdessen zeigten sich tiefe Risse auf, unter anderem zwischen den hiesigen Fischereivereinen sowie zwischen Politik, Naturschutz und Kraftwerkbetreibern.

Die Sitzung ging schon sehr scharf los. Matthias Zirngibl, 2. Vorsitzender des Mittenwalder Fischereivereins, feuerte in Richtung Kreisfischereiverein Garmisch-Partenkirchen. Insbesondere an Vorstandsbeirat Hans Schanderl übte er harsche Kritik. „Es gab kein Massensterben an der Isar“, wettert der Immobilienexperte. Mitte Juni nahm bekanntlich der Energiekonzern Uniper an ihrem Krüner Wehr eine Notspülung vor. Zahlreiche Wasserlebewesen lagen danach auf dem trockenen, verendeten qualvoll. Für Zirngibl alles Unfug: „Es waren keine tausend tote Fische, keine 500, keine 100 – es waren drei.“ Er selbst sei vor Ort gewesen, hält sämtliche Berichterstattung in der Presse für aufgebauscht und übertrieben. Es handele sich schließlich um „einen Naturkreislauf“.

Zank zwischen Mittenwalder und Garmisch-Partenkirchner Fischern

Schandler fällt daraufhin aus allen Wolken. Mit solch einem Donnerwetter hat der ehemaligen Uniper-Mitarbeiter, der sich seit vielen Jahren um das letzte Stückchen Wildfluss in Europa akribisch einsetzt, nicht gerechnet.

„Es sind sehr viele Fische verendet“, widerspricht er Zirngibl. Auch er war am besagten Tag im Juni vor Ort, zeichnet aber ein ganz anderes Bild. „Wir haben mindestens 250 Fische gerettet.“ Aus Pfützen oder auf Sandbänken. Über die harsche Kritik des zweiten Vorsitzenden ist Schanderl „enttäuscht“.

Dieser Zwist zwischen Zirngibl und Schanderl steht sinnbildlich für die Kluft, die das Krüner Wehr des Energiekonzerns durch sämtliche Belange aller Beteiligten zieht. Schanderl will einen Kiesfang, um Notspülungen zu unterbinden. Zirngibl findet es als ausreichend, wenn die Fischer rechtzeitig über solche Schleusenöffnungen informiert werden. Dann könnten sie rechtzeitig kommen, um Fische zu retten. Doch genau hier sieht Schanderl bislang das Problem: „Manchmal kommen die Mittenwalder, manchmal nicht.“ Wobei Fischereimitglied Thomas Pokorny zu bedenken gibt, dass sie ihr Amt eben ehrenamtlich ausüben und vor allem die Berufstätigen unter der Woche nur schwer Zeit finden, um sofort ausrücken zu können.

Uniper lässt Wehr nun länger offen, um Fischen die Flucht zu ermöglichen

Hier hat der Energieriese uniper aber schon nachgebessert. Sie öffnen seit geraumer Zeit die Schleusen länger, um den Fischen mehr Zeit zu geben, sich wieder ins Wasser zurückzuziehen. „Bis zu 25 Stunden“, sagt Johannes Durner, Leiter der Kraftwerkgruppe Isar. Er vertrat mit seinem Kollegen und Pressesprecher Theodoros Reumschüssel die Ansichten von uniper an der Zusammenkunft.

Auch Durner hält einen Kiesfang oberhalb des Wehres als nötig. „Weil wir dann weniger Notspülungen vollziehen müssen.“ Gerade die würden vielen Wasserlebewesen den Gar aus machen. Die Notspülungen sind für uniper nötig, um den Isarkanal vor angeschwemmten Geröll zu schützen.

Bernhard Gum, Fischereiberater des Bezirks Oberbayern, warnt zudem davor, eine wichtige Tatsache zu vereinfachen: Es würde oft davon geredet, dass es ganz natürlich wäre, dass die Isar trocken fällt. „Da wurde beim Wehr-Bau vor 100 Jahren schon mächtig in die Natur eingegriffen.“

Krüns Bürgermeister will Kiesfang woanders als uniper und Kreisfischereiverein

Gegen den Kiesfang oberhalb des Wehres spricht sich bekanntlich Thomas Schwarzenberger, Krüns Bürgermeister, aus. „Wir haben uns nicht nur vor den Fischen, sondern auch vor den Menschen zu verantworten.“ Damit meint er die etwa 1000 Lkw-Fahrten jährlich durch seinen Ort die nötig wären, um den Kiesfang regelmäßig zu entleeren. Das will er seinen Bürgern und der Infrastruktur nicht zumuten. Bekanntlich würde ein Netz etwa 25 bis 30 Prozent des Kieses aufhalten. Das sind von den 20 000 Kubikmetern, die jährlich durch die Isar gespült werden, etwa 5000 Kubik. Ob Kiesfang ober- oder unterhalb des Wehrs sollte ein weiteres Gutachten klären, sagt Schwarzenberger. Denn ihm wäre der Fang unterhalb des Wehres lieber.

Deshalb hat Schanderl dem Bürgermeister eine von ihm ausgearbeitete Streckenführung überreicht. Er habe drei Varianten aufgezeichnet, die ein Lkw mit Kies beladen nehmen könnte, ohne durch den Krüner Ort zu fahren.

Grünen-Abgeordneter Andreas Krahl zieht nüchternes Fazit

Krahls Fazit nach dem Gespräch fällt nüchtern aus. „Die eine Lösung wird es nicht geben.“ Viel mehr sei es an der Zeit, den Dauerstreit, der seit 15 Jahren die Gemüter erhitzt, „mit einer Kombination aus vielen verschiedenen Maßnahmen“ zu beenden. Seine gewonnenen Erkenntnisse will er am Donnerstag dem Umweltminister Thorsten Glauber erläutern. Er kommt auch nach Krün. Ebenfalls wegen des Kieses.