Der Traum vom zweiten Michelin-Stern im Luxus-Schloss

18 Punkte bei Gault Millau machen Appetit auf mehr: Jetzt wollen die Gourmet-Köche von Schloss Elmau den zweiten Michelin-Stern.

Elmau – Traum-Gespanne – es gibt sie immer wieder. Ob nun Hollywood-Legenden wie Robert Redford und Paul Newman oder das kongeniale Polit-Tandem Karl Schiller (SPD) und Franz Josef Strauß (CSU), als Duo waren sie trotz aller Gegensätze unschlagbar. Auch in Schloss Elmau haben sich zwei gesucht und gefunden: Mario Corti (41) und Christoph Rainer (44).

Die beiden bilden sozusagen in der heimischen Gourmet-Gastronomie und weit darüber hinaus die Crème de la Crème. Aktueller Beleg ihres exquisiten Könnens: Der renommierte Restaurantführer Gault Millau verlieh dem Elmauer „Luce d’Oro“ 18 von 20 Punkten – einen mehr als im vergangenen Jahr. „Sagenhaft“ findet Corti, der Kulinarische Direktor des Fünf-Sterne-Superior-Hotels.

Das „Cultural Hideaway“ wird zwar seit Jahren mit Preisen überhäuft, aber 18 Punkte bei den strengen Testern von Gault Millau, das ist selbst bei den erfolgsverwöhnten Elmauern eine Premiere. „Wir freuen uns riesig darüber“, betont Corti, der im Schloss Herr über acht Restaurants, fünf Küchen und 65 Köchen inklusive zehn Auszubildenden ist.

Mit dem mehrfachen Sternekoch Rainer hat man sich vor einem Jahr zudem einen ganz dicken Fisch aus Hessen an Land gezogen. Seit Oktober 2017 hat der gebürtige Hanauer im „Luce d’Oro“ – 25 Plätze – das Sagen. Ihn wählten die Experten von Gault Millau zum Aufsteiger des Jahres. Neben seinen „schönsten Tellerstillleben“ attestieren ihm die anonymen Prüfer ein Gespür für „die perfekte Harmonie von Gerichten“.

Hört sich gut an und macht Appetit auf mehr. „Das ist ein Zeichen in die richtige Richtung“, verdeutlicht Corti. Er arbeitet mit Rainer – und das ist ein offenes Geheimnis – nämlich auf den zweiten Michelin-Stern hin. Einer prangt schon über dem Luxus-Schloss. Gut möglich, dass voraussichtlich im Februar 2019 der ersehnte zweite hinzukommt. „Wir hoffen schwer“, lässt Corti durchblicken. Die sechs Köche und fünf Service-Kräfte um Chef Rainer im Luce d’Oro und natürlich der Gourmet-Koordinator selbst tun jedenfalls alles, um das große Ziel zu erreichen. Jeden Tag Top-Leistungen abliefern, sei „anstrengend“, schildert Corti, „aber mit Christoph Rainer haben wir einen Vollprofi im Team“. Übrigens: Der Elmauer Gourmet-Tempel wird nicht nur von Hausgästen frequentiert. Inzwischen verzeichnet man im Luce d’Oro einen „unglaublichen Anstieg“ an auswärtigen Feinschmeckern. Waren es bislang etwa fünf Prozent der erlesenen Kundschaft, so sind’s inzwischen um die 15 Prozent. Qualität spricht sich rum. Dafür sorgen nicht zuletzt die sagenhaften Bewertungen im Gault Millau. Dessen Tester haben nicht nur das Luce d’Oro mit einer üppigen Anzahl an Punkten bedacht. Auch die Arbeit im „Fidelio“ (15) und im Restaurant des neugebauten Retreats (14) wurde reichlich bedacht. Insgesamt gingen also 47 Punkte ins Elmauer Tal. „Ein wahnsinniger Schnitt“, unterstreicht Corti. „Da gibt es nur ganz wenige, die besser sind als wir.“

Ob die Tester von Michelin – in der Regel sollen sie mehrmals im selben Restaurant auftauchen – sich schon Rainers Kreationen auf der Zunge haben zergehen lassen, keiner weiß es. „Das kriegen wir nicht mit“, versichert der Kulinarische Direktor. Doch eines weiß Corti ganz bestimmt: Im Luce d’Oro ist man ganz knapp dran am zweiten Stern.