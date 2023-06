Langsam, aber sicher zur Nummer eins bei der CSU: Machtfaktor Schwarzenberger

Von: Christof Schnürer

Man kennt sich: Thomas Schwarzenberger (2. v. l.) ist in CSU-Kreisen zum wichtigen Baustein geworden. Das wissen auch (v. l.) Landtagskandidat Thomas Holz, der Abgeordnete Martin Bachhuber und Innenminister Joachim Herrmann. © Peter Kornatz

Die Deutungshoheit hat sich in südliche Gefilde verlagert – zumindest im Hinblick auf den neugewählten CSU-Kreisvorstand. Das hat einzig und allein mit Thomas Schwarzenberger (52) zu tun. Sein Weg nach oben scheint noch lange nicht zu Ende zu sein.

Krün – Den Vorstand des CSU-Kreisvorstands hat Thomas Schwarzenberger zwei Jahre gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ausgerechnet der überregional bekannte G7-Bürgermeister aus Krün kehrte 2021 seinen Parteifreunden um Dr. Michael Rapp den Rücken. Einiges hatte Schwarzenberger seit der aus CSU-Sicht verkorksten Landratswahl nicht mehr gepasst. Was ihn genau störte, darauf möchte der Isartaler nicht eingehen. Doch es ist ein offenes Geheimnis, dass der Draht zum Murnauer Raum schon mal besser gewesen sein soll. „Erledigt und Geschichte“, sagt Schwarzenberger. „Aber ich hatte mit dem Kapitel nicht abgeschlossen.“

Ganz im Gegenteil: Jetzt ist der 52-Jährige dank der Brückenbauer aus dem Ammertal (Andreas Rödl) und Loisachtal (Christian Hornsteiner) auch im Kreisverband ganz oben angekommen – und zwar zu seinen Konditionen: Junge Parteifreunde rücken auf, Altvordere wie Kreisgeschäftsführer Peter Bitzl werden kurzerhand ausgewechselt. „Wichtig ist, dass wir jünger werden“, verdeutlicht Schwarzenberger. Übrig geblieben von der Generation Kühn sind im Grunde nur Elisabeth Koch aus Garmisch-Partenkirchen und Johann Schmid aus Farchant. Mit anderen Worten: Der neue starke Mann aus Krün hat seine Mannschaft geformt. „Das ist gelungen.“ Die Achse hat sich vom Norden nach Süden verschoben, die Deutungshoheit liegt nun im Oberen Isartal. Dort, wo seit jeher am stärksten schwarz gewählt wird.

Wohl niemand, am wenigstens er selbst, hätte damit gerechnet, dass aus dem politischen Milchreis-Bubi von 2002, der ohne Gemeinderatserfahrung vom Sozialversicherungsfachangestellten zum Krüner Bürgermeister aufstieg, einmal ein Machtfaktor der oberbayerischen CSU werden könnte. Richtig gehört: Rapps Nachfolger strahlt weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Was natürlich an dem Netzwerk nach München und Berlin liegt, das sich Schwarzenberger als Gastgeber-Bürgermeister von zwei G7-Gipfeln akribisch aufgebaut hat.

Auch im Oberbayerischen Bezirkstag geht die Reise weiter nach oben: Seit 2013 Mitglied, seit 2018 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Oktober 2023 Bezirkstagspräsident – so lautet zumindest das Drehbuch der Schwarzen, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen, bei den anstehenden Wahlen wieder als stärkste Kraft hervorzugehen.

Wobei man Thomas Schwarzenberger nicht als Senkrechtstarter bezeichnen kann. Nach seiner Bürgermeister-Kür (2002) dauerte es immerhin knapp über zehn Jahre bis zum nächsten Karrieresprung. Sollte er tatsächlich den Posten des Bezirkstagspräsidenten ergattern, will er 2026 den Rathaus-Chefsessel räumen. Was zuviel ist, ist zu viel.

Doch nachdem er bei der Volkspartei CSU nun im Landkreis die unangefochtene Nummer eins ist, hat plötzlich die Diskussion über eine Landratskandidatur 2026 eine völlig neue Dimension bekommen. Noch spielt Polit-Profi Schwarzenberger auf Zeit. „Wir reden darüber, wenn es so weit ist.“ Vor wenigen Wochen kam für ihn dieser Posten nicht ansatzweise in Frage. Wer letztlich das politische Räderwerk in Gang bringen könnte, ist Amtsinhaber Anton Speer, der am 12. Juli seinen 65. Geburtstag feiert. Wird der Landrat – wovon Beobachter ausgehen – 2026 auf eine weitere Kandidatur verzichten, könnte eine wiedererstarkte CSU in das Vakuum vorstoßen – am besten wohl mit Thomas Schwarzenberger, dem neuen Zugpferd.