Öffnen sich die Schleusen, wird‘s für Fauna und Flora gefährlich

Von: Christof Schnürer

Die Schleusen sind geöffnet: Das Wasser und der Kies schießen durchs Krüner Stauwehr. © privat

Nach drei Jahren haben sich am Krüner Stauwehr drei Tage lang wieder die Schleusen geöffnet. Zuviel Gestein hat sich oberhalb der Anlage angesammelt. „Für Fische und Vogelbrut wird’s unangenehm“, prophezeit Hans Schanderl vom Kreisfischereiverein.

Krün – Juli 2020 – Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) macht sich mit seinem Parteifreund Florian Streibl medienwirksam auf zum Krüner Stauwehr, um das Kiesproblem persönlich unter die Lupe zu nehmen. Natürlich gibt der gewiefte Landespolitiker keine Versprechungen ab. Auf Zeit spielen, möchte er allerdings auch nicht. „Dass die nächsten zehn Jahre wieder nichts passiert, wird’s nicht geben“, verspricht er im Beisein von Bürgermeistern, Behördenleitern, Weidegenossen und sonstigen Interessenvertretern. Einer hört dabei ganz genau zu: Hans Schanderl.

Der nimmermüde Kämpfer des Kreisfischereivereins wartet seitdem auf ein Signal aus München. „Alle haben sie gesagt, dass das Problem gelöst gehört“, erinnert sich der Kocheler. „Doch keiner hat was getan.“ Er zielt damit auf den von ihm geforderten Kiesfang oberhalb des Krüner Stauwehrs ab, der seiner Meinung nach das verhindern würde, was nun wieder drei Tage lang geschehen ist: Strom-Riese Uniper hat die Schleusen geöffnet. Die Wassermassen erhalten somit ein Ventil und donnern durch den Spalt. Durch den starken Sog werden tonnenweise Kies mitgerissen und bleiben isar-abwärts liegen. „Für Fische und Vogelbrut wird’s unangenehm“, schwant Schanderl aus leidvoller Erfahrung. Denn ufernahe Nester werden mitunter von den Fluten mitgerissen. Gleichsam bilden sich durch das Kiesgeschiebe Gumpen, in denen plötzlich Lebewesen gefangen sind. Schon jetzt weiß Schanderl, was er und seine Mitstreiter am Wochenende tun werden: Elektrofischen in der Isar – Forellen, Koppen und Äschen vor dem sicheren Tod retten. Das alles wäre nicht notwendig, wenn oberhalb des Stauwehrs ein sogenannter Kiesfang installiert werden würde. „Dann braucht es auch keine Notspülungen mehr.“ So geschehen von Mittwoch bis Freitag.

Mediengerecht wird der Auftritt von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber im Juli 2020 am Krüner Stauwehr inszeniert. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

„Der Kies türmt sich langsam, aber kontinuierlich an“, beschreibt Theodoros Reumschüssel, der Sprecher des Walchenseekraftwerks, welches zu Uniper gehört, das regelmäßige Phänomen bei Krün. Gefährlich wird’s dann, wenn das Geschiebe in den Überleitungskanal eingeschwemmt wird. „Dort soll der Kies nicht sein.“ Also musste Uniper am Mittwoch nach knapp drei Jahren die Schleusen am Wehr neuerdings öffnen. Eine solche Aktion kostet übrigens richtig Geld – von über 100 000 Euro pro Notspülung ist die Rede.

Bares, das man sich sparen könnte, findet Schanderl. Er darf nun wieder beobachten, wie sich unterhalb des Wehrs bis zum Wallgauer Isarsteg rund 100 000 Kubikmeter Kies ansammeln und ablagern. Was wiederum eine erhöhte Hochwassergefahr für Krün und Wallgau bedeutet, von Nachteilen für Fauna und Flora ganz zu schweigen.

Die Idee von Schanderl, den Kies bereits oberhalb des Wehrs herauszubaggern, findet Kraftwerkssprecher Reumschüssel nicht verkehrt. „An uns liegt’s nicht.“ Er verweist dabei auf eine von seinem Unternehmen finanzierte Studie der Wasserversuchsanstalt Obernach. Auch die Isartaler Bauernschaft steht einem solchen Konstrukt nicht im Wege. Ganz im Gegenteil: „Die Forst- und Weidegenossenschaft Krün und nach Rücksprache auch die Weidegenossenschaft Mittenwald als ebenfalls Leidtragende der Einkiesungen unterstützen Ihren Vorschlag nach einem Kies-Absetzbecken im Oberwasser“, teilt Krüns Obmann Alois Kramer bereits im Mai 2019 Hans Schanderl in einem Schreiben mit. Alle Warten auf die große Politik.