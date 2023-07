„Der Wahrheit gedient“: Alexander Schmorell versteckt sich ein paar Tage in Elmau

Von: Tanja Brinkmann

In der Abgeschiedenheit des Elmauer Tals hat sich das Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose ein paar Tage im Februar 1943 versteckt. © Peter Kneffel

Mit sechs Flugblättern hatte die Widerstandsgruppe Weiße Rose das Unrecht-Regime unter Adolf Hitler angeklagt. Nach der Verhaftung der Geschwister Scholl im Februar 1943 flüchtete Alexander Schmorell, einer der Köpfe der Gruppe, und landete in Schloss Elmau. Auch von dort musste er wieder fliehen. Heute vor 80 Jahren starb er durch das Fallbeil.

Elmau – „Ich gehe hinüber in dem Bewusstsein, meiner tiefen Überzeugung und der Wahrheit gedient zu haben. Dies alles lässt mich mit ruhigem Gewissen der nahen Todesstunde entgegensehen. Denkt an die Millionen jungen Menschen, die draußen im Widerstand ihr Leben lassen, ihr Los ist auch das Meinige. In wenigen Stunden werde ich im besseren Leben sein, bei meiner geliebten Mutter und meinen Freunden, und ich werde Euch nicht vergessen, werde bei Gott und Trost und Ruhe für Euch bitten. Eins vor allem lege ich Euch ans Herz: Vergesst Gott nicht!“

Worte, die ans Herz gehen. Worte, die Alexander Schmorell kurz vor seiner Hinrichtung im Gefängnis München-Stadelheim an seine Eltern geschrieben hat. Mit denen er sie trösten wollte. Im zweiten Prozess gegen Mitglieder der Weißen Rose waren er und Musikprofessor Kurt Huber zum Tod verurteilt wurden. Schmorells Versuch, über Klais und Schloss Elmau in ein russisches Strafgefangenlager in Innsbruck zu gelangen, war gescheitert. Am 13. Juli 1943 starb der 25-jährige Student durch das Fallbeil. Ein junger Mann, der wie Hans und Sophie Scholl, der Murnauer Christoph Probst, Willi Graf und der Professor nur für seine Überzeugung eintrat. Mit Flugblättern und Anti-Hitler-Parolen, die sie an Hauswände rund um die Ludwig-Maximilians-Universität schrieben, riefen sie zum Widerstand auf.

Mittenwalder Polizisten schöpfen keinen Verdacht

Als die Geschwister Scholl das sechste Flugblatt in den Lichthof der Universität fallen ließen, entdeckte sie der Hausmeister und lieferte sie der Gestapo aus. Alexander Schmorell saß da noch in der Trambahn. Ein Kommilitone erzählte ihm von der Verhaftung zweier Studenten und „er hat sofort kapiert, hoppla, das könnten Hans und Sophie sein“, sagt sein Neffe Markus Schmorell im Zeitzeugen-Dialog beim Hermann-Langbein-Symposium 2022 in Linz. Logisch, dass sein Onkel sofort Fluchtpläne schmiedete. Und sich einen anderen Pass besorgte. Nachdem der gebürtige Russe mit vielen Studenten aus dem slawischen Raum befreundet war, wandte er sich an Nikolaj Hamazaspian, einen angehenden Bauingenieur aus Armenien, der ihm seine Dokumente gab. Eine Freundin tauschte die Fotos aus – und das offenbar so perfekt, dass die Mittenwalder Gendarmen Thalmeier und Merk bei der Überprüfung des jungen Mannes in Elmau überhaupt keinen Verdacht schöpften. Das hat der Ortshistoriker Alois Schwarzmüller recherchiert, der in seinen Beiträgen zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhundert (gapgeschichte.de) auch an Schmorell und seine Tage im Isartal erinnert.

