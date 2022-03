Alex Wulf in Krün zu Gast: Vom Tellerwäscher zum Starkoch

Von: Josef Hornsteiner

Russischstämmiger Sternekoch Alexander Wulf zaubert im Krüner Gourmettempel „Das Alpenglühn“ von Katja und Dimitrij Kriner.

Krün – Es ist eine Geschichte, wie sie Hollywood nicht besser hätte erfinden können. 1982 im russischen Sibirien geboren, in Kasachstan aufgewachsen und mit zehn Jahren mit der Familie ohne Vater nach Deutschland ausgewandert, arbeitete Alexander Wulf mit nur 13 Jahren aushilfsmäßig als Spülhilfe. Heute ist er der einzige Koch mit russischen Wurzeln, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist.

Nun steht der TV-Star (Kitchen Impossible, VOX) im Krüner „Das Alpenglühn“ und zaubert mit Dimitrij Kriner und zwei weiteren Köchen ein russisch angehauchtes Sechs-Gänge-Menü der Extraklasse. Der Abend ist aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine aber mehr als nur eine Schlemmerei auf höchstem Niveau. Die Stimmung in der kleinen Küche an der Krüner Kranzbachstraße ist gelassen. Nur kurze Anweisungen werden über die Schulter gerufen. Die vier Koryphäen des exquisiten Genusses verstehen sich blind – und das, obwohl sie sich erst zwei Stunden zuvor kennengelernt haben. Alexander Wulf, 41, formt Nocken aus gehackter Paprika, „russische Peperoni“, nennt er sie stolz. Dimitrij Kriner kümmert sich derweil um Langusten-Schwänze, die er mit einem Bunsenbrenner bearbeitet, Andreas Bürvenich schmeckt die Sauce ab, garniert die Teller mittels Pinzette. Das Sechs-Gänge-Menü „Das Alpenglühn meets Troyka“, das das Quartett anrichtet, ist von der deftigen russischen Küche inspiriert. Ein kulinarischer Genuss, wie er in Oberbayern nur selten zu finden ist. Fisch dominiert das Menü. Als sich herumgesprochen hat, dass Sternekoch Wulf ins Isartal kommt, waren die Tische zügig ausgebucht.

Die vier Köche werkeln konzentriert und in einer Harmonie, als würden sie schon seit Jahren zusammenarbeiten. Derweil sind Wulf und Bürvenich, beide die Aushängeschilder des ausgezeichneten russischen Gourmettempels „Troyka“ im nordrhein-westfälischen Erkelenz, zum ersten Mal in Krün. Doch Kriners Küche sei hervorragend sortiert, meint Wulf. Beide finden sich sofort zurecht – und verstehen sich mit der kleinen Küchencrew auf Anhieb blendend. Schließlich verbindet Wulf und Kriner nicht nur ihre Liebe für hochwertiges Essen, sondern auch ihre russischen Wurzeln. Kriner, gebürtiger Kasache, hat sich im April 2018 mit seiner Ehefrau Katja aus Krün mit „Das Alpenglühen“ einen Traum erfüllt, nachdem Kriner sich bereits im Mittenwalder Marktrestaurant unter Federführung des Gourmetkochs Andreas Hillejan einen Namen gemacht hat. Im Oktober 2021 nahm Kriner Kontakt zu Wulf auf, lud ihn ein, in sein Restaurant zu kommen, das das dritte Jahr in Folge mit dem Bib Gourmand des Guide Michelin ausgezeichnet worden war.

Vor wenigen Wochen dann machten beide Nägel mit Köpfen. Die Zeit war reif. Vieles Russische gerät aktuell aufgrund des Krieges in der Ukraine in Verruf. Kriner und Wulf wollen deshalb mit ihrem Essen verbinden, Leute zusammenbringen, zeigen, das Russland mehr ist als Putin. Denn Wulf sieht sich seit Kriegsbeginn aufgrund seiner Abstammung Anfeindungen ausgesetzt, nachdem sein Restaurant „Troyka“ mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet worden war. Er machte kürzlich im TV-Sender VOX auf den Hass aufmerksam, den nicht nur er, sondern viele weitere russischstämmige Menschen in Deutschland erfahren müssen. „Ich habe einen deutschen Pass, Putin habe ich nicht gewählt. Es ist ein Krieg, den ich zutiefst verurteile“, sagte Wulf. Mit ukrainischen Kollegen habe er sich früher über das Kochen ausgetauscht, in jetzigen Gesprächen gehe es darum, „ob die und ihre Familien den Tag überleben“. Die schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine seien keine Rechtfertigung, dass nun in Deutschland Russischstämmige „für einen Krieg verantwortlich gemacht werden, den sie nicht wollen“. Von ähnlichen Anfeindungen ist Kriner bislang verschont geblieben.