Krüner Theaterer feiern 40-Jähriges: Auf der Bühne kann nicht einmal der Pfarrer helfen

Vergebene Liebesmüh: Dorfpfarrer (M., Richard Zahler) kann die Ehefrauen (v.l.) Reinmoser (Franziska Sellmaier) Zellger (Kathrin Anzenberger), Wimpflinger (Elisabeth Kriner), Bayer (Julia Dalibor), die Frau Bürgermeister (Annemie Kriner), Reinmoser (Monika Reiser) und Wurzel (Alexandra Simon) nicht vom Ehe-Streik abbringen. © Wolfgang Kunz

Gelungene Premiere zum 40-jährigen Bestehen der Theatergruppe Krün: „Der Ehestreik“ kommt überragend gut an im Kurhaus. Weitere Aufführungen sind geplant.

Krün – Arm in Arm kommen sie durch die Haustür geschwankt. Mächtig ins Glas geschaut haben Vater Bartl Reinmoser (Thomas Holzer) und dessen Sohn Josef (Andreas Schmidt). Nun torkeln sie singend aus dem Wirtshaus nach Hause. „A Räuscherl, a kloans, in da Fruah um halb oans, dulje-dulja-dulio. Kann keiner mehr gehen und keiner mehr stehn – dulje-dulja-dulio.“ Das kongeniale Duo bei der Premiere des Dreiakters „Der Ehestreik“ brachte das amüsierte Publikum zum Toben.

Zum 40-jährigen Bestehen der Krüner Theatergruppe hat diese am Samstag einen vorzüglichen Schwank auf die Bühne gebracht. „Der Ehestreik“ ist von über 330 Besuchern im Kurhaus verfolgt worden. Kein Auge blieb trocken, als das angetrunkene Vater-Sohn-Gespann zuhause angekommen ist und gemerkt hat, dass die Frauen Annamirl (Monika Reiser) und Schwiegertochter Peppi (Franziska Sellmaier) ihre Bettwäsche auf Sofa und Ofenbank gelegt und sie so aus ihren Schlafzimmern verbannt haben. Spätestens dann wurde ihnen klar: Der von Frau Bürgermeister (Annelies Kriner) angezettelte Ehestreik der Dorffrauen hat ihren Höhepunkt erreicht.

Paraderollen: Bartl Reinmoser (l./Thomas Holzer) und Sohn Josef (Andreas Schmidt) kommen angesäuselt vom Wirtshaus nach Hause. © Wolfgang Kunz

Auf der Bühne löst Kellnerin Hanni Proteste aus

Den Protest löste die neue und ansehnliche Kellnerin Hanni (Magdalena Kriner) aus. Dank ihr suchten die hiesigen Männer das Wirtshaus sprungartig öfter auf als sowieso schon üblich. Im angesäuselten Zustand nahm Bartl an, dass ihre zwei „Weiber“ eifern und sie deswegen ausgesperrt wurden. „Das ist der schönste Tag in meinem Leben.“ Und weil der Pfarrer (Richard Zahler) die verärgerten Ehefrauen, die aus Rache einen Riegel am Schlafzimmer anbringen wollten, nicht von solchen „ehelichen Gewaltsamkeiten“ abhalten konnte, reagierten die erbosten Männer mit weiteren Wirtshausbesuchen.

„Unsere Männer haben alle was mit der Hanni“, sagte Frau Bürgermeister – bis sich herausstellt, dass sie diese Gerüchte nur verbreitet hat, da sie selbst ein Auge auf den „Wurzelhans“ geworfen hat. Das bringt dessen Ehefrau Philomena Wurzel so in Rage, dass sie die Bürgermeisterin der Lüge bezichtigt und sie mit einem Schirm verprügelt. In der Rolle glänzte Alexandra Simon als „schnupfende und dringend aufs Klo müssende“ Philonema Wurzel. Und wie bei einem Schwank so üblich, stellt sich doch alles ein wenig anders dar als vorerst vermutet. Doch dass können Besucher selbst noch herausfinden. Denn weitere Vorführungen des Stücks sind am 14. Juli, 11. August und 1. September geplant.

Drei Neulinge unter den 15 Mitwirkenden

Am Samstag waren unter den 15 Mitwirkenden drei Neulinge – die erste glänzte gleich mit einer Hauptrolle. Franziska Sellmaier überzeugte als Schwiegertochter Peppi Reinmoser. Theaterchefin Kathrin Anzenberger hat in ihr die perfekte Besetzung gesehen. „Sie hat mich zum Mitspielen überredet“, sagte die 26-Jährige. „Die Texte habe ich dann mit meinem Papa Stefan eingeübt.“ Auch Jacob Nordhaus (18) ist von Anzenberger entdeckt worden. „Sie hat mir die Rolle als Franz Wimpflinger angeboten und da es nicht so viel Text war, habe ich ja gesagt.“ Einfach war es bei Elisabeth Kriner. „Mama Annelies spielt die Bürgermeisterin und meine Schwester Magdalena die Kellnerin Hanni“, sie haben mich öfter gefragt, ob ich nicht mitspielen und die Rolle der Liesl Wimpflinger will“.

Lob für die Darsteller gab es von zwei Ehrenmitgliedern der Theatergruppe. „Die Besetzungen waren sehr gut. Jeder ist in seiner Rolle aufgegangen und alle haben hervorragend gespielt“, fand Richard Zahler senior. Ex-Theaterchefin Ingrid Reindl fand das Stück ebenfalls super. „Mich freut, dass sich die drei Neuen so eingefügt haben.“ Benedikt Bader war extra aus Garmisch gekommen. „Alles fand ich super – das Stück, die Darsteller, die Musiker und Plattler während der Pausen.“ Besonders das Vater und Sohn-Duo Thomas Holzer und Andreas Schmidt hätten für tränende Augen vor Lachen gesorgt.

Spielleiter Franz-Paul Reindl war in fast allen 30 Proben anwesend, studierte das Stück mit seinen Theaterern ein. Die 15 Darsteller konnten so mit viel Herzblut den Dreiakter vor ausverkauftem Saal präsentieren. Es war somit die erfolgreichste Veranstaltung der Theatergruppe in den vergangenen 20 Jahren. Glückwünsche gab es dafür nicht nur von Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU), sondern auch von Landrat Anton Speer (FW), der persönlich der Premiere beigewohnt hat.