Ein Pferdefreund: Alexander Schmorell im September 1940. © MM-Archiv

Nach einer Nacht im Englischen Garten, so habe es sein Onkel später bei der Gestapo ausgesagt, erzählt Markus Schmorell, machte sich der Medizinstudent in Richtung Süden auf. Eine Bekannte wollte ihn, der perfekt russisch sprach, in ein Strafgefangenenlager in Innsbruck einschleusen. In Klais sollten sie die beiden treffen, sagt der Neffe. „Ausgemacht war 6 Uhr, er war um 6 Uhr in der Früh am Bahnhof.“ Nachdem sie nicht auftauchte, ging der junge Mann weg und traf – welch’ glücklicher Zufall – einen Bekannten von früher, der ihn mit nach Elmau nahm. Seine Bekannte tauchte übrigens doch in Klais auf – allerdings erst um 18 Uhr. Ein riesengroßes Missverständnis, das mitverantwortlich war für das tragische Ende von Alexander Schmorell.

1000 Reichsmark Belohnung für die Ergreifung von Alexander Schmorell

In Elmau „konnte er sich mit Hilfe des russischen Kutschers einige Tage versteckt halten“, berichtet Schwarzmüller. Er hat auch den Artikel im Garmisch-Partenkirchner Tagblatt vom 25. Februar 1943 gefunden, mit dem Schmorell gesucht wurde. Wer hilft, ihn aufzugreifen, dem stellte die Kriminalpolizeistelle München 1000 Reichsmark Belohnung in Aussicht. „Das Fahndungsbild zeigt einen jungen Mann – entschlossen, ernst, wach“, findet der Historiker. Aus anderen Quellen hat er übrigens erfahren, dass nicht Innsbruck, sondern die Schweiz das Ziel des Studenten gewesen sei. Daran, dass er einige Tage in Elmau war, ändert das jedoch nichts.

Aufgefallen sei dieser Schwarzmüller zufolge bereits vor dem ersten, ergebnislosen Besuch der Mittenwalder Gendarmen – als „Alexi“. Unter diesem Namen hatte er im Gasthof Elmau am Nachmittag des 21. Februar mit der Mutter von Christoph Probst telefoniert. Er wollte wissen, wo sich sein Freund zur Zeit aufhielt. Sie glaubte ihren Sohn in Aldrans bei Innsbruck und hatte keine Ahnung, dass er längst verhaftet und in München vor den Volksgerichtshof gestellt worden war. Das Gespräch war nicht unbemerkt geblieben, weshalb die Polizisten Thalmeier und Merk erneut nach Elmau kamen.

Wer ihn verraten hat, weiß man nicht

„Sie fanden den Verdächtigen im Gasthaus Elmau, kontrollierten seinen Reisepass, konnten aber nichts Auffälliges oder Ungesetzliches feststellen“, erzählt Schwarzmüller. Seine falschen Papiere „waren perfekt, die Polizisten schöpften bei der Überprüfung der Dokumente keinen Verdacht“. Wer ihn letztlich verraten hat, weiß man nicht. Schmorell war daraufhin nicht mehr sicher in Schloss Elmau. Die Idee, sich vorübergehend in den umliegenden Bergen zu verstecken, scheiterte an den Temperaturen und am Schnee. „Dann hat sich Alexander leider entschlossen, nach München zurückzukehren“, erzählt Markus Schmorell. Dort wollte er bei einer Freundin ein Fahrrad ausleihen, „um eine neue Fluchtidee zu verwirklichen“. Es war Bombenalarm, die junge Frau saß in einem Luftschutzkeller am Habsburger Platz – und meldete „Schurik“, wie Alexander Schmorell seit Kindertagen genannt wurde, dem Blockwart. Der Rest ist Geschichte.

Eine tragische Geschichte, die Markus Schmorell wie alle, die sich in der Weiße Rose Stiftung engagieren, nicht müde wird zu erzählen. Entscheidend für sie ist, „die Erinnerung an das erschreckende System wachzuhalten“, und an die zu denken, die sich unter Einsatz ihres Lebens dagegen stellten.