Mysterium in Krün: „Schwalben“-Diebstahl hält Maibaum-Kommando auf Trab

Maibaum-Wache: Die Krüner Burschen haben ihr Wahrzeichen auf dem Lagerplatz an der Krottenkopfstraße bei einer kühlen Halbe stets im Blick - die „Schwalben“ allerdings nicht. © Wolfgang Kunz

In Krün rätselt man: Wer hat nur die „Schwalben“ gestohlen? Ohne sie ist das althergebrachte Maibaum-Aufstellen unmöglich.

Krün – 40 Meter hoch, 216 Jahre alt: Ein echtes Prachtexemplar, das die Krüner Mannsbilder im Barmsee-Wald geschlagen haben. Zum zwölften Mal hat die Familie von Finck den Maibaum gestiftet. Ihn hatten die hiesigen Burschen bei der obligatorischen in der Nacht auf 1. Mai auf dem Lagerplatz an der Krottenkopfstraße stets im Blick. Potenzielle Diebe hatten also keine Chance.

Dennoch konnte das für 7 Uhr geplante Aufstellen auf dem Dorfplatz erst mit 45 Minuten Verspätung beginnen. Das hatte einen handfesten Hintergrund, der im gesamten Landkreis wohl einzigartig sein dürfte. Bislang Unbekannte hatten nämlich in der sogenannten Freinacht die „Schwalben“ gestohlen.

Ohne diese langen Stangen kann bekanntlich kein Maibaum nach oben gelupft werden. Eingelagert waren diese in besagter Nacht im Gerätestadel von Hans Kriner („Beer“), vor dessen Anwesen auch der Maibaum steht. Was den Schwalben-Diebstahl so skurril macht: Der fragliche Geräteraum war abgesperrt. „Das muss ein Insider gewesen sein, denn das Schloss wurde nicht aufgebrochen“, erzählt Kriner. Stattdessen bediente man sich eines Nachschlüssels. Bemerkt hatte das Maibaum-Kommando den dreisten Diebstahl erst bei einem nächtlichen Kontrollgang.

Was folgte, war eine sofortige und aufwendige Suche. Der erste Verdacht fiel in den großen Nachbarort – zu den Mittenwalder Fingerhaklern. „Sie haben uns erklärt, dass sie dafür nicht in Frage kommen, weil sie mit ihrem Maibaum selbst genug zu tun haben“, beschreibt Franz Kriner („Wulf“), der Zweite Vorsitzende der Trachtler, die nächtliche Fragerunde.

Doch jetzt war guter Rat teuer. Keine Spur von den Schwalben. Noch wenige Stunden, dann sollte es eigentlich mit dem Aufstellen beginnen. Ohne Stangen aber ein Ding der Unmöglichkeit. Gegen Morgen haben die Krüner sie dann doch noch gefunden – auf einem Parkplatz am nördlichen Ortsausgang von Wallgau in Richtung Walchensee im Wald.

Für Bürgermeister Thomas Schwarzenberger bleibt dieser Fall ein Mysterium. „Wir wissen bis jetzt nicht, wer das angestellt hat, zumal es auch keine der sonst üblichen Auslöse-Forderungen gegeben hat.“ Zum Glück für alle Teilnehmer und Zuschauer gab es gestern nur eine geringe Zeitverzögerung. Was sicherlich auch der Erfahrung des Maibaum-Chefs Alois Kramer geschuldet war. Dank seiner Übersicht, der akribischen Vorbereitung und der präzisen Kommandos gelang es, dass der Krüner Maibaum trotz der Zeitverzögerung zumindest um 12 Uhr in der Senkrechten stand. Wolfgang Kunz