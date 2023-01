Tourismusprojekt mit Sprengkraft: Krün zeigt Wallgau die Rote Karte

Von: Christof Schnürer

Teilen

Wie geht‘s weiter in Sachen Maximilianshof? Bei dieser Frage scheiden sich momentan zwischen Wallgau und Krün die Geister. © PETER KORNATZ

Der geplante Umbau des stillgelegten Cafés Einkehr könnte zur Zerreißprobe zwischen den beiden Isartaler Nachbardörfern werden. In ungewohnt scharfer Form sagt der Krüner Gemeinderat nein zu den Wallgauer Plänen – und legt dazu handfeste und plausible Bedenken vor.

Krün/Wallgau – Dicke Luft herrscht derzeit zwischen Krün und Wallgau. Streitpunkt ist der geplante Umbau des ehemaligen Maximilianshofs (Café Einkehr), das vor einiger Zeit der Münchner Unternehmer und Architekt Steffen Werner gekauft hat und zu einem Tourismus-Refugium der gehobenen Klasse umwandeln möchte. Für die von Wallgau geplante Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Maximilianshof“ versagte – und das ist ein ungewöhnlicher Schritt – der Gemeinderat Krün am Dienstagabend einhellig die Zustimmung. Weil ein solches Vorhaben „rechtlich nicht umsetzbar“ sei, heißt es am Ende einer zweiseitigen Stellungnahme, die in Kürze dem Wallgauer Rathauschef Bastian Eiter (Wählerverein) auf den Tisch flattern wird.

Klarer Standpunkt: der Krüner Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. © ANDREAS MAYR

Bereits im Vorfeld hat die Causa Maximilianshof in Krün für Verstimmung gesorgt. „Ich finde es sehr schade, dass man mit uns nicht gesprochen hat“, stellte Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) eingangs der Aussprache fest. Lediglich eine E-Mail aus dem Nachbarort habe ihn in dieser Angelegenheit erreicht. Und das ist bei einem Projekt, das enorme Auswirkungen gerade auf Krün haben wird, von essenzieller Bedeutung – da sind sich alle im Gremium einig. „Das Ganze darf nicht auf unsere Kosten gehen“, wetterte beispielsweise Gemeinderat Peter Schwarzenberger (CSU). Sein Bruder, der Bürgermeister, spricht bei der vorgelegten Planung von „Graubereich“ und „Sonderbehandlung“. „Das können wir als Gemeinde einfach nicht akzeptieren.“

Zur Vorgeschichte: Das Filetgrundstück am Otenwanger Weg befindet sich auf Wallgauer Flur, doch vom Ort ist es über einen Kilometer entfernt. Von Wallgau führt lediglich ein Feldweg zu dem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück. Seit jeher wird es von Krün aus über die Krottenkopfstraße oder den privaten Riedelweg angefahren. Auch die Wasserversorgung lief über Krün, dessen nördlicher Ortsrand unmittelbar an den Maximilianshof heranreicht.

Nachdem eine einheimische Familie das Areal an Investor Steffen veräußert hatte, legte dieser bald Pläne für eine künftige Nutzung des einst landwirtschaftlich und gastronomisch genutzten Grundstücks auf den Tisch. Sein Credo: „Weniger Betten, dafür das Ganze hochwertiger.“ Einen ersten Vorgeschmack bekamen die Anwohner der Krottenkopfstraße 2020, als Steffen das gute alte Café Einkehr zum sogenannten Flushing-Meadows- Camp – ein sogenanntes Pop-Up-Projekt – umwandelte. Da soll es jede Menge Remmidemmi gegeben haben, sagen vier Anwohner, die namentlich nicht genannt werden wollen, übereinstimmend. Selbstredend verfolgte dieses Quartett auch am Dienstag die Diskussion darüber im Krüner Gemeinderat. Mit der Roten Karte für Wallgau können die „Krottenkopfstraßler“ natürlich leben. Für sie wäre die Versorgung über ihre Wohnstraße – ohne Gehsteig – der blanke Horror. Müll- oder Baufahrzeuge dürfen nicht über Krüner Flur, da sind sie sich mit dem Gemeinderat einig. Doch eine Lösung muss gefunden werden. Doch wie könnte diese aussehen?

Im März 2021 hatte der Wallgauer Gemeinderat der Umwandlung des Café Einkehr unter Auflagen zugestimmt. Dann grätschte das Landratsamt dazwischen. Zwar gibt es für das Anwesen samt Nebengebäuden einen Bestandsschutz, doch eine Sanierung von solcher Tragweite könne nur über eine entsprechende Bauleitplanung umgesetzt werden. Und da kommt Krün ins Spiel. Dort weist man in der Denkschrift an Wallgau auf folgenden Punkt hin: „Die langjährig stattgefundene Nutzung für Fremdenverkehrszwecke war zu keinem Zeitpunkt genehmigt.“ Daher müsste eine Neuaufnahme „baurechtlich als neues Vorhaben“ eingestuft werden.

Ein ganz heikler Punkt aus Krüner Sicht ist der Faktor Wasser. Das bezogen die ursprünglichen Eigentümer des Maximilianshofs ausschließlich von Krün – und zwar laut Stellungnahme „ohne rechtliche Grundlage“ Das schließen Schwarzenberger und Co. künftig kategorisch aus. Eine unmissverständliche Botschaft an Wallgau.

Schwierige Position für Wallgaus Bürgermeister Bastian Eiter © ANDREAS MAYR

Auch bei der laut Planunterlagen vorgesehenen straßentechnischen Erschließung über den Riedelweg grätschen die Krüner dazwischen. Bei dieser Trasse handelt es sich um einen nicht ausgebauten Feld- und Waldweg, der mit der Widmungsbeschränkung „Gesperrt für Kfz“ versehen ist, die Unterhaltslast liegt bei den Anliegern. Daraus leitet der Gemeinderat ab: „Eine ausreichende wegemäßige Erschließung... besteht somit nicht.“ Doch diese muss zwingend gefunden werden, denn: „Das Vorhaben wird aufgrund der beabsichtigten Nutzung einen nicht unerheblichen Ziel- und Quellverkehr hervorrufen.“

Bedenken haben die Krüner auch, was eine Zufahrt von Wallgau über den Otenwanger Weg betrifft. Dieser führt nämlich über eine auf maximal fünf Tonnen beschränkte Brücke. Damit ist eine Anfahrt für Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Baufahrzeuge ausgeschlossen. Daher also ein klares Nein aus Krün, zumal „eine Abstimmung zwischen den Gemeinden bisher in keiner Weise erfolgt“ sei.

An Deutlichkeit fehlt es dieser Stellungnahme also keineswegs. Man könnte auch Verbalwatsch’n dazu sagen. Ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Weil die Einschätzung von Nachbargemeinden zu Flächennutzungsplanänderungen zumeist eher formalen Charakter haben. Darauf wies auch Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger hin.

Die harsche Kritik aus dem Nachbardorf nimmt Wallgaus Gemeindeoberhaupt sportlich. „Wir werden versuchen, die Probleme zu lösen“, verspricht Bastian Eiter. Möglicherweise bringt er das Schreiben der Krüner heute Abend im Gemeinderat auch zur Sprache – wer weiß. Glaubt man Eiters Worten, soll das künftige Luxusanwesen am Otenwanger Weg tatsächlich von Wallgau aus erschlossen werden – sowohl was die Straße als auch die Wasserversorgung betrifft.