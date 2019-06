Rettungszentrum Krün ein Stück näher

Der Umbau des Feuerwehrhauses in ein Rettungszentrum schreitet in Krün voran. Nun feierte man Hebauf.

Krün–Erstmalig von einem Rettungszentrum gesprochen, hatte der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) im November 2017. „Das hat Charme“, meinte damals Gemeinderat Franz-Paul Reindl senior (Bürgerliche Wählergemeinschaft) in einer spontanen Reaktion. 20 Monate später wird aus der Vision langsam Wirklichkeit. Sichtbar wurde das bei der Hebauffeier am künftigen Stützpunkt-Komplex von Feuerwehr und Wasserwacht, die durch die gleichzeitige Umstrukturierung der Innenräume mit ihren drei Einsatzfahrzeugen einschließlich Gerät dort Platz findet.

Nun konnte am fertiggestellten Rohbau auf dem Dachstuhl Hebauf gefeiert werden. „Es ist ein kompliziertes Bauvorhaben“, betonte Schwarzenberger. Doch das Projekt sei in guten Händen. „Denn mit der für den Aushub verantwortlichen Firma Achner, Elektro Schäfer und Spenglerei Sloof haben wir regionale Partner eingebunden.“

Nach der Ausschreibung erhielt die Firma Peter Schwarzenberger aus Lenggries den Zuschlag für die Bau- und Zimmererarbeiten. Absolut keine Vetternwirtschaft, wie der Rathauschef betont. „Wir sind weitläufig verwandt, getroffen haben wir uns bisher aber noch nie.“

Geplant hat den Anbau Architekt Christian Siedenburg. Dieser hat am Erscheinungsbild der bisherigen Heimstätte von Bauhof und Feuerwehr einiges verändert. Zumal die bisherige Außentreppe marode und der Büchereisaal im Obergeschoss sanierungsbedürftig waren. „Deshalb habe ich nicht nur eine neue Außentreppe als Fluchtweg und eine vergrößerte Fensterfläche, sondern auch einen neuen Haupteingang und eine transparente Fassade mit stehenden Hölzern geplant“, erklärt Siedenburg. Diese sollen den Zugang zum Saal „ablesbar“ machen. „Dadurch konnten wir drei neue Garagen- beziehungsweise Lagerräume schaffen.“

Der Anbau ist 3,50 Meter breit und 14 Meter lang. „Beim Bau wurde wegen der offenen Fassade und der Überdachung mit gegliederter Holzfassade nur Stahlbeton verwendet“, teilt der zuständige Statiker Wolfgang Schwind aus Mittenwald mit.

Nach dem Richtspruch von Baumeister Peter Schwarzenberger überreichte Architekt Siedenburg zur Erinnerung ein selbst gezeichnetes Bild an Gemeindechef Schwarzenberger, der alle am Bau beteiligten Mitarbeiter zum Abendessen in den Gasthof Schöttlkarspitz einlud.

„Wichtig ist, dass der Rohbau einschließlich neuer Toiletten bis zum Feuerwehrfest am 15. August fertig wird“, betonte Schwarzenberger. Künftig könne der Büchereisaal für Schulungen der Feuerwehr und für Proben der Musikkapelle genutzt werden, signalisierte der Rathauschef. „Als nächstes werden wir uns um den Innenausbau kümmern.“ Insgesamt hat die Gemeinde für dieses Bauvorhaben 300 000 Euro bereitgestellt.

Wolfgang Kunz