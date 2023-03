Sein Herz ließ ihn im Stich: Bewegender Abschied von Carlo Tronci

Von: Tanja Brinkmann

Sein Weg ist zu Ende: Carlo Tronci starb mit gerade einmal 39 Jahren. © Privat

Es war ein Schock – für seine Familie, die Kollegen bei der Skischule Garmisch-Partenkirchen und auch für viele Krüner. Carlo Tronci, ein junger Familienvater, ist mit 39 Jahren gestorben. Ein Schicksalsschlag, mit dem bei dem passionierten Sportler niemand rechnen konnte.

Krün/Garmisch-Partenkirchen – Was wäre wenn... Viele Fragen, die sich Josefine Tronci derzeit stellt, fangen mit diesen drei Worten an. Vor allem eine beschäftigt die Krünerin: „Was wäre, wenn ich da gewesen wäre?“ Daheim in dem Haus, das ihr Mann für sie und ihre Familie gebaut hatte. In der Nacht, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellen sollte, war sie aber nicht dort, sondern mit ihrem Vater und der gut eineinhalbjährigen Tochter in Sulden im Skiurlaub. Dass das Herz von Carlo Tronci, dem Mann, mit dem sie seit 2014 glücklich und seit 2019 verheiratet war, aufhört zu schlagen – damit hatte niemand gerechnet.

Der 39-Jährige, der zeitlebens viel Sport getrieben und gesund gelebt hat, lag einfach leblos in seinem Haus. Vonseiten der Polizei, die in einem solchen Fall erst einmal ermittelt, erfährt sie später, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. „Es war ein schwerer Herzinfarkt“, bestätigt Josefine Tronci. „Der Arzt hat gesagt, dass es sehr schnell gegangen ist.“ Der Mediziner zeigte sich auch erstaunt, wie Carlo Tronci, dessen Herz massiv vorgeschädigt war, noch so viel Sport machen konnte. Seine Einschätzung: „Er muss hart im Nehmen gewesen sein.“

Das Team der Skischule Garmisch-Partenkirchen, die Carlo Tronci seit 2014 leitete, schlug am Morgen Alarm. „Er war ja sehr zuverlässig, deshalb haben wir uns gewundert, warum er nicht da ist“, erinnert sich Michael Zahler, einer der Gesellschafter der Skischule. Nach einigen Telefonaten hatten sie die traurige Gewissheit. „Ein großer Schock.“ Erst langsam können alle fassen, was passiert ist. Und dass der Krüner „nicht mehr plötzlich ums Eck kommt“. Bei einer Gedenkminute am Kreuzwankl haben sich die Skilehrer – vor Ort waren Vertreter aller hiesigen Schulen –, Mitarbeiter der Bayerischen Zugspitzbahn und weitere Weggefährten von Carlo Tronci verabschiedet. Der Sessellift am Hausberg in Garmisch-Partenkirchen stand still, ehe der Verstorbene eine symbolische letzte Runde drehte. „In einem Sessel stand ein Foto von ihm mit zwei Kränzen“, erzählt Zahler. Und ganz kurz spitzte an dem trüben Tag die Sonne hervor.

Bewegender Abschied: Am Kreuzwankl im Hausberg-Skigebiet versammeln sich Kollegen, Freunde und Weggefährten zu einer kleinen Gedenkfeier für Carlo Tronci. Der Sessellift steht deshalb einen Moment still, dann dreht der verstorbene 39-jährige Krüner symbolisch eine letzte Runde: Ein Bild von ihm und Blumen liegen dafür in einem der leeren Sessel. © Bayerische Zugspitzbahn

Ein Zeichen, davon ist Josefine Tronci überzeugt. Einen ähnlichen Moment erlebte sie bei der Trauerfeier am Kurhaus Krün. Dort konnten sich alle von ihrem Mann verabschieden. „Nicht so traditionell“, sagt seine Frau. Seine letzte Ruhestätte findet Carlo Tronci am morgigen Mittwoch im Stillen Wald im Elmauer Tal. „Eine wunderschöne Möglichkeit“, findet die 31-Jährige. Auch für die Kinder. Gerade mit ihrer Tochter Mila kann sie so einen Spaziergang zu dem Baum machen, den sie sich für die nächsten 50 Jahre gesichert hat. Auch für Stella, Troncis erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung, ist es sicher leichter, dorthin und nicht auf einen Friedhof zugehen. Seine Familie war dem Verstorbenen enorm wichtig. „Er wollte immer, dass alles für Mila und mich passt, wir es schön haben“, sagt Josefine Tronci. „Und er war so stolz auf seine große Tochter, die ihren eigenen Weg gemacht hat.“

Der Weg, den Carlo Tronci eingeschlagen hat, war seit seiner Kindheit vorgezeichnet. Als Zweijähriger stand er zum ersten Mal auf Skiern, begleitete später den Opa, Peter Porath, bei seinen Skikursen. „Er war sein Idol“, weiß Josefine Tronci. Wie der Großvater fuhr ihr Mann Rennen, später auch im Nachwuchsbereich mit Maria Riesch und Felix Neureuther, war Mitglied im Skiclub Krün, entschied sich aber gegen den Rennsport. Nach seiner Ausbildung zum Elektriker – „als Schreiner wie sein Opa hat er keine Lehrstelle bekommen“ – , wollte er lieber auch Skilehrer werden. Das war seine Passion. Sein Wissen, seine Erfahrung gab Carlo Tronci zudem als Ausbilder beim Deutschen Skilehrerverband weiter. „Daran und an seiner Arbeit in der Skischule hatte er viel Freude“, betont seine Frau.

Wie es in der Skischule weitergeht, muss sich zeigen. „Wir eruieren gerade die Möglichkeiten“, sagt Zahler. Die Fußstapfen sind groß. „Carlo war ein herzensguter Mensch, er hatte für jeden ein offenes Ohr.“ Auf ihn war immer Verlass. Das hat sich auch gezeigt, als ihn Zahler, der mit Langlaufskiern unterwegs war, mal am Hausberg getroffen hat. Nach einem Absacker im Bayernhaus war guter Rat teuer, wie Zahler die Abfahrt meistern sollte. „Da hat mich Carlo einfach Huckepack genommen. Er war wirklich ein traumhaft guter Skifahrer.“