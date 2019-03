CSU Krün hat gewählt: Peter Schwarzenberger ist Mister 100 Prozent

Mehr Vertrauen geht nicht: Der Vorsitzende der Krüner CSU ist mit einem Traumergebnis im Amt bestätigt worden. Der Ortsverband geht somit gestärkt in den Europa-Wahlkampf Ende Mai dieses Jahres und in die Kommunalwahlen 2020.

Krün – Die Zeichen stehen auf Kontinuität beim Krüner CSU-Ortsverband: Bei den Wahlen am Donnerstagabend im Barmsee-Hotel haben die Mitglieder den kompletten Vorstand bestätigt. „Vielen Dank für Euer Vertrauen“, sagte der mit 100-prozentiger Zustimmung wiedergewählte Vorsitzende Peter Schwarzenberger.

Da sprach sogar Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber von einem „großartigen Ergebnis“ für den Ortschef und fügte an: „Für jedes Jahr gibt’s eigentlich immer ein paar Stimmen weniger.“

Nicht so bei Schwarzenberger, der allerdings trotz des enormen Zuspruchs perspektivisch seinen Rückzug von der Spitze des Ortsverbands ankündigte: Die Herausforderungen der Kommunalwahl 2020 möchte der 52-jährige IT-Spezialist noch mit dem Team stemmen, für 2021 sei es dann aber an der Zeit für einen Nachfolger. „Darüber wird noch zu reden sein. Vielleicht werden es ja doch mehr als zwei Jahre“, sagte der zum stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählte Thomas Schwarzenberger, der seinen Bruder offenbar von der weiteren Vorstandsarbeit überzeugen will.

In der CSU gilt der Ortsverband Krün als Musterbeispiel für den erfolgreich eingeleiteten Wandel. Die gemischte Altersstruktur mit jungen Nachwuchskräften und gereiften Funktionsträgern stimmt. Auch bei vor Ort initiierten Projekten ist der Stempel der Christsozialen erkennbar. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, schlussfolgerte Peter Schwarzenberger und nannte etwa die vom Gemeinderat initiierte 1,5 Millionen Euro teure Sanierung von Kindergarten und Schule sowie den Hochwasserschutz.

In diesem Kontext stellte der CSU-Chef die reibungslose Kooperation mit den anderen Fraktionen heraus und sprach von einer „guten Kultur im Gemeinderat“. Krün sei zudem durch diverse Angebote ein Anlauf- und Ansiedlungspunkt für junge Familien: „Eine Voraussetzung, dass der Ort funktioniert.“

Bachhuber stimmte die Mitglieder auf die Europawahlen ein. Der Abgeordnete für den Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie Garmisch-Partenkirchen erwies sich als glühender Verfechter der europäischen Idee: „Ohne Europa geht es nicht.“ Der Bad Heilbrunner hob die Errungenschaften des Staatenverbundes hervor und sprach von „drei Säulen“, für die Europa steht: Frieden, Freiheit, Wohlstand.

Gewiss bestehe hinsichtlich bürokratischer Abläufe Verbesserungsbedarf: Ein Stück mehr Bayern und ein Stück mehr Pragmatismus in Brüssel könne dabei helfen. Dieses Ziel sei durch den CSU-Europapolitiker Manfred Weber, der als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gilt, zu erreichen. „Packen’s wir an für Europa“, ermunterte Bachhuber die Mitglieder und stimmte sie auf den Wahlkampf ein.

CSU-Bundeswahlkreisgeschäftsführer Dr. Leopold Hahn stellte hier auch das „Haustür-Wahlkampfset“ in Aussicht, das der Ortsverband anfordern könne: Hinter dieser Wahlwerbung verbirgt sich ein mit Informationsbroschüre zur Europawahl gefüllter Turnbeutel.

Thomas Schwarzenberger warb um seine Wiederwahl als Bürgermeister bei der Kommunalwahl 2020: „Wir wollen eine Mannschaft stellen mit Leuten, denen die Bürger etwas zutrauen und sich etwas zutrauen.“ Im Team will der Rathauschef Ideen und die positive Entwicklung für den Ort weiter vorantreiben.

Nico Schwarze