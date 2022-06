Rekordtempo: Nur fünf Monate von der Bestellung zur Auslieferung nach Krün

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Zwei Prachtstücke sind daheim und wurden vom Fahrzeugausschuss der Krüner Feuerwehr in Empfang genommen: (v.l.) Florian Simon, Thomas Niebauer senior, Thomas Niebauer junior, Sebastian Müller, Franz Pleyer, Andreas Funk, Florian Holzer, Kommandant Anton Simon und Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. © Privat

Zwei neue Fahrzeuge für die Krüner Feuerwehr sind am Montag angeliefert worden. Sie kommen während des G7-Gipfels zum Einsatz. Der Hersteller hat sich beim Tempo selbst übertroffen.

Krün – Thomas Schwarzenberger ist bekannt dafür, stets besonnene Worte zu finden. Als einer der erfahrensten Bürgermeister im Landkreis muss es also schon was bedeuten, wenn er das Wort „Rekord“ in den Mund nimmt. Doch anders kann es der Krüner CSU-Rathauschef gar nicht beschreiben, was die Firma „Empl“ aus dem Tiroler Zillertal geleistet hat. Nicht einmal fünf Monate brauchte das Fahrzeugwerk von der Bestellung zur Auslieferung – und dabei reden wir von keinem kleinen Ersatzteil, sondern von zwei großen und vollausgestatteten Feuerwehrfahrzeuge. Am Montagabend sind sie in ihrer neuen Heimat angekommen – „in Rekordzeit“. Der G7-Gipfel hat es möglich gemacht.

Noch im Januar dieses Jahres bereitet Schwarzenberger die Frage nach einem neuen Feuerwehr-Fahrzeug Bauchschmerzen. „Es musste ja alles rasend schnell gehen“, sagt er. Das Zeitfenster bis zum Treffen der Staatsoberhäupter ist im Gegensatz zu 2015 fast schon winzig. Und normalerweise braucht eine Neuanschaffung wie ein ganzes Löschgruppenfahrzeug in der Regel zwei bis drei Jahre zur endgültigen Fertigstellung. „Wir hatten aber nicht einmal ein halbes Jahr.“ Und der Bürgermeister konnte noch nicht ahnen, ob es wieder Förderungen wie 2015 gibt.

Glück lag auf Seiten der Krüner: Ein Fahrgestell hatte die Firma noch spontan übrig

Also passierte alles ganz schnell. Sofort wurde die Ausschreibung auf den Weg gebracht. Doch kamen zu der kurzen Zeit noch hinzu, dass die Corona-Pandemie für Lieferengpässe sorgte, vor allem bei den Mikrochips. Zudem brauchte es das richtige Fahrgestell. Doch lag das Glück auf der Seite der Krüner. Die Firma Empl hatte ausgerechnet eines der Herstellers MAN übrig. Der große Einsatzwagen kostet 620 000 Euro (350 000 Euro Förderung), der kleinere 240 000 Euro (133 000 Euro)

In den nächsten Tagen werden die Fahrzeuge vom TÜV abgenommen. Dann wird eines am Feuerwehrhaus, das andere vorübergehend in der Vereinehalle untergebracht. Denn das große Fahrzeug, das HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), folgt dem mittlerweile 20 Jahre alten TLF 1625 (Tanklöschfahrzeug). Letzteres Gefährt wird nach dem Gipfeltreffen in den Norden an die Küste verkauft. Da gibt es bereits eine Kommune, die Interesse hat. „Jetzt zu G7 sind aber vorerst beide Fahrzeuge gleichzeitig im Einsatz“, erklärt Schwarzenberger. Der Neue wird direkt im Sicherheitsbereich 1 untergebracht und schützt den Austragungsort Schloss Elmau und das Schloss Kranzbach vor Feuer. „Der bleibt dann auch die gesamte Zeit dort stationiert“, sagt Schwarzenberger. Aus gutem Grund: Dann muss das Gefährt nur ein einziges Mal bei der Einfahrt kontrolliert werden. „Das würde sonst ewig dauern, müsste das dauernd bei Ein- und Ausfahren gemacht werden.“

Das kleinere Gefährt, der GW-Logistik (Gerätewagen) hat eine Besonderheit: Der Wagen kann mit bis zu vier Rollcontainern beladen werden. Jeweils einer ist entweder für Hochwasserschutzeinsätze befüllt, für technische Hilfeleistungen oder für Waldbrände. „So kann die Feuerwehr ganz spontan reagieren“, sagt Schwarzenberger. Benötigter Container aufladen und ab die Post, quasi.

Ob der Gerätewagen jenen Amarok von Volkswagen, gekauft vor zwölf Jahren, ersetzen wird, ist offen. Denn bietet letzterer einen deutlichen Vorteil gegenüber dem GW-Logistik: „Der Amarok kann auch mit einem normalen Pkw-Führerschein gefahren werden.“ Die endgültige Entscheidung fällt aber erst nach dem Gipfeltreffen. Doch seien die zwei Fahrzeuge nicht ausschließlich für das G7-Treffen angeschafft worden, wie Schwarzenberger erklärt: „Wir hätten in den nächsten Jahren sowieso neue anschaffen müssen“, sagt der Bürgermeister. Nur hätte diese Anschaffung dann die Gemeinde zur Gänze selbst übernehmen müssen.