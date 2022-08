Land in Sicht: Bald wieder Badespaß im Geroldsee

Von: Christof Schnürer

Dort drüben, am Südost-Ufer des Geroldsees, könnte die künftige Badewiese Wirklichkeit werden. © PETER KORNATZ

Erlösende Nachricht für alle Badefreunde, die den Geroldsee ganz fest ins Herz geschlossen haben: Sie werden wieder eine Liegewiese bekommen – zwar nicht mehr am Westufer, dafür im Südosten. Die jüngsten Gespräche von Bürgermeister Thomas Schwarzenberger haben offenbar gefruchtet.

Krün – Dieses Thema hat den Krüner Bürgermeister zuletzt mehr beschäftigt als der G7-Gipfel in Schloss Elmau: Die Rede ist natürlich vom Geroldsee beziehungsweise von den dort massiv eingeschränkten Badefreuden (wir berichteten). „Wegen dieser Sache hatte ich die meisten Anrufe und Zuschriften der vergangenen Jahre“, verdeutlicht Thomas Schwarzenberger (CSU).

Händeringend suchte er nach einer Lösung, nachdem die Grundeigentümerin der bisherigen Liegewiese im Westen des Geroldsees mehr oder weniger von heute auf morgen ihre Grünfläche für die Öffentlichkeit abriegelte. Nun scheint Land in Sicht. Der Rathauschef wähnt sich jedenfalls am rettenden Ufer – in diesem Fall im Südosten des Gewässers.

„Es schaut so aus, als würden wir eine Fläche bekommen.“ Schwarzenberger zielt damit auf eine von Bäumen gesäumte Wiese an. Eben dort, wo bislang eine Treppe ins Wasser zum Baden einlud – bis auch dessen Eigentümer den Zugang verriegelte. Aus gutem Grund: Nach einem Unfall soll er dem Vernehmen nach haftbar gemacht worden sein. Der Mann aus Gerold reagierte prompt und machte den Zugang dicht.

Mit genau diesem Einheimischen soll Schwarzenberger nun ins Geschäft gekommen sein. Von dem rund drei Hektar großen Areal darf die Gemeinde zu Badezwecken ein Teilstück von zirka 4000 Quadratmeter abzwacken. Das Problem? „Das ist ein sehr sensibler Bereich“, betont der Bürgermeister – Landschaftsschutzgebiet. Daher benötigt die Kommune natürlich das Placet der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Ein entsprechender Antrag an sie ist bereits gestellt worden. Die ersten Signale stimmen Schwarzenberger positiv. „Es schaut ganz gut aus.“

Sollte die Kontrollbehörde Grünes Licht geben und auch der Krüner Gemeinderat am 6. September in nicht-öffentlicher Sitzung Ja sagen, könnte es mit der Realisierung „vielleicht noch heuer, spätestens aber im Frühjahr“, so Schwarzenberger, klappen. Geplant ist neben einem Seezugang, einen Weg anzulegen und mehrere Bäume zu fällen. Ein Toilette wird’s nicht geben. Wer ein Geschäft zu verrichten hat, der solle das WC am Parkplatz in Gerold nutzen, rät der Bürgermeister. „Denn wir wollen so wenig Verkehr wie möglich da hinten.“

Gelingt Thomas Schwarzenberger tatsächlich der Coup mit der neuen Badewiese, dann sieht er auch die Üppigen Parktarife in Gerold, die zuletzt vielfach und sehr scharf kritisiert wurden, als völlig gerechtfertigt an.