Walchensee zu weit weg: 12-Minuten-Frist für Rettungskräfte oft nicht einzuhalten

Von: Josef Hornsteiner, Veronika Ahn-Tauchnitz

Zahlreiche Rettungskräfte bei einem Einsatz am Walchensee. © Wasserwacht

Aktuell kommen bei fast 70 Prozent aller Einsätze am Walchensee die Rettungsdienste später, als es der Gesetzgeber vorschreibt. Ein Pilotprojekt soll nun die Versorgung sichern. Das BRK und MKT stationieren den Sommer über einen Rettungswagen in Krün. Doch könnte dieser an anderer Stelle im Landkreis fehlen.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist eine Situation, die sich niemand ausmalen will. Ein Unfall passiert, Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Jede Minute zählt – zwölf Minuten, um genau zu sein. Denn länger sollte ein Rettungswagen laut Gesetzgeber nicht zum Unglücksort brauchen. Doch diese Grenze in einem weitläufigen und bergigen Gebiet wie den Alpenraum einzuhalten, stellt Rettungsorganisationen vor große Herausforderungen – besonders am Walchensee.

Die Situation ist kritisch. Im Jahr 2020 gab es insgesamt 168 Notfälle rund um das beliebte Ausflugsziel, bei denen Rettungskräfte ausrücken mussten. In rund 120 Fällen, also 70 Prozent, kamen die Blaulichtorganisationen später an, als der Gesetzgeber vorschreibt. Das überschreitet den staatlich vorgegebenen Schwellenwert von 20 Prozent meilenweit.

„Das Problem wird es schon länger geben“, mutmaßt Thomas Schwarzenberger, Bürgermeister von Krün und Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes. Erst durch den Ausflugsdruck an den Walchensee in den vergangenen Jahren ist es aufgefallen. Schwarz auf Weiß belegte das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität in München (INM) die alarmierenden Zahlen. Es wertete den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 aus.

Rettungswagen samt Besatzung stehen von 10 bis 17 Uhr in Krün parat

Die Lösung des Problems: Ein Rettungswagen muss in Krün zu Stoßzeiten fest stationiert werden. Der BRK-Kreisverband greift diesen Ansatz in Zusammenarbeit mit den Kollegen des Rettungsdienstes MKT auf. Temporär ziehen ab diesem Wochenende zwei Einsatzkräfte zwischen 10 und 17 Uhr in den Räumen der Wasserwacht Krün/Wallgau ein. Von dort aus kann der gesamte Walchensee binnen der gesetzlichen Frist von zwölf Minuten angefahren werden.

Das Pilotprojekt läuft heuer und nächstes Jahr in der touristischen Hauptsaison von jeweils Anfang Mai bis September. Lediglich bei schlechtem Wetter ordnet die Leitstelle an, dass es die zusätzliche Verstärkung im Isartal nicht braucht. Für Krün, Wallgau und Walchensee erfreuliche Nachrichten: Dort kann zu Stoßzeiten auf eine noch bessere Versorgung gebaut werden, sagt Schwarzenberger.

Im Gegenzug dafür fehlt das Fahrzeug samt Besatzung aber an anderer Stelle. „Wir haben ja auch den Eibsee, der genauso touristisch gestürmt wird im Sommer“, sagt Reindl. Zwar versichert er, dass sich Bürger und Gäste im Landkreis nach wie vor auf die Rettungsdienste verlassen können. Doch könnten diese an starkfrequentierten Tagen enorm unter Druck geraten.

Im September 2023 soll das Pilotprojekt ausgewertet werden

Deshalb will man im September 2023 das Pilotprojekt auswerten. Hat es geklappt, in Krün stationiert zu sein und trotzdem an anderer Stelle die Versorgung pünktlich zu gewährleisten, könnte darüber nachgedacht werden, Räume anzumieten und den Rettungswagen samt Besatzung fest in Krün zu stationieren. Wenn nicht, muss der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberland einlenken und noch einen weiteren Rettungswagen für den Kreisverband zur Verfügung stellen. Das geht aber nur, wenn die Krankenkassen das nötige Geld dafür freigeben. Ansonsten könnte der Zweckverband beschließen, ihn über die Umlage zu bezahlen – das läuft dann aber über alle Kommunen.

Sind die Garmisch-Partenkirchner eigentlich dazu verpflichtet, eine Lösung für einen neuralgischen Punkt im Tölzer Land zu finden? Die beiden Landkreise gehören mit Weilheim-Schongau einem gemeinsamen Rettungszweckverband an, sagt Josef Niedermaier. Er ist nicht nur Tölzer Landrat, sondern auch BRK-Kreisvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands. Und in diesem würde man sich eben nicht an Landkreisgrenzen orientieren, sondern daran, wie Rettungsmittel am sinnvollsten eingesetzt werden. „Der Ärztliche Leiter des Verbands schaut, ob man ein Problem, das sich auftut, mit vorhandenen Mitteln lösen kann“, erklärt Niedermaier das Procedere. Der Standort in Krün sei der sinnvollste. Der in Kochel stationierte Wagen sei fürs gesamte Loisachtal zuständig und könne den Walchensee nicht so abdecken, wie es nötig ist. Sollte sich nach der zweijährigen Erprobungsphase herausstellen, dass der Rettungswagen im Nachbarlandkreis an anderer Stelle fehlt, „könnte ein zusätzlicher Wagen beantragt werden“, sagt Niedermaier.

Ein Problem, hofft Niedermaier, wird sich heuer nicht mehr ergeben. Mitunter waren nämlich an heißen Sommertagen die Verhältnisse am Südufer so chaotisch, dass der Rettungswagen kaum durchkam. Dort geht aber nun eine Schrankenlösung in Betrieb, die dafür sorgt, dass niemand (außer der Rettungsdienst) mehr in die Mautstraße einfahren kann, wenn alle Parkplätze besetzt sind.