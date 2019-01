Schloss Elmau – die Talentschmiede

Das G7-Hotel Schloss Elmau ist in vielerlei Hinsicht spitze. Auch in puncto Ausbildung macht den Wohlfühl-Profis keiner was vor.

Elmau – Bestes Spa in den Alpen, weltbestes Ferienhotel, schönstes Wellness-Hotel Europas – die Liste an Auszeichnungen ließe sich in Schloss Elmau beliebig fortführen. Dass die G7-Herberge, in der selbst Staats- und Regierungschefs aufs Beste verwöhnt wurden, aber auch in puncto Ausbildung in der Region ein Leuchtturm und eine Talentschmiede ist, beweist das jüngste Zertifikat der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. „IHK-Ausbildungsbetrieb 2018 – hier wurde ein Einser-Azubi ausgebildet“ prangt auf dem Aufkleber, der nun Personalleiterin Wiebke Mowat überreicht wurde.

Der erwähnte Spitzen-Lehrling des Hauses ist Maximilian Wolff, der mit der Traumnote eins seine Kochlehre abgeschlossen hatte und zum Bedauern der Elmauer inzwischen Richtung Sylt weitergezogen ist. Wie herausragend Wolffs Leistung war, dokumentiert ein kleines Zahlenspiel: Bundesweit gab es im Vorjahr 4853 Koch-Prüflinge. 3965 haben bestanden – lediglich 58 mit einer Eins, darunter Elmau-Talent Wolff.

Seine Leistung strahlt auf das gesamte Unternehmen mit zirka 320 Mitarbeitern, davon 60 Lehrlinge. „Jedes Jahr bilden wir rund 20 Azubis in den Berufen Hotelfach und Köche aus“, verdeutlicht Mowat. Sie möchte eines allerdings nicht verheimlichen: „Der Fachkräftemangel ist auch für uns deutlich spürbar, und deswegen ist uns das Thema Ausbildung sehr wichtig.“ Wie herausfordernd das Thema Personal selbst im Vorzeigebetrieb Schloss Elmau ist, zeigen die laut Mowat „tollen Übernahmeangebote“, um Fachkräfte langfristig zu binden. „Ein bei uns ausgelernter Azubi ist für uns wertvoller als externe Kandidaten“ – weil sie „unser komplexes Haus“ bereits kennen und so die Zusammenhänge bestens verstehen. Doch hehre Worte allein reichen nicht. „Wir bieten nach der Ausbildung attraktive Übernahmeprämien und höhere Gehälter an sowie spannende Positionen wie zum Beispiel ein Management-Trainee.“ Denn eines ist in Elmau auch klar: Spitzen-Gastronomie ist nur mit Spitzenkräften möglich.