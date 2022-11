Beim Essen hört der Spaß auf: Was die Feuerwehr beim G7-Gipfel erlebt hat

Von: Christof Schnürer

Warten auf die Prominenz: Bei der G7-Sicherheitswache am Hubschrauber-Landeplatz hat es viel Leerlauf gegeben wie etwa für Kommandant Johann Holler (l.) und seine Wallgauer Feuerwehrmänner. © Hans Schmid/Feuerwehr Mittenwald

Der G7-Gipfel in Schloss Elmau bleibt für den Krüner Feuerwehr-Kommandanten Anton Simon einfach unvergessen – auch was das Thema Verpflegung betrifft.

Krün – Selbst Feuerwehrleute, die zum Wohl privilegierter Polit-Prominenz in ihrer Freizeit zig Sonderschichten schieben müssen, haben beizeiten Hunger. Doch so problemlos ist Nahrungsaufnahme für Isartaler Ehrenämtler nicht, wenn in Schloss Elmau Staats- und Regierungschefs logieren. Dann gelten andere Gesetze und Regularien. Das mussten die Floriansjünger an diesen heißen Junitagen 2022 am eigenen Leibe miterleben.

G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Feuerwehr-Kommandant blickt zurück

Mit etwas zeitlichem Abstand kam der Krüner Feuerwehr-Kommandant beim Jahrtag auch auf dieses leidige Thema zu sprechen, weil es für einen Normalsterblichen wie Anton Simon auch heute schwer nachvollziehbar ist.

Was war in diesen bewegten Zeiten passiert? Wie schon bei der Erstauflage 2015 durften Feuerwehreinheiten aus dem Oberen Isartal für den Brandschutz des exklusiven Tagungsortes im Elmauer Tal sorgen. Sicherheitswache heißt das im Amtsdeutsch. Doch selbst stundenlanges Warten auf den nächsten gepanzerten Helikopter am Hubschrauber-Landeplatz regt die Magensäfte an. Glaubt man den Worten von Anton Simon in seinem Resümee, soll man im Vorfeld abgesprochen haben, dass vom benachbarten Co-G7-Hotel „Das Kranzbach“ Essen für die hungrigen Feuerwehrmänner zum Schloss Elmau geliefert wird. Klingt logisch. Und was sollte an der feinen Kost eines der führenden Fünf-Sterne-Resorts in Europa und darüber hinaus schon auszusetzen sein?

Essens-Verbote für Feuerwehr-Leute beim G7-Gipfel

Doch jetzt intervenierten die Bedenkenträger im Gesundheitsamt: „Das Essen darf nur unter hohen Auflagen geliefert werden“, berichtete Krüns Feuerwehr-Kommandant bei seiner Jahresbilanz von der strikten Vorgabe aus Garmisch-Partenkirchen. Darauf schlug der „Scheck’n-Toni“ den Hygiene-Wächtern vor: „Wir holen das Essen in Kranzbach mit geeigneten Behältern einfach selber ab.“ Ja, wenn das so einfach wäre – in G7-Zeiten noch dazu. Auch das soll das Gesundheitsamt laut Simon „mit der vollen Wucht deutscher Bürokratie“ verboten haben.

Begründung: Ab diesem Zeitpunkt sei die Feuerwehr ein Lebensmittel-Unternehmen und müsste eine entsprechende Hygiene-Schulung besuchen, da die Temperatur vor Abholung und bei Ankunft gemessen und dokumentiert werden müsse. Selbstverpflegung mit eigener Brotzeit oder Grill-Anwerfen sind aber erlaubt. Simon merkte in diesem Zusammenhang an, dass bei Einsätzen und Großübungen auch die „Wurstsemmel aus der Hand“ statthaft ist, weil solche Ereignisse nicht oder kaum planbar sind.

Rahmenhygiene-Konzept: Immerhin – am Ende konnten die Feuerwehrleute essen

Endergebnis nach unzähligen Gesprächen ohne Ergebnis: Die Wehrleute fahren von der Sicherheitswache in Elmau gruppenweise zum Kranzbach-Hotel und speisen in der dortigen Personal-Kantine. „Alle waren vom Essen begeistert“, betonte Simon. Ein Lob ging an den „Haus- und Hofmetzger“ Jakob Gantner, der zudem dafür gesorgt hatte, dass zwischen den Schichten der Kühlschrank im Gerätehaus und in der Wache Elmau stets gut gefüllt war.

Und was sagt das Landratsamt zur Causa G7-Verpflegung? Es verweist in Gestalt seines Sprechers Stephan Scharf auf das mit den zuständigen Behörden für den G7-Gipfel notwendige und für alle Einsatzkräfte geltende Rahmenhygiene-Konzept. „Ein solches war aufgrund der Dauer des Einsatzes erforderlich.“ Es sei von allen beteiligten Organisationen „problemlos und partnerschaftlich“ umgesetzt worden. Wer die Bilanz des Krüner Feuerwehr-Kommandanten noch im Kopf hat, mag das nur schwer glauben. (Wolfgang Kunz)

