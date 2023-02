Geburtstagsparty XXL: Porno-Sternchen auf Ballermann-Kurs

Von: Josef Hornsteiner

Sie weiß, wie man dem Publikum einheizt: Mia Julia, die ungekrönte Ballermann-Königin © Clara Margais/dpa

Wie begeht man gebührend seinen Jubeltag? Grill-Feier, Spiele im engsten Familienkreis, am Abend ein Bierchen mit Spezln? Ein Krüner, der seinen Namen nicht nennen möchte, kann darüber nur müde lächeln. Am Samstag, 4. März, feiert er seinen 29. mit der wohl bombastischsten Geburtstagsfeier, die je ein Isartaler auf die Beine gestellt hat.

Krün/Seefeld - „Der letzte Zwanziger in meinem Leben“, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen. „Zudem ist der Tag endlich ein Samstag.“ Die Feier sollte es also in sich haben, dachte der Isartaler – und sie wird schier gigantisch. Denn wer kann schon von sich behaupten, Ballermann-Superstar und Pornosternchen Mia Julia Brückner mit über 3000 Gästen auf seiner Fete begrüßen zu dürfen? Seine Geburtstagssause dürfte legendär werden: Im Seefelder Magic Castle, dem ehemaligen Playcastle, dass heuer seit 25 Jahren besteht.

Ursprünglich hätte es ein kleines Bierzelt mit der Isartaler Party-Band Deerisch werden sollen. Doch hatte die Gruppe ausgerechnet am Geburtstag keine Zeit – und das Wochenende darauf auch nicht. „Also musste ich umplanen“, erklärt der bald 29-Jährige. Ausgerechnet bei einem Helene-Fischer-Konzert, das er gemeinsam mit Freunden besuchte, meinte ein Kumpel zu ihm: „Das Playcastle in Seefeld vermietet Räume.“ Sofort nahm der Krüner Kontakt auf mit dem Eventmanager Harald Gander, in Tirol als DJ Amato bekannt. Der gab grünes Licht – noch sei am 4. März nichts geplant in der Kunstburg. Doch was wäre eine Feier ohne passende Stimmungsmusik?

Der großzügige Veranstaltungssaal fasst 3000 Zuschauer. © privat

Auch da hatte er eine Idee. Schon oft besuchte der Isartaler das Urlaubsdomizil Mallorca. Mehrmals hat er da den Superstar der spanischen Insel, Mia Julia, persönlich getroffen und kennengelernt. „Sie mag ich auf meiner Geburtstagsfeier haben“, dachte sich der Bursch aus Krün. Gesagt, getan. Eine E-Mail ans Management der erfolgreichen Party-Sängerin hat gereicht. Binnen einer Woche kam die Antwort zurück. Der Winter ist sowieso Nebensaison für die Sängerin, der 4. März also gebongt.

Jetzt stand der Isartaler vor einer Herausforderung: Wie soll das alles bezahlt werden? Schließlich kostet ein Auftritt des Stars gut und gerne mal einen fünfstelligen Betrag. Die Lösung: Eine Kooperation mit Eventmanager Gander. Der DJ ist ein Profi im Veranstaltungsmanagement. Er hat, seit 2019 die Stauder-Betreibergesellschaft unter Geschäftsführer Harald Stauder das Playcastle erworben hat, schon zahlreiche große Events im einstigen Kinderparadies auf die Beine gestellt. Somit teilen sich der Krüner und Gander die Kosten, die durch die Einnahmen kompensiert werden. „Und sollte ein Erlös übrig bleiben, wird der auch geteilt.“

Da die Eventhalle des Magic Castles, wie das Playcastle mittlerweile heißt, über 3000 Zuschauer fasst und nicht einmal das Geburtstagskind aus Krün einen so gigantischen Freundeskreis hat, schreiben er und Gander die Veranstaltung öffentlich aus: Sprich: 3100 Tickets sind auf dem freien Markt erhältlich.

Schon in den ersten Wochen verkaufte sich „Österreichs größte Aprés-Ski- und Malle-Party“ mit dem singenden Porno-Sternchen überragend: „Es wurden noch nie so schnell Tickets fürs Magic Castle verkauft“, sagt Gander. Mia Julia zieht, nicht zuletzt, weil sie sogar eine persönliche Videobotschaft ins soziale Netzwerk schickte: „Ihr geilen Menschen da draußen, ich freue mich auf den 4. März, da sehen wir uns im Magic Castle in Seefeld. Wir eskalieren, der Zug hat keine Bremsen und natürlich im originalen Mallorca-Style.“ Eine Werbe-Botschaft, bei der sich viele nicht zweimal bitten lassen.

Jetzt, zwei Wochen vor dem Event, kümmern sich der Isartaler und Gander ums Catering. Schließlich beginnt die Party mit dem einstigen Nackedei bereits ab 14 Uhr nachmittags. Es gibt Essen und natürlich Getränke. Zudem legen zwei weitere DJs auf. Die Stimmung ist also garantiert. Zudem gibt’s einen Shuttlebus, der die Feierwütigen zwischen 1 und 6 Uhr morgens ins Obere Isartal bis nach Garmisch-Partenkirchen, nach Telfs und nach Innsbruck bringt.

Tickets

Für „Österreichs größte Aprés-Ski- und Malle-Party mit Mia Julia“ im Seefelder Magic Castle am Samstag, 4. März, sind noch Karten unter www.oeti cket.com sowie an allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen (Trafiken, Raiffeisenbanken, Libro, Media Markt etc.) erhältlich. Beginn ist um 14 Uhr mit „DJ Ostkurve“ und „DJ aus den Bergen Satzy Man of the Alps“. Ein späterer Einlass ist jederzeit möglich. Sängerin Mia Julia wird gegen Abend auftreten. Eintritt ist ab 16 Jahren, in Österreich ist kein Elternzettel notwendig. Ab 1 Uhr nachts fährt ein Shuttlebus vom Veranstaltungsort nach Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Telfs.