In Krün gibt mysteriöse Serie an Wasserrohrbrüchen Rätsel auf

Von: Josef Hornsteiner

Auch im Rathaus kam es zu einem Wasserschaden. © PETER KORNATZ

Das Trinkwasser-Kanalnetz in Krün wird zurzeit von einer Serie an Rohrbrüchen heimgesucht. An sechs verschiedenen Orten ist es beschädigt. Nun sucht eine Spezialfirma nach den Gründen - und nach weiteren Lecks.

Krün – Ein Bruch – und schon ist Wasser aus dem Asphalt gesprudelt. Gleich bei der Ortseinfahrt Klais tat sich auf der Straße plötzlich eine Quelle auf. Kein Naturschauspiel, sondern gleich eine ganze Serie an Wasserrohrbrüchen erlitten Krün und Klais in letzter Zeit. Eine Spezialfirma nimmt nun das gesamte Kanalnetz unter die Lupe. Denn ist mit der unglücklichen Häufung an Brüchen zwar die Trinkwasserversorgung nicht in Gefahr, doch geht Unmengen des wertvollen Nasses verloren und könnte auf lange Sicht für weitere Schäden sorgen.

Gleich sechs Mal innerhalb kurzer Zeit hat’s quasi gesprudelt in dem Isartaler Ort. „Warum, das ist noch nicht so ganz klar“, erklärt Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Krüner Rathaus. Die Hintergründe soll nun eine Spezialfirma herausfinden. „Jahrelang passiert nichts, dann kommen plötzlich einige Brüche gleichzeitig“, erklärt Schwarzenberger. „Ob’s am Wetter liegt oder an Erdbewegungen, kann noch nicht genau gesagt werden.“ Das Alter spielt bei den meisten Kanalrohren eine eher untergeordnete Rolle: Jene aus Gusseisen unterhalb der Fischbachalmstraße ist der älteste Abschnitt im Ort. Die Kanäle stammen noch aus dem Jahr 1880 und sind an sich noch gut in Schuss. Doch bricht selbst dort hin und wieder eine Naht.

Material und Alter der Rohre sind an allen sechs Stellen unterschiedlich

Rohrbrüche gab’s neben der Fischbachalmstraße zudem unter der Einfahrt in die Staatsstraße in Klais, am Gschwand, unter der Finzbachstraße und der Feldstraße. Doch nicht an allen Stellen ist Wasser an der Oberfläche ausgetreten, weshalb die Suche nach dem Leck oftmals zur Suche nach der oft zitierten Nadel im Heuhaufen wird. „Wir können sehen, wenn viel Wasser verbraucht wird“, erklärt Schwarzenberger. Das passiert oft in der touristischen Hochsaison, wenn sich viele Menschen in Krün aufhalten. „Dazwischen kommt weniger Wasser.“ Wenn die Werte aber dennoch hoch bleiben, lohnt sich ein genauerer Blick.

Lecks fallen beispielsweise auf, wenn es bei einem Hydranten rauscht, beim nächsten dann nicht mehr. „Da kann der Suchbereich etwas eingrenzt werden.“ Um die restlichen unterirdischen Lecks zu finden, dafür ist dann eine Spezialfirma nötig. Die Qualität des Trinkwassers sei aber in keiner Weise in Gefahr, betont der Bürgermeister. „Doch verlieren wir durch die Brüche enorm viel Wasser.“

Wie es der Zufall will, gibt es auch im Rathaus einen Wasserschaden

Und wie es der Zufall will, kam es zeitgleich auch im Rathaus zu einem Wasserschaden. In der gemeindeeigenen Wohnung unterm Dachgeschoss ist ein Eckventil am Waschbecken abgebrochen. 30 Minuten lang strömte das Nass vom Ober- bis ins Erdgeschoss. Bei genauerer Betrachtung gestalteten sich die Schäden als ärger wie anfangs vermutet. „Die Küche muss jetzt rausgenommen und wieder eingebaut werden“, teilt er mit. Zudem müssen Türen ausgetauscht und Fliesen erneuert werden. Die Sperrholzplatten darunter haben zu quellen begonnen. „Dann hat’s die Fliesen von der Wand gedrückt.“ Die Schadenssumme dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Der Arbeitsbeginn hat sich zudem verzögert, „weil wir lange auf unseren Versicherungsbescheid warten mussten“ – bei Feuchtigkeit im Haus natürlich eine ungute Sache. Jetzt sei aber alles geregelt, die Schäden werden in Kürze repariert. Die zwei betroffenen Räume, der Kopierraum und das Sozialzimmer, gleichen aktuell einem Rohbau. „Anfang kommender Woche können wir mit dem Wiedereinbau beginnen.“