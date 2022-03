Ukraine-Krieg erreicht Krün

Flüchtlinge ohne Ende landen derzeit auch im Bahnhof Görlitz. Von dort geht es für viele ukrainische Familien nach ganz Europa. © IMAGO/Andrà Lenthe Fotografie

Die Auswüchse von Putins Waffengang bekommt nun auch das Gastgeber-Dorf des G7-Gipfels zu spüren. So wird auf dem Festplatz im Gries ein Aufnahmelager für Flüchtlinge entstehen. In einer denkwürdigen Sondersitzung stimmte am Mittwochabend der Krüner Gemeinderat einstimmig dafür.

Krün – Unzählige Sonderzüge und Reisebusse bewegen sich derzeit Richtung Westen. Zu hunderttausenden strömen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Putins Krieg wird schon bald auch in Krün – im Juni Gastgeberort des G7-Gipfels – spür- und sichtbar werden. Denn auf dem Festplatz im Gries soll ein Aufnahmelager entstehen. Der Gemeinderat segnete den Bau einer sogenannten Traglufthalle am Mittwoch in einer eilig einberufenen Sondersitzung einhellig ab.

Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) schilderte eingangs die grausame Realität in der von der russischen Armee überfallenen Ukraine: Frauen und Kinder oder ältere Menschen müssen schlagartig ihre zerstörte Heimat verlassen. Über drei Millionen Ukrainer sollen Schätzungen zufolge bislang auf der Flucht sein. Davon sind 175 000 in Deutschland registriert. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher, weil sich ukrainische Staatsbürger 90 Tage als Touristen in der Bundesrepublik aufhalten können. Irgendwann schwappen diese Menschenmassen auch in die Region.

Über die Folgen von Putins unbarmherzigen Angriffskrieg hatte sich nun auch Christian Scheuerer (parteifrei) aus Ohlstadt, der Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, ein Bild an der polnisch-ukrainischen Grenze gemacht, was den Landkreis demnächst erwartet. Täglich stranden dort etwa 15 000 traumatisierte Flüchtlinge, werden in Hallen registriert und in Europa verteilt. Nach dem sogenannten Königsberger Schlüssel muss Bayern 15,6 Prozent des deutschen Flüchtlingskontingents aufnehmen. Das hat natürlich Auswirkungen auf jeden einzelnen Landkreis im Freistaat.

Mein erster Gedanke war der Festplatz

Vorsorglich fragte deshalb das Landratsamt auch in Krün nach Flächen für eine autarke Traglufthalle an. Die Rückmeldung aus dem Rathaus folgte angesichts der prekären Lage prompt. „Mein erster Gedanke war der Festplatz“, teilte Schwarzenberger mit. „Dort passt die Infrastruktur. Alle Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser sind auf Bierzelte bis zu 1500 Personen ausgelegt.“ Nachdem es sich aber hier um einen „sensiblen Bereich“ – Schule, Spiel- und Sportplatz – handelt, sprach der Rathauschef im Landratsamt vor und versuchte, den Personenkreis der aufzunehmenden Flüchtlinge steuern zu können. „Dafür gab es keine Garantie.“ Schwarzenberger kontaktierte auch die Polizei. Anders als bei der Gipfel-Premiere 2015 wurde diese Fläche für G7 noch nicht belegt.

Die Sicherheitskräfte rieten, mit dem Aufnahmelager nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs (26. bis 28. Juni) zu starten. Darauf will auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler) auf Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) eingewirkt haben.

Dort soll das geplante Aufnahmelager für Flüchtlinge entstehen: auf dem Festplatz im Krüner Ortsteil Gries. © Leonhard Habersetzer

Die Gemeinde will selbstverständlich helfen und ein Grundstück, zunächst für sechs Monate, zur Verfügung stellen. „Jedoch will ich das nicht alleine entscheiden“, verdeutlichte Schwarzenberger. Zur Diskussion stand eine Traglufthalle mit der maximalen Größe von 36 mal 36 Metern für höchstens 120 Personen. Sie kann räumlich, im Gegensatz zu Containern, individuell gestaltet werden. Unisono sprachen sich fraktionsübergreifend alle Gemeinderäte für Solidarität und Unterstützung aus.

Angesprochen wurde von Alois Kramer (CSU) auch die private Unterbringung. Schwarzenberger sah das zwar als Idealfall, musste aber den Wind aus den Segeln nehmen. „Seit Monaten gibt es keine bezahlbaren Wohnungen. Man muss auch an die Einheimischen denken, die händeringend bezahlbaren Wohnraum suchen und nicht finden.“ Hannes Schmidt (Bürgerliche Wählergemeinschaft/BWG) brachte als Alternative das Gewerbegebiet ins Spiel. Dort sei eine kurzfristige Umsetzung schlecht möglich, war die Antwort.

Sandra Steinhauser (Freie Wähler Klais) sah am Festplatz die kurzen Wege, auch zur Schule, von Vorteil. Franz Ostler (BWG) schlug vor, Anreize für Zweitwohnungsbesitzer zu schaffen, damit diese ihre Domizile Flüchtlingen zur Verfügung stellen. Er dachte dabei an Steuernachlässe. Das aber kollidiert mit dem Gleichheitsgrundsatz. Wie nämlich bewertet man eventuelle Überlassungen von Wohnungen, deren Eigentümer ihren Erstwohnsitz in Krün haben. Nicht zuletzt deshalb sieht der Bürgermeister die Quartiere an der Karwendelstraße, die noch im Besitz des Freistaates sind, dauerhaft als bessere Lösung an.

Und was sagen die geladenen Vertreter von Schule und Vereinen zu dem geplanten Aufnahmelager? Rektorin Jutta Teschner sieht die Integration ukrainischer Kinder positiv, wie das Kollegium und die Schüler auch. Sportvereinsvorsitzender Sebastian Kramer und Stephan Seestaller, Chef des Fördervereins Spielplätze, zeigten sich ebenfalls aufgeschlossen. Sie wollen sogar ehrenamtlich helfen, Struktur in den Tagesablauf zu bringen und boten Unterstützung seitens ihrer Vereine an. Leonhard Habersetzer