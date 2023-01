Bergwachtball Krün: Selbst der Landesvater spricht

Von: Christof Schnürer

Der Zufall steht Pate: In der Zugspitzbahn-Kabine treffen Simon Glasl (4. v. l.) und Michael Pogrzeba (r.) den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (2. v. r.). Darüber staunen auch (v. l.) der Landtagsabgeordnete Harald Kühn, die Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin Elisabeth Koch und Landrat Anton Speer. Foto: privat © privat

Den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für einen Faschingstrailer vor die Kamera zu bringen, gelingt nicht jedem. Ein paar Maschkera aus Krün haben’s geschafft. Dort wird am kommenden Samstag mit dem kultigen Nostalskirennen auf sportliche Weise die heiße Phase der Fosnocht eingeläutet.

Oberes Isartal – Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in Bergbahn-Gondel steigt, und wenige Sekunden später betritt ein Promi die Kabine? Am 4. Januar hat sich ein solcher Zufall auf der Zugspitze abgespielt. Dort drehten Simon Glasl, Michael Pogrzeba, Valentin Achner und Martin Kriner (Kameramann) aus Krün gerade Sequenzen für das Promovideo „Asia im Isartal“. Als die Bilder im Kasten waren, ging’s für sie mit der Zugspitzbahn wieder nach unten. „Plötzlich ist der ganze Tross anmarschiert“, erinnert sich Pogrzeba – und zielt damit auf den bayerischen Ministerpräsidenten und sein Gefolge. Sie hatten auf Deutschlands höchstem Berg gerade medienwirksam auf dem Zugspitzplatt zum Thema alpine Sicherheit gesprochen.

„Ihr wisst schon, dass das politisch nicht korrekt ist, was Ihr da gerade macht.

Den Burschen aus Krün hingegen ging’s um den Trailer für den Bergwachtball, der diesmal eine asiatische Note bekommt. Weshalb sich Simon Glasl etwas fernöstlicher gab. „Ihr wisst schon, dass das politisch nicht korrekt ist, was Ihr da gerade macht. In Berlin kriegt Ihr da Ärger“, wies der Landesvater die Maschkera in der Enge der Gondel hin. Was man in dem gestutzten Facebook-Video nicht mehr hört, ist Söders Zusatz: „Aber Gott sei Dank sind wir in Bayern.“ Immerhin haben die Krüner einen O-Ton des Ministerpräsidenten, schafft auch nicht jeder.

Mit Hilfe von oben scheint es allen Unkenrufen zum Trotz nun auch am kommenden Samstag mit dem Nostalskirennen am Krüner Barmseelift zu klappen. „Es schaut gut aus, das müssten wir hinbringen“, meint Michael Pogrzeba, der namens des Junggesellenvereins auch bei der Organisation dieser historischen Brettl-Gaudi mitverantwortlich zeichnet.

Der Retro-Pistenspaß, der seit 2007 immer mehr Neugierige an den Barmsee lockt, hätte eigentlich schon kurz nach Silvester starten sollen. Damals spielte das milde Wetter nicht mit. Jetzt gehen die Temperaturen wieder nach unten. Eine kalte Nacht, und die Schneekanone kann laufen. „Da bin ich sehr zuversichtlich“, legt auch Bürgermeister Thomas Schwarzenberger Optimismus an den Tag.

Doch der Bergwachtball und das nostalgische Rennen mit Schnaps und Knickerbockern sind beileibe nicht alles, was die närrische Zeit zwischen Krepelschroffen und Brunnstein 2023 zu bieten hat: So geht es für die Fußballer des SV Krün beim Sportlerball „Zurück ins Mittelalter“ samt Königs-Casting. Auch in Mittenwald wird wieder auf Teufel komm’ raus gegunkelt und noch vieles mehr. Natürlich richten sich alle Blicke unterm Karwendel traditionell auf den „Unsinnigen“. Denn an diesem Tag werden die Schellenrührer, Pfannenzieher oder Jaklschutzer einmal mehr vor tausenden von Schaulustigen im Obermarkt hüpfen, juchzen und Radau machen. Zu guter Letzt wird der Fasching sogar eingegraben. Aus sicheren Quellen heißt es, kein geringerer als Trachtenvorstand und Gemeinderat Franz Lipp darf die Leiche spielen. In Wallgau soll sich ebenfalls was zum Finale rühren. Geplant ist laut Trachtlerchef Franz Breith entweder ein Umzug oder ein Spiel. Genaueres weiß man heute Abend. Denn dann tagen im Feuerwehrhaus die Vereinsvorstände und hecken so manche Idee aus.

Der Isartaler Fasching – eine ebenso lustige wie ernste Angelegenheit.