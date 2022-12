„Nichts süßlich-überzuckertes“: Eine trotzige junge Frau im Kampf mit den Naturgewalten im Isartal

Von: Tanja Brinkmann

Viel gelernt über Melken und Mähen hat Dr. Susanne Betz. © joho

Das bäuerliche Leben im 19. Jahrhundert beschäftigt Dr. Susanne Betz, seit sie ein Porträt von Wilhelm Leibl gesehen hat. Inspiriert von dem „Mädchen mit weißem Kopftuch“ schrieb die Wahl-Gerolderin „Heumahd“. Einen Heimatroman, der im Oberen Isartal spielt und der ganz ohne Kitsch auskommt.

Gerold – Selbstbewusst, fast ein bisschen trotzig schaut sie die an, die sie in der Neuen Pinakothek in München besuchen. Das „Mädchen mit weißem Kopftuch“ lässt sich nichts vormachen und es bestimmt vor allem selber, was mit ihm passiert. Ungewöhnlich für eine junge Frau um 1876/77 – insbesondere für eine vom Land. Um diese Zeit hat Wilhelm Leibl sie porträtiert. „Vorher waren Bauern nur Accessoires auf Bildern, er war der erste Künstler, der sie als Menschen gewürdigt hat“, sagt Dr. Susanne Betz. Das Bild fasziniert die Journalistin und Autorin, die ihre Wahlheimat in Gerold gefunden hat. Seit Langem. Sogar so sehr, dass sie inspiriert davon die Geschichte einer trotzigen jungen Frau entwarf, die im Rhythmus der Jahreszeiten und im Kampf mit den Naturgewalten einen einsamen Hof im Oberen Isartal bewirtschaftet. Plastisch, bildmächtig und ergreifend – drei Adjektive, die ihren vierten Roman „Heumahd“ perfekt beschreiben.

„Dass ich das Gemälde ,Bauernmädchen mit weißem Kopftuch‘ von Wilhelm Leibl in Zusammenhang mit gerade dieser Alpenlandschaft brachte, geschah zufällig“, sagt Betz, die eigentlich im Raum München lebt. Der Künstler, einer der wichtigsten Vertreter des Realismus in Deutschland, wirkte überwiegend im Chiemgau, arbeitete wohl vor allem dort. Den Landkreis besuchte er aber auch. Mehrfach zur Jagd. Deshalb verlegte Betz ihr „Mädchen mit weißem Kopftuch“, das Vorbild für ihre Vroni Grasegger, kurzerhand ins Werdenfelser Land. Eine Region, die der Autorin seit Kindesbeinen vertraut ist – „ meine Großeltern hatten ein Haus in Garmisch-Partenkirchen“. Nach dem Abitur jobbte sie in Schloss Elmau, in Gerold hat sie mit ihrer Familie eine kleine Wohnung gemietet. „Meine seelische Heimat“ nennt die Hörfunkredakteurin in der Abteilung Politik des Bayerischen Rundfunks das Isartal.

Vroni Grasegger hat ihren eigenen Kopf

Am Geißschädel, „den ich für das Buch etwas höher gemacht habe“, oberhalb des fiktiven Loisbichl, irgendwo zwischen Krün und Wallgau liegt der Hof von Vroni Grasegger. Ludwig II. ist gerade im Starnberger See umgekommen, und ihr Mann im Suff gestürzt, liegen geblieben und erfroren. Das mit dem Kini ist schlimm, die Sache mit dem Bauern aber ein großes Glück. Er hat seine junge Frau geprügelt, geschunden und missbraucht. Jetzt muss sie den Hof allein bewirtschaften. Heiraten will sie nicht mehr, auch nach Ablauf des Trauerjahrs nicht. Egal wie sehr der Pfarrer und andere drängen. Die 23-Jährige ist eben nicht auf den Kopf gefallen. Und sie bekommt die Heumahd mit ihrem Knecht Korbinian und der mürrischen Magd Josefa schon hin – trotz des Dauerregens. Bald freundet sie sich mit Leibl an, einem Schrank von Mann, der ihr vor allem die Augen öffnet. Der Maler hat schnell erkannt, dass Vroni kurzsichtig ist, und bringt ihr eine Brille mit. Er sorgt zudem dafür, dass ein befreundeter Arzt ihre behinderte Stieftochter Rosl, oft als „Idiotenkind“ verspottet“, anschaut und ihr bei der Förderung des Mädchens mit Downsyndrom hilft.

Wie Leibl ist auch der Mediziner an eine reale Person angelehnt. Nach dessen Vater, dem Neurologen und Apotheker John Langdon-Down, ist diese Chromosomenanomalie benannt. „Ich habe ziemlich viel recherchiert, auch darüber, wie diese Kinder damals behandelt wurden“, sagt Betz, Genau das ist die Stärke der promovierten Historikerin. „Ich mag es, in die Tiefe zu gehen, das macht mir große Freude.“ Zeitungen sind ihr dabei eine große Hilfe. So erfuhr sie beispielsweise, was um 1880 ein Stierkalb gekostet hat. Oder von dem „sehr seriösen“ Auswanderungsagenten, der Emigrationswillige auf dem Weg in die USA unterstützt hat.

Fortsetzung von „Heumahd“ in Planung

„Heumahd“ ist Betz’ vierter Roman. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes arbeitete sie in Teilzeit, behielt das auch bei, als ihre beiden Töchter und der Sohn älter waren, und fing dann mit dem Schreiben an. Für ihr aktuelles Buch, übrigens das erste, das im Oberen Isartal spielt, hat sie aber nicht nur akribisch recherchiert. Die 63-Jährige ließ sich von einem einheimischen Bauern auch zeigen, wie man mit der Sense umgeht. „Das war mir wichtig, um zu beschreiben, wie sich das anfühlt.“ Es ist eine brutale Arbeit, die fordert. Die aber gerade im Landkreis bedeutend ist zum Erhalt der Kulturlandschaft. Betz’ Eigenversuch hat gezeigt, „dass es mit der Zeit besser wird“, sagt sie und denkt an den Muskelkater nach ihrem ersten Sensenschnitt. Auch ans Melken per Hand wagte sie sich heran, um möglichst authentisch darüber schreiben zu können.

Das ist ihr gelungen. Susanne Betz hat einen Heimatroman veröffentlicht, der ganz ohne Kitsch auskommt. „Das war mir wichtig, ich wollte nichts süßlich-überzuckertes, sondern etwas realistisches schreiben“, sagt die Autorin. Das Ende lässt vieles offen. Und das ist gut so. Betz hat bereits das Exposé für eine Fortsetzung eingereicht. Der Verlag ist interessiert, nach Weihnachten beginnen die Gespräche. Klar ist, dass auch dieses Buch in ihrer „seelischen Heimat“ spielt.

„Heumahd“ von Susanne Betz ist im C.-Bertelsmann-Verlag (ISBN 978-3570103456) erschienen und umfasst 320 Seiten. Das Buch kostet 22 Euro.