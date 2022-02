G7-Gipfel in Schloss Elmau: Regierungssprecher steht Rede und Antwort

Von: Christof Schnürer

Steffen Hebestreit kommt nach Krün. © imago

Der Termin steht: Am Sonntag, 27. Februar, findet in Krün die erste Bürgerinformation zum G7-Gipfel in Schloss Elmau (26. bis 28. Juni) statt. „Das ist sicher“, unterstreicht Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU).

Krün - Was ebenfalls Fakt ist: Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung, ist ebenfalls mit von der Partie. „Er wird über die G7-Präsidentschaft im Allgemeinen und den Gipfel in Elmau im Speziellen referieren“, ergänzt der Rathauschef. Für ihn ist es in einer Woche das erste Zusammentreffen mit dem Sprachrohr der neuen Ampel-Koalition.

Auch Innenminister Herrmann reist an

Neben Hebestreit soll auch ein Vertreter des bayerischen Kabinetts das Wort ergreifen – dem Vernehmen nach reist mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein guter, alter Bekannter ins Obere Isartal an. Zu Sicherheitsaspekten möchte sich zudem Manfred Hauser, der Polizeipräsident von Oberbayern Süd, vor erlesenem Publikum äußern. Exklusiv deshalb, weil an der Veranstaltung, die um 11 Uhr im Kurhaus beginnt, aufgrund der Corona-Richtlinien nur maximal 130 Zuhörer Einlass erhalten. Normalerweise hätte der Festsaal ein Fassungsvermögen von rund 500 Zuschauern.

Neben den geladenen Gästen – Vertreter von Rettungseinheiten, Gastronomie, Landwirtschaft etc. – sollen auch rund 40 Normalbürger teilnehmen können. Über das Anmelde-Prozedere gibt es demnächst von Seiten des Rathauses weitere Details.

Livestream im Internet

Der Rest kann dieses Bürgerforum im Internet via Livestream verfolgen. „Da hilft uns das Bundespresseamt, damit das auch in guter Qualität rüberkommt“, berichtet Schwarzenberger von einem Gespräch mit Regierungsvertretern.

Steffen Hebestreit, der im Dezember 2021 Steffen Seibert gefolgt ist, will natürlich auch den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs besuchen. „In Elmau gilt es, einige Dinge zu klären“, umschreibt es der Krüner Bürgermeister, der sich spätestens seit Heiligdreikönig im G7-Modus befindet. Mehr noch: Er wird von Landkreisbürgern regelrecht als personifizierte Gipfel-Projektionsfläche betrachtet. Nichts Neues für ihn mit den Erfahrungen der Premiere von 2015.