„Schwalben“-Diebstahl: Spur führt nach Wallgau

Von: Christof Schnürer

Ohne Stangen kein Maibaum: Zum Glück sind sie am Sonntag in Krün ja wieder aufgetaucht. © Wolfgang Kunz

Die „Schwalben“-Diebe, die beim Maibaum-Aufstellen in Krün ganze Arbeit geleistet haben, sind in Wallgau zu finden. Doch ihren im Grunde gelungenen Coup haben sie nicht zu Ende gebracht.

Krün/Wallgau – Wenige Tage nach dem „Schwalben“-Coup kristallisiert sich immer deutlicher heraus: Die Spur führt nach Wallgau. Eigentlich wollten die Krüner Maibaum-Freunde Gras über die peinliche Sache wachsen lassen. Wer lässt sich schon gerne wenige Stunden vor dem großen Moment das Werkzeug klauen? Letztlich waren es ein paar wenige, aber verräterische Worte von Trachtlerchef Bernhard Benz am Dienstagabend im Krüner Gemeinderat.

Dort sollte der CSU-Vertreter auf Bitte von Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) nochmals kurz die Maibaum-Zeremonie vom Sonntag Revue passieren lassen. In diesem Zusammenhang sprach der Soienbergler-Vorstand von einer unvorhergesehenen Verzögerung – „wegen der Wallgauer Kameraden“.

Spätestens jetzt wussten alle Außenstehenden Bescheid: Nicht die Mittenwalder Fingerhakler, die man in Krün ursprünglich in Verdacht hatte, sondern böse Buben aus dem Nachbar-Dorf waren es, die dem Maibaum-Kommando die „Schwalben“ in einer nie da gewesenen Nacht- und Nebelaktion gestohlen haben. Ohne diese Holzstangen, bis zu 13 Meter lang, kann der mächtige Fichtenstamm bekanntlich nicht auf althergebrachte Weise, sprich mit purer Manneskraft, in die Höhe gelupft werden.

Die haben wohl Angst gekriegt, eine Auslöse zu verlangen.

„Das werden die Trachtler nicht gerne hören, aber das war unsere Schuld“, stellt Bürgermeister Thomas Schwarzenberger klipp und klar fest. Früh morgens so gegen 5 Uhr wird der Krüner Rathauschef aus dem Bett geläutet. Am anderen Ende Soiernbergler-Vorstand Benz. Er und Chefaufsteller Alois Kramer („Ferl“) haben kurz zuvor erfahren, dass Unbekannte sich in einem Stadel zwischen Krün und Wallgau geschickt Einlass verschafft und die dort gelagerten „Schwalben“ abtransportiert hatten. Die Operation „Stangen-Klau“ ging wohl Samstagnacht gegen 22 Uhr über die Bühne.

Was die Organisatoren vom Krüner Trachtenverein besonders stutzig machte, ist die Tatsache, dass sich anschließend keiner der Diebe meldete und Forderungen stellte. „Die haben wohl Angst gekriegt, eine Auslöse zu verlangen“, spekuliert Thomas Schwarzenberger. Denn die Langfinger aus dem Dunstkreis des Wallgauer Trachtenvereins sollen noch sehr jung gewesen sein – kein einziger über 20 Jahre. Hört man zumindest.

In Krün jedenfalls herrscht in den frühen Morgenstunden des 1. Mai hektische Betriebsamkeit. Überall schwirrt man aus und fahndet nach den Holzstangen. Irgendwo hinter dem Wallgauer Bichl Richtung Walchensee werden sie an einem Wald gefunden. Der von der Familie von Finck gestiftete Maibaum kann doch noch aufgestellt werden. Aber die beiden Chefstrategen Benz und Kramer werden wohl ein paar graue Haare mehr bekommen haben. Doch alle Verantwortlichen nehmen die Stangen-Aktion sportlich. Von einem Einbruch will Bürgermeister Schwarzenberger jedenfalls nichts wissen. „Da weigere ich mich, niemanden ist ein Schaden entstanden.“ Und irgendwie gehört es dazu, dass die Krüner ihren Maibaum lieben und die Wallgauer den Nachbarn deshalb ärgern wollen.

Also von unserer Seite kriegen sie nicht geschimpft.

Die Führungsmannschaft der „Simetsbergler“ in Wallgau war in die Sache nicht eingeweiht, versichert zumindest Trachtlerchef Franz Breith. „Keiner von uns hat was gewusst.“ Erst als sich mitten in der Nacht eine Stimme aus Krün bei ihm am Telefon meldet, macht es bei ihm klick. Über die Aktion der Dorfjugend sagt Breith: „Also von unserer Seite kriegen sie nicht geschimpft.“ Denn im Grunde war es der perfekte Coup. „Er war nur nicht zu Ende gedacht.“ Breith formuliert es in der Fußballersprache. „Die Burschen haben einen Elfmeter gekriegt und ihn nicht verwandelt.“ Sprich den verdienten Lohn – Bier und Brotzeit – eingefahren.

Einen solchen Vorfall hat es in 83 Jahren in Krün bislang noch nicht gegeben. Seitdem stellen die Einheimischen dort im Dreijahres-Rhythmus einen Maibaum auf. Bezeichnenderweise war es Peter Schwarzenberger (1899 bis 1983), ein gebürtiger Lenggrieser und Großvater des heutigen Bürgermeisters, der diesen Brauch aus dem Isarwinkel mitbrachte – argwöhnisch beäugt von den Wallgauer Nachbarn, die sich bis heute gegen diese „Unsitte“ wehren. Ein einziges Mal in der Ortshistorie soll es auch in Wallgau mal einen Maibaum gegeben haben. Angeblich hatten die amerikanischen Besatzer Lust dazu und platzierten am Hotel Post ein Stangerl. Von 1946 bis 1948 soll es Einheimische und Gäste gegrüßt haben.